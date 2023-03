Operatori virtuali con Vodafone: elenco aggiornato a Marzo 2023

Alcuni operatori di telefonia mobile non dispongono di una rete proprietaria e per questo si appoggiano all’infrastruttura di altre aziende di telecomunicazioni per erogare i propri servizi voce e Internet. Questi marchi, meglio conosciuti come operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator), dipendono da altri per quanto riguarda la rete ma sono autonomi nella promozione, commercializzazione e attivazione delle SIM. Ecco quali sono gli operatori virtuali Vodafone e le rispettive migliori tariffe del mese.

Operatori virtuali Vodafone: la lista aggiornata di marzo 2023

Sono molti gli operatori virtuali Vodafone e tutti permettono di scegliere tra tariffe davvero convenienti. Alcuni sono marchi conosciuti e con una base di utenti anche piuttosto consistente mentre altri sono più piccoli o hanno debuttato solo da poco tempo sul mercato italiano. La lista aggiornata di marzo comprende:

ho. Mobile

PosteMobile

DIGI Mobil

Daily Telecom Mobile

Lycamobile

1Mobile

Optima Mobile

Noitel Mobile

NT Mobile

Rabona Mobile

Per confrontare le offerte degli operatori virtuali Vodafone e trovare quella più economica sulla base delle vostre specifiche abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Operatori virtuali Vodafone: le tariffe più convenienti di marzo 2023

Le migliori offerte di ho. Mobile, Optima e Postemobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 PosteMobile Super 20

a consumo 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4 euro 2 Super Mobile di Optima illimitati 100 GB in 4G+ 4,95 euro 3 ho. 6,99 illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 4 ho. 7,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro 5 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 euro 6 300% Digital di Postemobile a consumo 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 euro 7 ho. 9,99 illimitati 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 8 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile illimitati 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 euro 9 ho. 11,99 illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro 10 ho. 13,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro

Uno degli operatori virtuali Vodafone più convenienti è certamente Optima Mobile. La sua offerta più richiesta è Super Mobile, che include minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G+ fino a 60 Mbps in download. Il prezzo è di 4,95 euro al mese. L’attivazione acquistandola online è di 9,90 euro, invece di 19,90 euro. L’operatore nei Paesi Ue permette di utilizzare tutti i minuti e Giga in roaming inclusi nella tariffa. Potete anche scegliere di aggiungere 1 GB a 1,50 euro al mese (1GB Plus) o 2 GB a 2 euro al mese (2GB Plus).

Attiva Optima Super Mobile »

Un altro operatore che si appoggia alla rete di Vodafone è PosteMobile, anche se per qualche anno ha sfruttato la rete di WindTre. Questo gestore utilizza un sistema basato sui credit. Ogni gettone corrisponde a un minuto, un SMS o un Megabyte e se non consumato durante il mese non è più utilizzabile. I credit non si possono poi utilizzare per acquistare servizi a pagamento come oroscopi e suonerie. Le sue migliori tariffe di marzo sono:

Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Nei Paesi Ue potete utilizzare 8,19 GB per navigare in roaming.

Attiva Creami Extra WOW 150 »

Creami Extra WOW 300 con minuti e SMS illimitati e 300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps a 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. Nei Paesi Ue potete utilizzare 10,92 GB per navigare in roaming.

Attiva Creami Extra WOW 300 di Postemobile »

300% Digital con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Se si utilizzano meno di 100 GB al mese si ottengono 20 credit di bonus. Nei Paesi Ue potete utilizzare 8,19 GB per navigare in roaming.

Attiva 300% Digital di Postemobile »

PosteMobile Super 20 con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps a 4 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Nei Paesi Ue potete utilizzare 3,64 GB per navigare in roaming.

Attiva PosteMobile Super 20 »

Tra tutti gli operatori virtuali Vodafone, però, quello per eccellenza è ho. Mobile. Il marchio infatti nasce nel 2018 su iniziativa di VEI S.r.l, azienda che fa parte del gruppo Vodafone, per contrastare l’arrivo di Iliad in Italia. Questo gestore si caratterizza per trasparenza, assenza di vincoli o costi nascosti. Ad esempio, con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete recedere dopo 30 giorni da una qualsiasi delle sue offerte senza penali o costi aggiuntivi. In più si può richiedere online con due clic il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

ho. Mobile tramite la rete di Vodafone raggiunge oltre il 98% della popolazione italiana e con l’integrazione della tecnologia VoLTE permette di chiamare, navigare e utilizzare le app sul telefono senza problemi anche contemporaneamente. ho. Mobile a chi arriva da un altro operatore richiede la portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente entro tre giorni lavorativi.

I clienti di Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce o altri operatori virtuali possono attivare:

Solo Voce con minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese . E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita

con minuti e SMS illimitati a . E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese . E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione gratuite. Nei Paesi Ue potete utilizzare 6,4 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps a . E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione gratuite. Nei Paesi Ue potete utilizzare 6,4 GB per navigare in roaming ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese. E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione gratuite. Nei Paesi Ue potete utilizzare 7,3 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps a E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione gratuite. Nei Paesi Ue potete utilizzare 7,3 GB per navigare in roaming ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps a 9,99 euro al mese. E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione gratuite. Nei Paesi Ue potete utilizzare 9,1 GB per navigare in roaming

Attiva una delle offerte ho. Mobile per clienti Iliad»

I clienti di TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile possono attivare:

ho. 11,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese . E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a partire da 9,99 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue potete utilizzare 11 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e a . E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a partire da 9,99 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue potete utilizzare 11 GB per navigare in roaming ho. 13,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 13,99 euro al mese. E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a partire da 9,99 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue potete utilizzare 12,8 GB per navigare in roaming

Scopri tutte le offerte ho. Mobile »

Chi vuole acquistare una SIM con un nuovo numero invece può attivare.

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 6,99 euro al mese. E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue potete utilizzare 6,4 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e a E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue potete utilizzare 6,4 GB per navigare in roaming ho. 8,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese. E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue potete utilizzare 8,2 GB per navigare in roaming

Se avete esaurito i Gigabyte inclusi nelle offerte di ho. Mobile la navigazione viene bloccata in automatico per evitare spese inutili. Potete però riaprire un nuovo ciclo mensile del piano quando volete e allo stesso prezzo di sempre utilizzando il servizio Riparti. L’apposito tasto compare quando stanno per finire i Giga nell’app ho o nell’Area Personale sul sito e resta attivo fino a poche ore prima del rinnovo effettivo della promozione. Utilizzare il servizio Riparti può modificare la scadenza del piano, che solitamente avviene sempre lo stesso giorno del mese.

ho. Mobile poi ha predisposto una serie di iniziative che premiano i suoi utenti. Ad esempio, con ho Stickers potete ricevere 5 euro di ricarica bonus ogni trenta adesivi raccolti rispondendo ai quiz dell’operatore o attivando servizi come Riparti o l’autoricarica. Con ho. Tanti Amici si riceve lo stesso regalo per ogni amico che si convince a passare all’operatore low cost. Se poi l’amico arriva da Iliad o altri gestori selezionati il bonus raddoppia. Arrivati alla soglia di dieci persone si riceve una super ricarica da 50 euro. ho. Ambassandor aggiunge 50 euro di buoni per gli acquisti su Amazon.it ogni cinque amici fino a un massimo di 150 euro.