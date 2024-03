Passa a PosteMobile per avere minuti e SMS illimitati più 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a meno di 6 euro al mese . L'offerta è stata prorogata fino alla fine di aprile

Chi passa a PosteMobile può oggi trovare un’offerta di telefonia mobile tra le più convenienti disponibili sul mercato con minuti illimitati e 50 GB inclusi a meno di 6 euro al mese. La tariffa si chiama WOW Days 50. Inizialmente rientrava nella categoria delle tariffe flash, ovvero con una data di scadenza prefissata, ma PosteMobile ha deciso di prorogarla fino alla fine di aprile.

Passa a PosteMobile: le offerte di marzo 2024

Le offerte di PosteMobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile WOW Days 50 minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 5,99 €/mese Creami Extra WOW 50×2 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8 €/mese Creami Extra WOW 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 €/mese 300% Digital minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 €/mese Creami Extra WOW 300 minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 €/mese

Chi passa a PosteMobile può trovare offerte per tutti i gusti e le esigenze. L’operatore si distingue per la scelta di conteggiare il traffico dati e voce in forma di credit. Ad ogni gettone corrisponde un minuto, un SMS e 1 MB per navigare su Internet da mobile. I credit non possono essere utilizzati per acquistare servizi a sovrapprezzo e se non utilizzati durante il mese vengono cancellati. Chi passa a passa a PosteMobile da un altro operatore può anche mantenere il proprio numero gratuitamente con richiesta di portabilità. La procedura è gratuita e richiederà un massimo di tre giorni lavorativi. A marzo potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

WOW Days 50

minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download

fino a 300 Mbps in download 6,34 GB per navigare in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica con incluso il primo canone della promozione. L’offerta, salvo ulteriori proroghe, è disponibile fino al 30/4/24.

Creami Extra WOW 50×2

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 8,46 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica.

Creami Extra WOW 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 9,51 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica.

300% Digital

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

300 GB in 4G + fino a 300 Mbps

+ fino a 300 Mbps 10,57 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica. Se poi consumate meno di 100 GB durante il mese, PosteMobile vi regala 20 credit per acquistare minuti e SMS aggiuntivi.

Creami Extra WOW 300

minuti e SMS illimitati

300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 12,68 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 15 euro per una prima ricarica.

Chi passa a PosteMobile ed esaurisce il traffico dati incluso nell’offerta si vedrà bloccare la connessione in automatico dall’operatore per evitare spese superflue. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento acquistando Giga Extra con incluso 1 GB a 1,99 euro.

Se invece non avete sufficiente credito sulla SIM per il rinnovo della promozione, si attiva in automatico la tariffa extra soglia di 18 cent al minuto per le chiamate, SMS a 18 cent e navigazione a 2 euro al giorno per 500 MB che vi verranno addebitati alla prima connessione. Superata anche questa soglia di traffico dati, si attiva la tariffa di 1 cent per 100 KB a scatti anticipati di 100 KB. Potete comunque abilitare o disabilitare la navigazione Internet a consumo inviando un SMS gratuito al 4071160 con testo NO BLOCCO/SI BLOCCO, dall’Area Personale, chiamando il 160 o dell’app Postepay.

Altre offerte a meno di 6 euro al mese selezionate con il comparatore di SOStariffe.it a marzo 2024

Offerte mobile a meno di 6 euro al mese Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Super Mobile Smart di Optima Italia minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 €/mese Promo FLASH BACK! XL Very 5,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Smart Reward di 1Mobile minuti illimitati e 40 SMS + 50 GB in 4G fino a 60 Mbps + 10 GB al mese a partire dal terzo rinnovo 5 € per un mese, poi 5,99 €/mese ho, 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Kena 5,99 Smart 100 Promo di Kena Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbs + 50 GB con autoricarica + 70 GB per 7 giorni fino al 2/4/24 5,99 €/mese e primo rinnovo gratis fino al 2/4/24

Se state cercando altre offerte a basso prezzo, per vostra fortuna sono disponibili tante alternative interessanti. Per confrontarle tra loro in modo da avere la certezza di attivare la soluzione più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

A marzo potete quindi scegliere tra le seguenti offerte a meno di 6 euro al mese con minuti illimitati e almeno 50 GB inclusi:

Super Mobile Smart di Optima Italia

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 1 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 9,90 euro, invece di 19,90 euro.

Promo FLASH BACK! XL Very 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps (invece di 50 GB)

fino a 30 Mbps (invece di 50 GB) 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 4/4/24

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Smart Reward di 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 10 GB in più al mese dal terzo rinnovo

Il primo mese costa 5 euro per l’offerta di 1Mobile, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis per chi richiede la portabilità del numero da TIM, WindTre, Iliad e tutti gli operatori virtuali o di 5 euro per i clienti di Vodafone.

ho. 5,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica omaggio con il codice #pasqua5 fino al 29/3/24

L’offerta di ho. Mobile costa 5,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni. Scaduto il periodo promozionale si può decidere se continuare con ho. oppure richiedere online con clic il recesso dall’offerta senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. Potete anche aumentare la velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download attivando l’opzione ho. Il Turbo a 1,49 euro al mese. La stessa funzione è inclusa in ho.+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Kena 5,99 Smart 100 Promo

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica fino al 10/6/24

con autoricarica fino al 10/6/24 70 GB per 7 giorni fino al 2/4/24

fino al 2/4/24 6,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese ma il primo rinnovo è gratis fino al 2/4/24. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

