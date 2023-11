Le temperature più rigide, già arrivate nel Nord Europa e al debutto in Italia dal weekend, fanno salire il prezzo gas Amsterdam , con un effetto domino sulle bollette del metano. La situazione a novembre 2023 e le previsioni per il 2024 su SOStariffe.it , oltre ai consigli degli esperti su come trovare le offerte gas più competitive del Mercato Libero.

Dopo il +12% del prezzo del gas sui consumi di ottobre 2023 (rispetto a settembre 2023) in Maggior Tutela, un’altra preoccupazione assilla i consumatori in vista dell’inverno. I primi freddi, già arrivati nel Nord Europa ma pronti a lambire dal weekend anche la nostra Penisola, hanno messo in fermento il prezzo gas Amsterdam, il cui indice di riferimento è il TTF (acronimo di Title Transfer Facility). Si tratta del principale hub per la compravendita del gas naturale all’ingrosso nel Vecchio Continente, la cui sede è proprio ad Amsterdam.

Prima di analizzare l’andamento del prezzo gas Amsterdam e gli effetti sulle bollette 2024, ricordiamo che, per ricevere fatture metano dagli importi più bassi, non c’è solo la strada del taglio dei consumi. Per beneficiare di bollette più leggere, è raccomandabile affidarsi a offerte gas del Mercato Libero, che sono accomunate da un costo gas al metro cubo generalmente inferiore rispetto a quello stabilito da ARERA per i contratti del Mercato Tutelato.

Il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, disponibile al link qui sotto, è un valido alleato nell’individuazione e nella scelta delle offerte più convenienti a novembre 2023:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Questo strumento, che è digitale e gratuito, aiuta i clienti domestici a confrontare le promozioni gas messe a punto dai gestori energetici del Mercato Libero e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa. Le informazioni sul consumo annuo di gas della propria famiglia è sempre consultabile in una bolletta recente (ecco come leggere la bolletta gas), ma può anche calcolato impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, cliccando sul widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Prezzo gas Amsterdam: andamento attuale e previsioni nel 2024

PREZZO GAS AMSTERDAM: DOMANDE PREZZO GAS AMSTERDAM: RISPOSTE Quanto costa attualmente il gas all’ingrosso al TTF, la Borsa europea del gas? Nella seduta di apertura di giovedì 23/11/23 ha raggiunto i 46,25 €/MWh Quanto costava ad agosto 2023 il gas all’ingrosso al TTF? Costava 33,17 €/MWh Perché il prezzo del gas all’ingrosso è in aumento? I listini gas al TTF di Amsterdam sono in fermento per l’arrivo dei primi freddi sull’Europa che farà crescere i consumi e ridurrà il livello degli stock nel Vecchio Continente Quali fattori incideranno sull’andamento dei listini al TTF? Oltre alla stagione fredda, avranno un peso nel 2024 le tensioni geopolitiche, tra guerra in Medioriente e conflitto in Ucraina In che modo i prezzi del TTF si ripercuotono in Italia? L’andamento del TTF influenza direttamente anche il PSV, che è l’indice di riferimento per la compravendita del gas all’ingrosso nel nostro Paese

Il prezzo gas Amsterdam è in aumento: nella seduta di apertura di giovedì 23 novembre 2023, esso ha toccato quota 46,25 euro al megawattora. Sebbene la forbice del rialzo sia comunque al momento contenuta (+3,7% rispetto ai 44,6 €/MWh raggiunti in chiusura di seduta mercoledì 22 novembre 2023), gli operatori del comparto non nascondono i timori per l’inverno 2023/24 in arrivo e il conseguente aumento della domanda in Europa, destinato a intaccare gli stock di metano (seppur mai così pieni a un passo dalla stagione fredda).

Secondo le previsioni metereologiche a cura degli esperti di 3bmeteo, infatti, dal fine settimana un vortice polare sospingerà masse d’aria molto fredda direttamente dall’Artico fino al cuore dell’Europa e giù fino all’Italia, con un conseguente abbassamento delle temperature e un’impennata dei consumi per l’accensione del riscaldamento.

Dal momento che l’andamento prezzo gas Amsterdam influenza direttamente anche il PSV (Punto di Scambio Virtuale) italiano, cioè l’indice di riferimento per la compravendita del gas nel mercato all’ingrosso in Italia, il costo del metano è in leggero aumento anche nella nostra Penisola. Come segnala il Gestore dei Mercati Energetici (Gme), il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 21 novembre è stato pari a 43,63 euro al MWh, in lieve rialzo rispetto al 20 novembre, quando si è attestato a 43,08 euro al MWh.

Un trend di crescita, seppur contenuto, che potrebbe continuare anche nel 2024, come del resto anticipato lo scorso settembre dalla Commissione europea nelle sue previsioni economiche. In questo documento (Summer 2023 Economic Forecast), la Bruxelles aveva infatti messo in conto un “lieve aumento” dei prezzi dei beni energetici nel 2024 “a causa del rincaro del petrolio”.

Oltre all’ingresso nella stagione fredda e al rincaro del petrolio, a influenzare l’andamento della Borsa europea del gas di Amsterdam da qui al 2024 ci sono anche le tensioni geopolitiche legate alla guerra in Israele e al conflitto in Ucraina.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 810,15 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 906,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 874,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.