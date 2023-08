Ecco le offerte luce e gas a prezzo bloccato che Enel Energia e Illumia propongono ad agosto 2023. Oltre a un focus su come trovare le migliori soluzioni per illuminare e riscaldare casa in vista della stagione fredda con il comparatore di SOStariffe.it .

Quali sono le offerte luce e gas a prezzo bloccato che Enel Energia e Illumia propongono, ad agosto 2023, per aiutare i clienti domestici a proteggersi da eventuali rialzi dei prezzi dei beni energetici nei prossimi mesi? Prima di rispondere a questa domanda nel paragrafo che segue, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it consente di setacciare le offerte luce e gas del Mercato Libero attivabili ad agosto 2023 e confrontarle sulla base del proprio consumo annuo di energia elettrica o gas.

Questa informazione è sempre consultabile in una bolletta recente ricevuta dall’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta della luce e come leggere la bolletta del gas), oppure può essere stimata attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibili dal widget qui sotto:

Enel e Illumia: le offerte luce e gas che bloccano il prezzo ad Agosto 2023

TIPO DI FORNITURA NOME FORNITORE NOME OFFERTA COSTO MATERIA PRIMA Fornitura luce Enel Energia Scegli oggi luce prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi

0,2805 €/kWh (prezzo di listino), con sconti del 30% per i clienti in arrivo dalla Maggior Tutela e del 15% dal Mercato Libero Fornitura luce Illumia Luce Sicura prezzo dell’energia all’ingrosso PUN+ 0,01 €/kWh

limite massimo al prezzo: 0,250 €/kWh ( per 12 mesi)

Ad agosto 2023, Enel Energia scommette sull’offerta luce a prezzo fisso della gamma “Scegli oggi”. Questa soluzione, 100% green, blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino (0,2805 €/kWh) per i clienti domestici che provengano dal Mercato Tutelato e una riduzione del 15% per i consumatori che abbiano già una fornitura nel Mercato Libero.

Ecco il prezzo dell’energia che sarà applicato per chi proviene dal Mercato Tutelato: 0,19635 €/kWh (tariffa monoraria). Per i clienti domestici in arrivo da un altro fornitore del Mercato Libero, il prezzo dell’energia è pari a: 0,23843 €/kWh (tariffa monoraria).

In aggiunta, è previsto il pagamento di un contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 120 euro (10 euro al mese). Sottoscrivendo questa offerta, completamente gestibile da remoto grazie all’App di Enel Energia, si potrà beneficiare della possibilità di attivare anche la fibra di Enel Energia a prezzo scontato: 22,90 euro al mese per 12 mesi (anziché 24,90 euro).

Clicca al link di seguito per procedere con l’attivazione di “Scegli oggi luce”, che avrebbe un costo mensile di 102,26 euro per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di elettricità all’anno.

Per la fornitura di energia elettrica, la bolognese Illumia propone, invece, l’offerta “Luce Sicura”. Questa soluzione sposa la convenienza garantita dalle condizioni tariffarie all’ingrosso (indice PUN) e la sicurezza di un tetto massimo di prezzo per l’energia. Una soluzione che permette ai clienti domestici di ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato, ma con la certezza che oltre una certa soglia il prezzo non possa crescere, nel caso di impennate della materia prima.

Le caratteristiche principali dell’offerta sono:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,01 €/kWh di contributo al consumo (tariffazione monoraria);

di contributo al consumo (tariffazione monoraria); limite massimo al prezzo della materia prima: 0,250 €/kWh ( valido 12 mesi);

al prezzo della materia prima: valido 12 mesi); contributo fisso mensile a copertura di spese di commercializzazione e vendita: 12 euro (per una spesa complessiva di 144 euro l’anno);

tariffa monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’ora di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’ora di utilizzo; possibilità di usufruire di energia verde 100% proveniente da fonti rinnovabili al prezzo di 3 euro in più al mese.

Enel e Illumia: quanto costano energia e gas con le offerte a prezzo variabile

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE E GAS SPESA IN BOLLETTA Illumia Luce e Gas Flex 0,1170 €/kWh

0,43321 €/Smc 67,79 €/mese

135,43 €/mese Enel Energia Flex Luce e Gas 0,1710 €/kWh

0,53321 €/Smc 83,63 €/mese

140,51 €/mese

Per i clienti domestici che preferiscano bollette di energia e metano sempre in linea con l’andamento del mercato, i fornitori energetici Enel e Illumia propongono, in alternativa alle offerte a prezzo fisso sopra illustrate, tariffe luce e gas a prezzo variabile.

Queste ultime assicurano l’accesso al prezzo all’ingrosso dei beni energetici, aggiornato mensilmente in base all’andamento degli indici PUN (per l’energia elettrica) e PSV (per il gas).

Luce e Gas Flex di Illumia

Ecco un quadro della soluzione luce e gas a prezzo indicizzato di Illumia:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,100 €/Smc di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno) per la fornitura di luce e 11 euro al mese (132 euro all’anno) per quella del gas;

possibilità di scegliere l’ opzione tariffaria monoraria o bioraria ;

; App Illumia per una gestione da remoto della fornitura;

per una gestione da remoto della fornitura; in fase di sottoscrizione dell’offerta, è possibile ordinare un kit di 10 lampadine a Led Illumia a luce calda e 2 confezioni di pile ultra power Illumia, pagando 2 euro al mese per 24 rate (senza interessi);

per 24 rate (senza interessi); energia proveniente da fonti rinnovabili al costo aggiuntivo di 3 euro al mese.

Per questa promozione la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa mensile pari a 67,79 euro. Clicca al link qui sotto per una panoramica dell’offerta:

Per saperne di più sulla soluzione per la fornitura gas di Illumia, che costerebbe alla “famiglia tipo” 135,43 euro al mese, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Flex Luce e Gas di Enel Energia

L’offerta luce e gas a prezzo variabile di Enel Energia si caratterizza per:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,059 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,200 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 1o euro al mese per fornitura, per un costo complessivo di 120 euro all’anno;

sconti e bonus con il programma fedeltà ENELPREMIA WOW! ;

; servizio bolletta online incluso e gratuito, oltre alla presenza dell’ App di Enel Energia ;

; possibilità di scegliere la tariffa trioraria, per pagare meno l’energia elettrica nelle fasce orarie serali e notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi.

Per saperne di più sulla promozione luce di Enel Energia, il cui impatto sul budget della “famiglia tipo” è pari a 83,63 euro al mese, il link di riferimento è il seguente:

Un quadro completo della promozione gas di Enel, che farebbe ricevere alla “famiglia tipo” bollette mensili del metano di 140,51 euro al mese, è disponibile cliccando sul pulsante verde:

