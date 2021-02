Negozio di telefonia vicino a me ? Basta collegarsi al sito del vostro operatore di riferimento per trovarlo. Vi saranno forniti anche contatti e orario di apertura

Negozio di telefonia vicino a me: come trovarlo

Data l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus oggi il metodo più semplice per usufruire dei servizi di telefonia mobile, dall’acquisto delle offerte all’assistenza, è quello di farlo tramite i canali digitali degli operatori. Basta collegarsi al sito del provider desiderato per trovare tutto quello che vi serve. Non è nemmeno necessario recarsi in negozio per il ritiro della SIM. Tutte le aziende del settore infatti la inviano direttamente a casa tramite posta o corriere, spesso anche gratuitamente. I ritiro in negozio oggi è limitato a prodotti come gli smartphone.

Con SOStariffe.it potete confrontare le offerte di telefonia mobile dei principali operatori e trovare quella più conveniente in base alle vostre specifiche abitudini di consumo. Basta impostare i giusti parametri con pochi tap sullo schermo del telefono o click del mouse per vedere comparire le migliori tariffe in ordine decrescente di convenienza. SOStariffe.it vi fornisce anche un servizio di consulenza telefonica gratuita per ottenere consigli su come ridurre al minimo la spesa associata al telefonino.

Confronta le offerte di telefonia mobile »

Chi preferisce può comunque recarsi in un negozio di telefonia mobile. Effettivamente molto spesso toccare con mano i prodotti o parlare con un addetto in carne ossa sono il modo migliore per ottenere un quadro più completo sulla convenienza o meno del servizio offerto dal provider. Il vantaggio in questo senso emerge in modo più evidente quando si tratta di ricevere assistenza dal lato tecnico o amministrativo. Spiegarsi direttamente e faccia a faccia con un dipendente del negozio nella maggior parte dei casi permette di ridurre i tempi e ottenere una risposta risolutiva ai propri dubbi.

I negozi di telefonia mobile sono infatti rimasti aperti anche durante il lockdown di marzo deciso dal precedente Governo per ridurre i contagi da Coronavirus. I servizi da essi offerti sono considerati infatti essenziali. Ovviamente tutti i punti vendita hanno dovuto procedere alla sanificazione degli ambienti e ad uno specifico allestimento per rispettare le regole di distanziamento sociale necessarie per ridurre la possibilità di contagio. I negozi quindi dispongono di un limite massimo di clienti per volta, percorsi separati per l’entrata e l’uscita, disponibilità di disinfettante per gli utenti, posizioni prestabilite per l’attesa e obbligo di indossare la mascherina per i dipendenti.

Per trovare il negozio di telefonia vicino a me non serve consultare le Pagine Bianche o vagare senza meta per la città nella speranza di trovarne uno. E’ sufficiente una rapida ed efficace ricerca online.

Negozio di telefonia vicino a me: come trovarlo

Tutti i principali di telefonia mobile permettono di trovare facilmente il negozio più vicino tramite un’apposita sezione sui rispettivi siti ufficiali. Basta inserire il proprio indirizzo e si visualizzeranno sulla mappa i punti vendita nelle vicinanze e il percorso più veloce da seguire per raggiungerli. Gli operatori forniscono anche i contatti e orario di apertura dei singoli negozi.

Tim è tra gli operatori con il maggior numero di punti vendita in Italia. Potete trovare il negozio di telefonia più vicino collegandovi al sito di Tim e selezionando la voce Trova Negozio scorrendo la pagina fino in fondo. Il gestore consente di distinguere tra negozi flagship e rivenditori autorizzati oltre ai servizi di cui è possibile usufruire, dall’attivazione della linea fissa e mobile e di servizi ad esse correlati, acquisto di un telefono fino all’assistenza.

Annunci Google

Per trovare il negozio Vodafone più vicino basta collegarsi al sito dell’operatore e scorrere la pagina fino in fondo. Cliccando sull’icona a forma di freccia verso il basso vi comparirà la sezione Trova negozio. Il gestore permette di distinguere tra Vodafone Store, centro di assistenza, rivenditore autorizzato e Vodafone Store Smartphone Facile con assistenza personalizzata.

Come gli altri provider anche WindTre permette di trovare il negozio più vicino cliccando sulla voce Trova Negozio sul proprio sito all’interno della sezione Contatti e app. Il gestore permette di selezionare i negozi flagship, rivenditori e centri assistenza. WindTre consente anche di trovare il Digital Store più vicino e di prenotare una visita.

Very Mobile dispone di oltre 3.000 punti vendita in tutta Italia e permette di trovare quello più vicino dalla sezione Negozi presente nella parte alta della Home del suo sito.

Kena Mobile all’interno della sezione Negozi sul proprio sito permette di trovare non solo il punto vendita autorizzato più vicino ma anche la tabaccheria convenzionata Banca5 in cui effettuare il ritiro della SIM acquistata online. Per questa procedura è necessario avere con sé un documento d’identità, codice fiscale e il QR Code ricevuto via email. Il pagamento avviene direttamente in loco, anche in contanti.

ho. Mobile permette di trovare il negozio più vicino tra gli oltre 3.000 disponibili in tutta Italia e le edicole in cui acquistare le sue SIM all’interno della sezione Punti vendita sul sito, che si trova nella parte bassa della Home.

Fastweb consente invece di trovare il negozio più vicino accendendo al proprio sito e cliccando sul link Scopri i negozi Fastweb più vicini a te nell’angolo in basso a destra. L’operatore permette di distinguere tra Fastweb Store, rivenditori e FASTBox, ovvero dei totem posizionati in punti strategici delle città da cui è possibile acquistare le offerte mobili del provider.

PosteMobile consente di acquistare le proprie SIM e fornisce assistenza ai clienti in tutti gli uffici postali. Per trovare quello più vicino basta accedere a poste.it, selezionare la voce servizi online e poi Vieni in Poste all’interno del box Hai bisogno di aiuto?. L’utente può selezionare l’orario di apertura (oggi aperto, aperto il pomeriggio e giorni di apertura), la distanza massima che si intende percorrere per raggiungerlo e la tipologia del punto vendita.

Iliad dispone di 18 Iliad Store allestiti nei centri storici delle principali città italiane (l’ultimo ha aperto a Roma presso Euroma2), 500 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali e più di 600 Iliad Point. Si tratta di edicole, bar e tabaccherie abilitate alla piattaforma di pagamento Snaipay. In più, Iliad ha inaugurato da poco un nuovo canale di vendita chiamato Iliad Express. Le SIM del provider low cost si possono trovare tra le ricariche e le gift card in supermercati, ipermercati, negozi di elettronica di consumo e bookstore. Per trovare il negozio più vicino basta cliccare sulla voce Iliad Store nella parte alta del sito dell’operatore e selezionare la tipologia di punta vendita desiderata.

E’ possibile acquistare le SIM Iliad e ottenere assistenza in modalità self service utilizzando le apposite Simbox. I distributori automatici non prevedono scambio di denaro o documenti e non richiedono di l’interazione con i dipendenti del negozio. In Italia sono state predisposte oltre 1.300 Simbox.