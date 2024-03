Dal 1° aprile 2024 non sarà più erogato il contributo straordinario previsto dalla manovra Finanziaria 2024 per le famiglie già beneficiarie del bonus elettrico. L’agevolazione extra valeva solo per i primi tre mesi dell’anno. Tutte le novità in arrivo e come trovare le offerte luce del Mercato Libero per risparmiare in bolletta con il comparatore di SOStariffe.it .

Assegno più “snello” in arrivo per il bonus luce. Dal 1° aprile 2024 termina l’erogazione del contributo straordinario che, negli ultimi sei mesi, ha reso più ricco l’importo del bonus elettrico alle famiglie aventi diritto all’agevolazione.

Nel paragrafo che segue vedremo come cambia il bonus luce da aprile 2024 e quali saranno gli importi standard. Prima, però, è bene ricordare che gli aiuti statali da soli non bastano ad alleggerire le bollette. Per farlo è indispensabile ridurre quanto più possibile il costo della materia prima energia. Come? Affidandoti alle offerte luce del Mercato Libero che ti propongono un costo kWh ridotto. Per trovarle, ti puoi servire del comparatore di SOStariffe.it, accessibile al link qui sotto:

CONFRONTA LE OFFERTE LUCE »

Questo strumento gratuito ti aiuta a scandagliare le offerte luce proposte dai gestori energetici partner a marzo 2024 e a trovare quelle cucite su misura delle tue tasche e dei tuoi consumi. Perché il comparatore possa elaborare una classifica “personalizzata” delle migliori soluzioni tra quelle messe a disposizione dai partner, è necessario che tu inserisca (ma senza alcun impegno) il dato dei tuoi consumi annuali.

Questa informazione la trovi in una bolletta recente (ecco come leggere la bolletta luce), oppure la puoi calcolare impostando i filtri integrati, accessibili dal widget qui sotto.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Bonus luce: come cambia l’agevolazione da aprile 2024

BONUS LUCE: LE NOVITÀ IN ARRIVO 1 Dal 1° aprile 2024 torna in vigore l’assegno ordinario del bonus luce 2 Il 31 marzo 2024 cessa l’erogazione del contributo straordinario che negli ultimi 6 mesi ha reso più “ricco” l’assegno standard 3 La versione base del bonus luce sarà erogata da ARERA in base al numero dei componenti della famiglia

Dal 1° aprile 2024 l’assegno del bonus luce tornerà nella sua versione base. Addio, dunque, dal prossimo 31 marzo al contributo straordinario (crescente in base ai componenti del nucleo familiare) che ne ha reso più ricco l’importo agli aventi diritto durante tutto l’ultimo trimestre del 2023 e i primi tre mesi del 2024.

Introdotta dal governo Meloni a settembre 2023 e confermata nella manovra 2024 per aiutare i nuclei a più basso reddito a far fronte alle spese dell’energia elettrica, la misura straordinaria si prepara dunque ad uscire di scena. Resterà in vigore solo l’assegno ordinario.

Ricordiamo che il bonus luce per disagio economico è uno sconto in bolletta (erogato in base al numero dei componenti familiari) che aiuta le famiglie a più basso reddito a sostenere le spese dell’energia elettrica. Nel 2024, è tornata in vigore la soglia ISEE ordinaria per l’accesso all’agevolazione statale. Ne possono, dunque, beneficiare:

famiglie con al massimo tre figli a carico e con ISEE non superiore a 9.530 euro ;

; famiglie con almeno quattro figli a carico e con ISEE non superiore a 20.000 euro ;

; titolari di reddito o pensione di cittadinanza.

Il bonus luce per disagio economico non deve essere richiesto: basta presentare annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica e avere un ISEE valido ed entro la soglia stabilita per vedersi erogato in automatico lo sconto in bolletta.

Bonus luce: a quanto ammonta lo sconto da aprile 2024

COMPONENTI DELLA FAMIGLIA IMPORTO/ANNO BONUS LUCE IMPORTO/MESE BONUS LUCE 1-2 componenti 142,74€ (da aprile a dicembre 2024) 11,70€/mese 3-4 componenti 183 € (da aprile a dicembre 2024) 15€/mese oltre 4 componenti 201,30€ (da aprile a dicembre 2024) 16,50€/mese

Dal 1° aprile 2024, dunque, le famiglie con i requisiti per accedere al bonus elettrico si vedranno erogare l’assegno ordinario del bonus.

Come indicato sul sito di ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), il bonus elettrico per disagio economico erogato dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2024 si traduce in un risparmio in bolletta che ammonta a:

142,74 euro per famiglie in difficoltà economica con uno o due componenti al suo interno (se si considera una sola mensilità, il risparmio è pari a 11,70 euro );

per famiglie in difficoltà economica con uno o due componenti al suo interno (se si considera una sola mensilità, il risparmio è pari a ); 183 euro per i nuclei familiari con 3-4 componenti (con 15 euro di risparmio mensile);

per i nuclei familiari con 3-4 componenti (con di risparmio mensile); 201,30 euro per le famiglie con oltre quattro componenti (16,50 euro al mese di risparmio).

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 701,06 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 776,02 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 765,70 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

« notizia precedente Passa a PosteMobile a 5,99€: la promozione di Aprile 2024 notizia successiva »