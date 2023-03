PUN e PSV in calo a Marzo 2023: segno del ritorno delle offerte a prezzo fisso?

Continua il trend in discesa per i prezzi all’ingrosso di energia e gas. La maggior stabilità del mercato apre al ritorno delle offerte luce e gas a prezzo bloccato . Ecco perché succede a marzo 2023 su SOStariffe.it.

Inverno più mite, stretta sui consumi e buon livello di riempimento degli stoccaggi in Italia (+25% rispetto alla media degli ultimi anni) allontanano la pressione sui mercati all’ingrosso dei beni energetici. Le quotazioni gas al TTF di Amsterdam, infatti, viaggiano stabili sui 47 euro al megawattora, trascinando con sé in caduta libera anche i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica.

Un calo che si riflette sull’andamento di PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono rispettivamente gli indici di riferimento del mercato all’ingrosso per la compravendita di energia elettrica e metano in Italia. In particolare, il PUN provvisorio a marzo 2023 (per i consumi di febbraio 2023) si attesta a 0,1628 €/kWh (era 0,5431 €/kWh ad agosto 2022), mentre il PSV a 0,6085 €/Smc (meno della metà di dicembre 2022).

La frenata dei prezzi alleggerisce le bollette, ma getta anche le basi per un ritorno delle offerte luce e gas a prezzo bloccato nel Mercato Libero. Perché? La risposta arriva dagli esperti di SOStariffe.it nei paragrafi che seguono.

Chi volesse affidarsi subito al confronto delle offerte per illuminare o riscaldare casa a marzo 2023, può cliccare sul pulsante verde qui sotto per accedere al comparatore di SOStariffe.it e trovare la soluzione casa cucita sulle proprie esigenze di spesa e fabbisogno energetico:

Offerte bloccate: identikit e caratteristiche a Marzo 2023

OFFERTE A PREZZO BLOCCATO: DOMANDE OFFERTE A PREZZO BLOCCATO: RISPOSTE Che cosa sono le tariffe a prezzo bloccato? Sono una tipologia di tariffe del Mercato Libero che fissano il prezzo di energia e gas per un determinato periodo di tempo (di solito uno o due anni) Qual è il principale vantaggio di questa tipologia di tariffe? Le tariffe a prezzo bloccato mettono al riparo i clienti domestici da eventuali impennate dei prezzi dei beni energetici Qual è il principale svantaggio di queste tariffe? Quando i prezzi di energia e gas scendono, le tariffe a prezzo fisso non subiscono variazioni e i consumatori non beneficiano dell’abbassamento dei prezzi in bolletta Perché si prevede un ritorno delle tariffe a prezzo bloccato? Il calo dei listini gas e la contrazione dei prezzi dell’energia stanno spingendo i fornitori luce e gas del Mercato Libero a riproporre questa tipologia di tariffe, sparita dai radar della convenienza nel 2022

Per risparmiare sulle spese di luce e gas a marzo 2023, è bene scegliere offerte a prezzo fisso o indicizzato? È la domanda sempre più ricorrente tra i consumatori, che vedono tornare alla ribalta le offerte a prezzo bloccato, scomparse dal radar della convenienza nel 2022 a causa dei prezzi “impazziti” dei beni energetici.

Ma qual è l’identikit delle tariffe a prezzo bloccato? Esse propongono un prezzo dell’energia elettrica e del gas che rimane fisso per un certo periodo di tempo (di solito 12 o 24 mesi). Il loro vantaggio per i consumatori è che garantiscono uno “scudo” di protezione contro improvvise impennate dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici. Tuttavia (e questo è lo svantaggio) se il prezzo all’ingrosso scende le tariffe indicizzate diventano più convenienti mentre le tariffe a prezzo fisso non registrano variazioni.

Le tariffe a prezzo indicizzato, dal canto loro, permettono di accedere al prezzo della materia prima all’ingrosso: questo varia in base all’andamento dell’indice di riferimento – solitamente in base al PUN e al PSV – con aggiornamenti mensili. Questo significa che i prezzi in bolletta sono in linea con l’andamento del mercato. Un esempio? Quando i prezzi del mercato dell’energia scendono, si paga meno in bolletta. Quando, invece, salgono, le bollette si fanno più “roventi”.

Luce e gas: perché tornano le bollette bloccate a Marzo 2023?

La relativa stabilità dei listini gas in questo avvio di 2023 sembra incoraggiare i fornitori energetici del Mercato Libero a proporre nuovamente le tariffe luce e gas a prezzo fisso che, prima dello “tsunami energetico”, rappresentavano la scelta numero uno dei consumatori.

Nel 2022, invece, questa tipologia di tariffe è praticamente diventata un miraggio. Colpa dei prezzi “impazziti” di elettricità e metano e della volatilità dei listini gas: i fornitori erano infatti costretti a comprare partite di energia e gas a prezzi alle stelle, per poi rivenderli ai consumatori a costi più bassi rispetto a quelli di mercato, per effetto di condizioni contrattuali concordate mesi o anni prima dello shock energetico.

A fronte di questa situazione, non sono mancati casi di gestori luce e gas che hanno fatto ricorso alla rimodulazione tariffaria in modo unilaterale. Tale mossa, che significa stangate in bolletta per i consumatori, ha spinto il governo Draghi a imporre uno stop alle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas con il decreto Aiuti bis. Norma che è attualmente in vigore in quanto prorogata al 30 giugno 2023 dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni con la manovra di Bilancio 2023.

Per quanto a marzo 2023 continui a dominare la tipologia di offerte a prezzo variabile (sono oltre 500 le proposte del Mercato Libero) e la manciata di soluzioni a prezzo bloccato attivabile tende a fermare il prezzo di elettricità e gas per un solo anno, la maggior stabilità dei mercati all’ingrosso fa dire agli analisti del settore che il sipario potrebbe presto alzarsi su questa tipologia di promozioni.