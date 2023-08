Revolut o Hype : quello che segue è un confronto tra due delle offerte più vantaggiose di agosto 2023 per avere una carta di pagamento e un conto corrente online . Soluzioni trovate grazie al comparatore per carte di credito di SOStariffe.it.

Revolut e Hype offrono conti correnti online a zero spese, con abbinate carte per i pagamenti digitali e nei negozi fisici. I due istituti bancari 100% digitali mettono a disposizione conti e carte con differenti versioni: dai piani standard ai piani Premium per i clienti più esigenti.

Carte Revolut: panoramica delle offerte di Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Revolut Standard canone mensile gratuito

conto in euro con IBAN con possibilità di effettuare e ricevere bonifici

con possibilità di effettuare e ricevere bonifici prelievi da ATM gratis in tutto il mondo, con limite mensile di 200 €

cambio senza commissioni in 30 valute fiat fino a 6.000 €/mese, successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione

acquisti in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario 2 Revolut Premium canone di 7,99 €/mese

conto in euro con IBAN per ricevere ed effettuare bonifici

per ricevere ed effettuare bonifici possibilità di fare acquisti, in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario

prelievi da ATM gratis in tutto il mondo, con limite di 400 €/mese

accesso a 5 criptovalute

carte virtuali usa&getta

cambio gratuito in 30 valute fiat senza alcun limite mensile

assicurazione medica internazionale e polizza viaggi 3 Revolut Metal canone di 13,99 €/mese

tutti i servizi previsti del piano Premium

prelievi da ATM gratuito in tutto il mondo, con un limite di 600 euro al mese

per ogni pagamento fino allo 0,1% di cashback in Europa e fino all’1% di cashback ex UE

carte Revolut Metal esclusive

La carta di pagamento Revolut è disponibile in tre differenti varianti:

Standard , con canone mensile gratuito;

, con canone mensile gratuito; Premium al costo di 7,99 euro al mese;

al costo di 7,99 euro al mese; Metal, al prezzo di 13,99 euro al mese.

Revolut mette a disposizione anche una carta conto in versione Business per gestire il denaro e i risparmi delle proprie attività professionali.

La versione Standard di Revolut prevede un conto corrente online con canone mensile gratuito e una carta per eseguire i propri pagamenti. Aprendo la versione Standard, i nuovi clienti riceveranno in omaggio 3 mesi del piano Premium. Revolut mette a disposizione anche un conto corrente gratuito per under 18, con una carta prepagata inclusa e abbinato al conto Standard. Questa versione base si caratterizza per:

conto in euro con IBAN con possibilità di effettuare e ricevere bonifici;

con possibilità di effettuare e ricevere bonifici; prelievi da ATM senza commissioni in tutto il mondo, con un “tetto” mensile di 200 euro ; in seguito si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; in seguito si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato; cambio senza commissioni in 30 valute fiat fino a 6.000 euro al mese; successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione;

acquisti in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario.

Per i clienti più esigenti, Revolut offre le versioni Revolut Premium e Revolut Metal. C’è da notare, inoltre, che sulla base delle proprie esigenze, è possibile passare da un piano tariffario a un altro.

Revolut Premium e Revolut Metal

Revolut Premium ha un costo di 7,99 euro al mese. Questa opzione, in sintesi, propone:

conto in euro con IBAN per ricevere ed effettuare bonifici;

per ricevere ed effettuare bonifici; la possibilità di fare acquisti, in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario;

prelievi da ATM senza costi in tutto il mondo, con una soglia di 400 euro al mese ; poi è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; poi è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato; accesso a 5 criptovalute ;

; possibilità di creare carte virtuali usa&getta;

cambio senza commissioni in 30 valute fiat senza alcun tetto mensile;

polizza assicurativa medica internazionale ;

; assicurazione per ritardi su voli e bagagli incluse nel canone mensile.

Revolut Metal prevede invece un costo di 13,99 euro al mese. Oltre al pacchetto incluso nel piano Revolut Premium, la versione Metal della carta conto prevede anche:

prelievi da ATM gratuito in tutto il mondo, con un limite di 600 euro al mese ; successivamente si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; successivamente si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato; per ogni pagamento con carta è previsto fino allo 0,1% di cashback in Europa e fino all’ 1% di cashback al di fuori dei confini europei ;

e fino all’ ; carte Revolut Metal esclusive.

Hype: le tre alternative proposte ad Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA 1 Conto Hype canone mensile gratuito

carta virtuale

prelievi gratuiti fino a 250 €/mese da ogni sportello

ricarica del conto fino a 15.000 €/anno

cashback al 10% sugli acquisti online 2 Conto Hype Next canone di 2,90 €/mese

10 bonifici istantanei gratis al mese

carta di debito Mastercard

Mastercard prelievi senza commissione in Italia da qualsiasi sportello

in Italia da qualsiasi sportello ricarica illimitata del conto

assicurazione elettrodomestici, acquisti/prelievi, medica 3 Conto Hype Premium canone di 9,90 €/mese

pagamento e prelievo gratis nel mondo

c arta World Elite Mastercard

a ssicurazione viaggi e acquisti

pagamento di bollette e bollettini gratis, modelli MAV e RAV, PagoPA e cbill

Conto Hype è un conto corrente online disponibile in 3 versioni sulla base delle esigenze del cliente, con anche la possibilità di passare da una variante a un’altra quando si vuole. Le tre versioni sono le seguenti:

Conto Hype è il piano base, è a canone zero , per pagare e gestire le proprie spese quotidiane;

è il piano base, è a , per pagare e gestire le proprie spese quotidiane; Conto Hype Next al costo di 2,90 euro al mese , è il conto per progettare, risparmiare e collegare tutte le proprie banche;

al costo di , è il conto per progettare, risparmiare e collegare tutte le proprie banche; Conto Hype Premium al costo di 9,90 euro al mese, per accedere senza limiti a tutti i servizi, compresi quelli assicurativi.

Per tutti e tre i piani, abbinata al conto c’è una carta di pagamento appartenente al circuito Mastercard per prelevare ed effettuare pagamenti, sia online che in negozio. Inoltre, aprendo un conto Hype, è possibile beneficiare della seguente promozione: un bonus fino a 25 euro, inserendo il codice promo HYPER.

C’è infine da notare che per professionisti con partita IVA e ditte individuali, Hype mette a disposizione anche un conto corrente business.

Il conto base Hype prevede:

carta virtuale ;

; prelievi gratis fino a 250 euro al mese da ogni sportello;

ricarica del conto fino a 15.000 euro annui;

cashback al 10% sugli acquisti online.

Conto Hype Next si caratterizza per:

10 bonifici istantanei gratuiti ogni mese;

carta di debito Mastercard per acquisti in Italia e all’estero, online e in negozio con una carta fisica;

Mastercard per acquisti in Italia e all’estero, online e in negozio con una carta fisica; prelievi senza commissione in Italia da qualsiasi sportello;

in Italia da qualsiasi sportello; ricarica illimitata del conto;

servizio di collegamento dei conti correnti;

polizza acquisti e prelievi;

polizza elettrodomestici;

polizza medica con assistenza per consulto medico telefonico 24/7.

L’offerta del Conto Hype Premium include:

servizio di pagamento e prelievo gratis nel mondo;

c arta World Elite Mastercard ;

; assistenza prioritaria via WhatsApp, email, telefono, chat;

a ssicurazione viaggi ;

; polizza assicurativa sugli acquisti;

servizio di pagamento di bollette e bollettini gratis, modelli MAV e RAV, PagoPA e cbill.

