Nuova rimodulazione TIM: aumenta il prezzo dell'offerta Mondo Disney+ per i già clienti

TIM annuncia una nuova rimodulazione per i clienti di rete fissa con un abbonamento attivo. La modifica contrattuale unilaterale riguarda, in particolare, l'offerta Mondo Disney+ collegata agli abbonamenti di rete fissa. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova rimodulazione ufficializzata in queste ore dall'operatore di telefonia.

A partire dal primo rinnovo successivo al 28 febbraio 2021, TIM modificherà il costo mensile dell’offerta Mondo Disney+, servizio opzionale a disposizione dei clienti di rete fissa di TIM che unisce in un unico pacchetto il servizio di streaming Disney+ e TIM VISION PLUS con la possibilità di risparmiare rispetto ai due servizi considerati singolarmente.

Dal prossimo mese di marzo, per effetto della nuova rimodulazione TIM, il costo dell’offerta Mondo Disney+ registrerà un rincaro tariffario di 1,99 euro al mese. Tale rincaro andrà a far lievitare il costo complessivo della bolletta dell’abbonamento che il cliente ha con TIM. Da notare, però, che tutti gli altri servizi inclusi nell’abbonamento non subiranno variazioni.

TIM ha avvertito i suoi clienti della possibilità di procedere con il diritto di recesso, senza penali o costi di disattivazione di alcun tipo, per l’offerta Mondo Disney+. La rimodulazione non ha effetto su tutti i clienti TIM che hanno attivato l’offerta ma solo sugli abbonamenti per cui è stata inviata un’apposita comunicazione in una precedente fattura. Per maggiori dettagli è consigliabile, quindi, contattare il servizio clienti.

Nel caso in cui non si volesse accettare la modifica contrattuale annunciata dall’operatore, entro il prossimo 28 febbraio 2021 sarà possibile richiedere esercitare il diritto di recesso.

Per esercitare tale diritto è possibile:

farne richiesta tramite l’Area Clienti MyTIM (è necessaria la registrazione della propria linea)

chiamare al Servizio Clienti 187

scrivere a Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) o tramite PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto della comunicazione: “Modifica delle condizioni contrattuali”

recarsi in un negozio TIM

Non cambia nulla, per ora, per i nuovi clienti che scelgono TIM e vogliono includere nel loro abbonamento Disney+. L’offerta attuale è TIM Super Fibra che include la linea telefonica con chiamate gratis e una connessione illimitata in fibra ottica fino a 1.000 Mega. In caso di indisponibilità della fibra la connessione può avvenire tramite rete FTTC sino a 200 mega. Il canone mensile è di 29,90 euro con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) inclusi nel prezzo.

Per i clienti che scelgono l’offerta in questione troviamo anche l’accesso gratuito a TIM Vision e la possibilità di ottenere Giga illimitati per lo smartphone portando il costo dell’offerta mobile TIM nel conto telefonico (è possibile abbinare sino a 6 SIM per linea telefonica). L’abbonamento può essere arricchito con Mondo Intrattenimento, che unisce Netflix, Disney+ e TIM VISION PLUS a 14,99 euro al mese, oppure Mondo Disney+, con Disney+ e TIM VISION PLUS, a 4,99 euro al mese.

Annunci Google

Per attivare l’offerta di TIM è possibile seguire la procedura online disponibile qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

La rimodulazione TIM è legata all’aumento di prezzo di Disney+

La nuova rimodulazione annunciata da TIM sull’offerta Mondo Disney+ è collegata all’aumento di prezzo del servizio Disney+. Il servizio di streaming di Disney, infatti, registra un rincaro di 2 euro al mese passando da 6,99 euro a 8,99 euro al mese. L’aumento riguarda anche l’abbonamento annuale a Disney+, decisamente più conveniente, che passa da 69,99 euro a 89,99 euro all’anno. Tale rincaro del servizio è collegato all’arrivo di tantissimi nuovi contenuti sulla piattaforma con il debutto del nuovo brand Star che porterà nuove serie TV e film per gli utenti.

Sottolineiamo, inoltre, che per chi ha un abbonamento attivo a Disney+ l’aumento del prezzo scatterà a partire dal mese di agosto 2021. Quest’agevolazione, purtroppo, non riguarda i clienti TIM che accedono al servizio grazie all’offerta Mondo Disney. Come indicato in precedenza, infatti, per questi utenti è prevista una rimodulazione immediata con un aumento di 1,99 euro al mese che scatterà a partire dal mese di marzo, salvo disattivazione della sottoscrizione.

Per tutti i nuovi utenti che attiveranno un abbonamento a Disney+ entro il prossimo 23 febbraio sarà possibile sfruttare l’agevolazione prevista per i già clienti, con la possibilità di posticipare l’aumento di prezzo. Ad esempio, attivando una sottoscrizione mensile al servizio, l’aumento di 2 euro arriverà ad agosto. Attivando, invece, l’abbonamento annuale da 69,99 euro entro il 23 febbraio, il rincaro scatterà soltanto a partire dal 2022.

Per attivare una sottoscrizione (senza alcun vincolo di permanenza) al servizio di streaming è possibile collegarsi al sito ufficiale Disney+ dal link qui di sotto:

Attiva online Disney+ »

Ricordiamo che Disney+ è disponibile via browser web e tramite app per dispositivi Android e iOS, tablet Fire TV, le principali marche di Smart TV e le console Playstation e Xbox.