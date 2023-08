Conti correnti per giovani : una panoramica delle proposte più convenienti per gli under 30 selezionate dal comparatore di SOStariffe.it ad agosto 2023 .

Conti correnti per giovani Under 30: le promozioni di Agosto 2023

Tra i conti correnti per giovani i più appetibili sono i conti online a zero spese. Il canone annuo gratuito (per sempre o quanto meno al primo anno) è uno dei principali vantaggi riservati agli under 30. Così come l’assenza di commissioni sulle principali operazioni, oltre che una carta di debito di solito inclusa nell’offerta.

Altre caratteristiche che i giovani cercano in un conto bancario sono i servizi di home banking e mobile banking senza spese aggiuntive, la possibilità di poter attivare a costo zero o con tariffe molto basse una carta di credito o una carta prepagata, un conto deposito abbinato al conto corrente con un rendimento remunerativo per far crescere nel corso del tempo i propri risparmi.

Con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, una mappa delle alternative più vantaggiose presenti sul mercato bancario ad agosto 2023.

Conti correnti: le migliori soluzioni di Agosto 2023

CONTO CORRENTE SPIEGAZIONE 1 Credem Link di Credem Banca canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

conto deposito abbinato con tasso lordo annuo del 4% per 9 mesi di vincolo

abbinato con tasso lordo annuo del bonifico online con commissione di 0,50€ 2 Conto BBVA canone annuo gratuito per sempre

carta di debito inclusa

prelievo di contanti gratis da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 €

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

conto deposito senza vincoli con rendimento del 3% annuo 3 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per gli under 30. Per gli over 30 è gratis il primo anno, poi 3 €/mese ma azzerabile

per gli under 30. Per gli over 30 è gratis il primo anno, poi 3 €/mese ma azzerabile carta di debito inclusa

carta di debito inclusa prelievo di contante gratuito da ATM pari o superiore a 100 € in tutte le banche in Italia

prelievo di contante gratuito da ATM pari o superiore a 100 € in tutte le banche in Italia bonifico online gratuito in area SEPA

bonifico online gratuito in area SEPA rendimento del 4% con vincoli a 3, 6 e 12 mesi

Vediamo qui di seguito quali sono le tre offerte sul podio della convenienza ad agosto 2023. Si tratta di tre conti correnti online individuati tramite il comparatore di SOStariffe.it.

Credem Link di Credem Banca

Credem Banca mette a disposizione dei piccoli risparmiatori il conto corrente online Credem Link che è a canone annuo gratuito. Con firma elettronica gratuita, questo si caratterizza per:

carta di debito gratuita ;

; carta di debito internazionale a canone zero il primo anno, poi 1,50 euro al mese;

prelievo di contante gratuito su ATM Credem; il prelievo su altri ATM è gratuito per un anno, poi 1,90 euro per transazione;

bonifico online in area SEPA con un costo di 0,50 euro.

Abbinato al conto Credem Link, c’è anche il Conto Deposito Più con rendimento del 4% lordo annuo a scadenza per 9 mesi per chi conferisca nuova liquidità di conto corrente (importo minimo 5.000 euro), ma in caso di svincolo anticipato sarà applicata una penale. Con Credem Link è possibile avere anche un team di consulenti di Credem Banca a disposizione sia in filiale che da remoto.

Per conoscere l’offerta di Credem Banca, segui il link sottostante:

Conto BBVA

La banca multinazionale spagnola BBVA propone un conto corrente online a zero spese per sempre. L’offerta include gratuitamente:

codice IBAN italiano;

carta di debito (fisica e virtuale) gratuita con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

(fisica e virtuale) gratuita con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; servizio My Trips abbinato alla carta di debito per gestire il budget dei propri viaggi e possibilità di assicurazione di viaggio;

abbinato alla carta di debito per gestire il budget dei propri viaggi e possibilità di assicurazione di viaggio; bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) in area SEPA gratuiti ;

; prelievi gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

domiciliazione delle bollette gratuita;

ricarica del conto corrente gratis.

Per i nuovi clienti, BBVA offre anche:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto. L’offerta è valida fino al 20 settembre;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto. L’offerta è valida fino al 20 settembre; Cashback 5% Shopping BBVA , con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche;

, con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a un massimo di 200 euro. A sua volta, la persona portata in BBVA beneficerà di un benefit di 10 euro.

