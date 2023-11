Promo Black Friday: attivando una doppia fornitura luce e gas con Illumia si beneficerà di uno sconto di 144 euro in bolletta . L’offerta speciale scade lunedì 27 novembre 2023 . Ecco come funziona su SOStariffe.it.

Con un giro d’affari che si prevede superi i 4 miliardi di euro in Italia nel 2023 (+15% sul 2022, secondo stime Codacons), il Black Friday è sempre più considerato dai consumatori una calamita del risparmio. E se sul podio dei prodotti più “gettonati” salgono elettronica e high-tech, non meno appetibili sono gli sconti sulle forniture luce e gas proposti dai gestori energetici del Mercato Libero.

Tra le promozioni speciali per il Black Friday 2023 nel comparto energetico spicca l’offerta della bolognese Illumia: attivando una doppia fornitura luce e gas con Illumia entro lunedì 27 novembre 2023 si potrà infatti beneficiare di uno sconto di 144 euro in bolletta (75 euro a fornitura), spalmato sulle fatture dei primi 12 mesi.

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento la promozione Black Friday Illumia, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas (qui sotto il link) è un magnete del risparmio sui cui i clienti domestici possono fare affidamento tutto l’anno.

Grazie a questo strumento gratuito, è possibile confrontare le migliori soluzioni per illuminare e riscaldare casa a novembre 2023, a partire dal fabbisogno annuo della propria famiglia. L’inserimento di tale informazione (sempre consultabile in bolletta) aiuta gli utenti a individuare l’offerta più in linea con le proprie esigenze di spesa e stili di consumo.

Luce e gas con Illumia: ecco la promozione Black Friday a Novembre 2023

NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA PROMO BLACK FRIDAY Luce Sicura Black Friday di Illumia 0,16 €/kWh, con tetto massimo dell’energia a 0,250 €/kWh 67,01 €/mese sconto di 72 €/anno, distribuito in 6 €/mese per i primi 12 mesi Gas Flex Black Friday di Illumia 0,65 €/Smc 139,19 €/mese sconto di 72 €/anno, distribuito in 6 €/mese per i primi 12 mesi

Scegliendo di attivare luce e gas con Illumia, il risparmio è assicurato grazie alla promozione Black Friday, disponibile fino a lunedì 27 novembre 2023: la sottoscrizione di una doppia fornitura con Illumia permetterà di ottenere uno sconto complessivo di 144 euro in bolletta, spalmato mensilmente nelle fatture dei primi 12 mesi dall’attivazione del contratto.

Per chi volesse attivare solo una fornitura dell’energia elettrica o solo una fornitura gas, il bonus è di 72 euro, che sarà poi erogato in tranche di 6 euro al mese nelle bollette dei primi 12 mesi.

Analizziamo ora le condizioni tariffarie delle offerte luce e gas con Illumia che consentono di beneficiare della speciale promozione Black Friday: Luce Sicura Black Friday e Flex Gas Black Friday.

Entrambe le offerte propongono una tariffa a prezzo indicizzato, che consentono cioè l’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia e del metano, in base all’andamento di PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono rispettivamente gli indici di riferimento per la compravendita di elettricità e gas sul mercato all’ingrosso in Italia. Tali indici, essendo aggiornati ogni mese, assicurano bollette in linea con l’andamento del mercato. Per quanto riguarda la sola fornitura dell’energia elettrica, è applicato un tetto massimo al prezzo dell’elettricità, così da garantire ai consumatori la certezza che, nel caso di impennate della materia prima, oltre una certa soglia il prezzo non possa salire.

Ricordiamo che le stime di spesa elencate in tabella per ciascuna offerta si riferiscono al consumo medio di una “famiglia tipo” che contabilizzi 2.700 kWh di energia e 1.400 Smc di metano all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Luce Sicura Black Friday di Illumia

Quest’offerta prevede:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; limite massimo al prezzo della materia prima: 0,250 €/kWh ( valido 12 mesi);

al prezzo della materia prima: valido 12 mesi); contributo fisso mensile a copertura di spese di commercializzazione e vendita: 12 euro (per una spesa complessiva di 144 euro l’anno);

tariffa monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’ora di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’ora di utilizzo; sconto Black Friday : bonus di 72 euro all’anno erogato in bolletta e ripartito in una quota fissa di 6 euro al mese per 12 mesi ;

: erogato in bolletta e ripartito in una quota fissa di ; modalità di pagamento: domiciliazione su conto corrente bancario;

possibilità di usufruire di energia verde 100% proveniente da fonti rinnovabili al costo di 2,89 €/mese + IVA per 12 mesi.

La “famiglia tipo” che scegliesse di attivare questa offerta, riceverebbe bollette mensili dall’importo di 67,01 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per conoscere ulteriori dettagli sulla promozione e/o procedere con l’attivazione:

Gas Flex Black Friday di Illumia

Questa soluzione prevede:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,15 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 12 euro al mese di contributo fisso mensile a copertura di spese di commercializzazione e vendita (144 euro all’anno);

sconto Black Friday : bonus di 72 euro all’anno erogato in bolletta e ripartito in una quota fissa di 6 euro al mese per 12 mesi ;

: erogato in bolletta e ripartito in una quota fissa di ; possibilità di usufruire di gas verde al costo di 2,89 €/mese + IVA per 12 mesi.

Scegliendo di attivare la fornitura gas approfittando della promo Black Friday di Illumia, la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 139,19 euro. Maggiori informazioni sull’offerta speciale, cliccando sul bottone verde qui sotto:

