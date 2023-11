Con il +2,8% di nuove partite IVA aperte nel terzo trimestre 2023, cresce l’interesse dei gestori energetici per il segmento delle offerte luce e partita IVA. Ecco una fotografia delle top soluzioni del Mercato Libero a novembre 2023 e come trovare l’offerta luce su misura per il proprio business grazie al servizio di consulenza gratuito di SOStariffe.it .

Offerte luce per Partita IVA: come ridurre le bollette a Novembre 2023

Tra luglio e settembre 2023, in Italia sono state aperte 97.145 nuove partite IVA, con un balzo all’insù del +2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il trend in crescita, con il Nord a dare la spinta (qui è localizzato il 49,2% delle nuove aperture), è fotografato dall’ultima rilevazione dell’Osservatorio sulle partite IVA, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Con il fiorire di una clientela business, si moltiplicano anche le offerte luce e partita IVA che i gestori energetici del Mercato Libero inseriscono nei propri cataloghi, così da garantire tariffe luce sempre più competitive in termini di prezzi e servizi.

Di seguito passeremo sotto la lente le migliori offerte luce e partita IVA a novembre 2023, selezionate dal comparatore di SOStariffe.it per soluzioni business. Oltre al tool per il confronto delle offerte, SOStariffe.it mette a disposizione un servizio di consulenza gratuito la cui mission è quella di aiutare i titolari di partita IVA a sottoscrivere un’offerta luce quanto più “cucita” sulla tipologia di attività avviata, sulle dimensioni della stessa e dei servizi che propone, così come sul fabbisogno energetico annuale necessario al business stesso.

Clicca al link qui sotto per accedere al comparatore di SOStariffe.it, oltre a compilare il form e richiedere l’assistenza di un consulente qualificato di SOStariffe.it:

Offerte luce e partita IVA: le 5 top alternative a Novembre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA MENSILE 1 AGSM AIM Energia Small Business Luce 0,158 €/kWh 173,76 €/mese 2 Sorgenia Next E-Business Sunlight Luce 0,178 €/kWh 175,01 €/mese 3 Iren Iren 4Business Luce Variabile 0,176 €/kWh 180,08 €/mese 4 Eni Plenitude Trend Business Luce 0,171 €/kWh 181,42 €/mese 5 A2A Energia Smart Business Luce 0,188 €/kWh (in F1), 0,185 €/kWh (in F2), 0,157 €/kWh (in F3) 185,03 €/mese

Di seguito passiamo ai raggi X le cinque migliori offerte luce e partita IVA attivabili a novembre 2023 per un’attività business che abbia un consumo annuo di energia elettrica pari a 5.000 kWh, con una potenza impegnata di 6W. È bene segnalare che tutte le soluzioni qui prese in considerazione e selezionate dal comparatore di SOStariffe.it per il segmento business propongono una tariffa a prezzo indicizzato.

Questo significa che il prezzo dell’energia elettrica segue l’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento per la compravendita dell’elettricità al mercato all’ingrosso in Italia. Tale indice, essendo aggiornato mensilmente, consente ai titolari di un’attività di ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato.

Small Business Luce di AGSM AIM Energia

L’offerta luce proposta da AGSM AIM Energia, rivolta a nuovi clienti partita IVA con contatore attivo, conquista il primo gradino del podio della convenienza per le seguenti ragioni:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,012 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso annuale di 155,88 euro per costi di commercializzazione ( 12,99 euro è l’ammontare della rata mensile);

per costi di commercializzazione ( è l’ammontare della rata mensile); tariffa monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo; invio elettronico della bolletta;

spesa mensile stimata: 173,76 euro.

Next E-Business Sunlight Luce di Sorgenia

Ecco le condizioni contrattuali dell’offerta Next E-Business Sunlight Luce di Sorgenia sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,030 €/kWh di contributo al consumo per il 1° anno: dal 2° anno il contributo sale a 0,055 €/kWh ;

+ di contributo al consumo per il 1° anno: dal 2° anno il contributo sale a ; sconto fedeltà sul pagamento del contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: 114 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

sul pagamento del contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: 114 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; tariffazione monoraria : si paga l’energia lo stesso prezzo indipendentemente dalla fascia oraria in cui la si utilizza;

: si paga l’energia lo stesso prezzo indipendentemente dalla fascia oraria in cui la si utilizza; riduzione del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia, il tool digitale per trovare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici più vicine alla propria posizione;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app di Sorgenia, il tool digitale per trovare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici più vicine alla propria posizione; accesso gratuito al programma fedeltà Greeners per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta;

per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta; energia verde proveniente da fonti rinnovabili;

costo mensile stimato: 175,01 euro.

Iren 4Business Luce Variabile di Iren

Anche la multiutility con sede a Reggio Emilia, Iren, è tra i top fornitori di energia elettrica per il business a novembre 2023 grazie a un’offerta luce (per partite IVA o piccole imprese) che ha le seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,0314 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione: 12,50 euro al mese (150 euro l’anno a fornitura);

(150 euro l’anno a fornitura); tariffazione monoraria : si paga l’energia elettrica lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore;

: si paga l’energia elettrica lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore; modalità di pagamento delle bollette: domiciliazione bancaria o bollettino postale;

spesa mensile stimata: 180,08 euro.

Trend Business Luce di Eni Plenitude

L’offerta ha le seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,0264 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 16 euro di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita (192 euro annui);

mensile per costi di commercializzazione e vendita (192 euro annui); possibilità di scelta tra tariffa monoraria e trioraria ;

; energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;

fornitura a portata di smartphone grazie all’area Clienti online e all’App Eni Plenitude, oltre a un’assistenza dedicata da lunedì al sabato (dalle 8 alle 20) contattando il numero verde 800.900.700;

spesa mensile pari a 181,42 euro.

Smart Business Luce di A2A Energia

La multiutility lombarda dell’energia, A2A, ha messo a punto una promozione che si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,029 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 15 euro al mese , per un totale annuo di 180 euro;

, per un totale annuo di 180 euro; tariffa multioraria per beneficiare di un costo dell’energia più basso in determinate fasce orarie, come la sera, la notte, nei fine settimana o nei giorni festivi;

per beneficiare di un costo dell’energia più basso in determinate fasce orarie, come la sera, la notte, nei fine settimana o nei giorni festivi; energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili ;

; spesa mensile stimata: 185,03 euro.

Come anticipato poco sopra, le offerte descritte in questo articolo sono ritenute le più vantaggiose a novembre 2023 per un’attività che abbia un consumo annuo di 5.000 kWh, con una potenza impegnata di 6W. I titolari di partita IVA che volessero approfondire le soluzioni sopra elencate o conoscere le migliori tariffe luce per un profilo di consumo differente possono richiedere l’assistenza di un consulente esperto di SOStariffe.it, così da avere una panoramica completa delle tariffe luce per le aziende più in linea con quelle che sono le reali esigenze della propria attività professionale.