Inoltre, fino al 31 gennaio 2025, è possibile ottenere:

l’ 1% lordo di rendimento effettuando un acquisto con la carta di debito BBVA ;

di rendimento effettuando un acquisto con la ; il 2% lordo di rendimento accreditando lo stipendio o altre entrate per almeno 800 euro al mese.

Il conto di BBVA si si caratterizza anche per i servizi pay per-use:

stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto da 1 a 5 giorni prima della data consueta di accredito;

servizio Pay&Plan per pagare gli acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a iniziare da 0,50 euro;

per pagare gli acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a iniziare da 0,50 euro; Prestito Immediato per ottenere finanziamenti con un click e senza burocrazia.

Per nuovi e già clienti è possibile anche beneficiare di un rendimento con il “Deposito flessibile“, che è a zero spese e offre un tasso del 3% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Per conoscere l’offerta BBVA, vai al link qui sotto:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba è sempre gratuito per gli under 30. L’offerta prevede:

carta di debito internazionale inclusa;

inclusa; prelievo di contanti gratuito per importi pari o superiori a 100 euro da tutte le banche d’Italia;

bonifici ordinari in 36 Paesi in area SEPA senza commissioni;

ordinari in 36 Paesi in area SEPA senza commissioni; casella PEC da 1 Giga e f irma digitale inclusa;

e inclusa; deposito titoli gratuito;

accredito dello stipendio incluso;

carta di credito Classic , con fido mensile di 1.500 euro e canone annuo di 20 euro;

, con fido mensile di 1.500 euro e canone annuo di 20 euro; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL.

Aprendo il conto di Banca Widiba entro il 6 settembre 2023 (e vincolando le somme entro 30 giorni dall’apertura dello stesso), è possibile ottenere un rendimento del 4% lordo con vincoli della durata di 3, 6 e 12 mesi e con la possibilità di svincolare in anticipo le somme rispetto alla scadenza.

Per gli over 30, invece, Widiba Start è a canone zero per il primo anno (con apertura entro il 6 settembre 2023), poi il canone è di 3 euro al mese, ma azzerabile (o ridotto al minimo) grazie a una serie di promozioni.

Per conoscere i dettagli sul conto della Banca Widiba, clicca al link qui sotto:

Conto corrente per minorenni: un’offerta conveniente ad Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo abbinata al conto corrente Tinaba Start

utilizzabile anche da un minorenne a partire da 12 anni

canone annuale gratuito per conto e carta

cashback del 10% su tutti gli acquisti

su tutti gli acquisti primi 12 prelievi gratuiti

prelievo minimo giornaliero di 25 € e massimo di 250 €

Le banche propongono anche conti correnti e carte di pagamento per i minorenni. Ad agosto 2023, l’app Tinaba di Banca Profilo offre il conto corrente a costo zero Tinaba Start. Legata a questo conto, c’è la Carta prepagata Tinaba (circuito MasterCard), con le seguenti caratteristiche:

canone annuo gratuito;

utilizzabile a partire dai 12 anni;

servizio di parental control;

cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio;

su tutti gli acquisti sia online che in negozio; collegamento con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

ricarica gratuita;

prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro;

minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro; primi 12 prelievi gratuiti;

limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia;

pagamenti da qualsiasi POS senza commissioni

codice PIN e servizio 3D Secure.

Per quanto riguarda, invece, il conto Tinaba Start, esso si contraddistingue per:

canone annuale gratuito (senza neanche l’imposta di bollo);

codice IBAN con possibilità di accredito dello stipendio o pensione;

con possibilità di accredito dello stipendio o pensione; ricariche telefoniche;

pagamento di bollo, bollettini, utenze, PagoPA;

bonifici istantanei e ordinari gratuiti in area SEPA;

in area SEPA; pagamento di bollo, bollettini, utenze, PagoPA.

Per i nuovi clienti, fino al 4 settembre 2023, è attiva la promozione “Ricarica, invia, vinci“: è possibile ottenere fino a 55 euro in omaggio invitando un amico in Tinaba, ricaricando il conto di almeno 200 euro, inviando denaro a cinque propri amici.

Per conoscere meglio l’offerta di Tinaba, clicca al link seguente:

