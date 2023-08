Una fotografia delle offerte Pulsee luce e gas a prezzo bloccato e indicizzato per ridurre le spese in bolletta ad agosto 2023 su SOStariffe.it

Pulsee, il brand dell’energia 100% digitale di proprietà del marchio Axpo Italia, propone ad agosto 2023 una gamma di offerte luce e gas sia a prezzo fisso, sia a prezzo variabile.

Mentre le prime bloccano il prezzo dell’energia elettrica e del metano per un determinato periodo (24 mesi) così da aiutare i clienti domestici a proteggersi da eventuali rincari della materia prima, le seconde garantiscono l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (in base all’andamento degli indici PUN e PSV), dando così l’opportunità ai consumatori di beneficiare di bollette sempre in linea con l’andamento del mercato.

Di seguito, passeremo sotto la lente d’ingrandimento le offerte luce e gas proposte da Pulsee ad agosto 2023. Prima però, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas è uno strumento utile, gratuito e intuitivo che permette di confrontare le soluzioni per illuminare o riscaldare casa a partire dal proprio fabbisogno energetico.

Pulsee luce e gas: ecco le offerte attivabili ad Agosto 2023

NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA COSTO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA Luce e Gas Relax Index A prezzo indicizzato (o variabile) 0,1120 €/kWh

0,3332 €/Smc 74,48 €/mese

127,86 €/mese Luce e Gas Relax Fix A prezzo fisso (o bloccato) 0,1690 €/kWh

0,6600 €/Smc 77,29 €/mese

147,03 €/mese Luce Limit.e A prezzo indicizzato ma con un tetto massimo per il valore dell’energia si paga l’energia come il PUN senza costi aggiuntivi

l’energia può arrivare a costare fino a un massimo di 0,250 €/kWh 81,44 €/mese

I clienti domestici che vogliano orientare il radar della convenienza verso le offerte luce e gas Pulsee a prezzo indicizzato possono attivare Luce e Gas Relax Index. Le famiglie che, invece, preferiscano mettersi al riparo da eventuali nuove impennate dei prezzi della materia prima (anche in vista dell’autunno) possono affidarsi a Luce e Gas Relax Fix, che blocca il costo unitario di elettricità e metano per 24 mesi.

Analizziamo di seguito le due tipologie di offerte, tenendo presente che le stime di spesa in bolletta sono parametrate sul consumo di una “famiglia tipo” che contabilizzi 2.700 kWh di energia e 1.400 Smc di metano all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

I consumatori che volessero calcolare il consumo di elettricità del proprio nucleo familiare nell’arco di 12 mesi, possono farlo in pochi click grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili cliccando sul widget qui sotto:

Luce e Gas Relax Index

Ecco le condizioni tariffarie previste da questa soluzione che può essere sottoscritta per la fornitura luce, per la fornitura gas o per entrambe:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; sulle spese di commercializzazione (che sono indipendenti dal consumo) è applicato uno sconto del 20% che fa scendere a 12 euro al mese (dalla soglia iniziale di 15 euro al mese) il contributo fisso mensile dovuto (il totale annuo per fornitura è pari a 144 euro);

che fa scendere a 12 euro al mese (dalla soglia iniziale di 15 euro al mese) il contributo fisso mensile dovuto (il totale annuo per fornitura è pari a 144 euro); tariffazione monoraria: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo.

La “famiglia tipo” che scegliesse Luce Relax Index di Pulsee, con energia elettrica prodotta al 100% da impianti fotovoltaici, spenderebbe 74,48 euro al mese in bolletta. Per saperne di più, segui il link di seguito:

I consumatori che volessero ricevere bollette della luce in linea con l’andamento del mercato all’ingrosso, ma beneficiando di una tariffa bioraria (cioè con costi ridotti dell’energia nelle ore serali e nei fine settimana) possono puntare sulla soluzione Luce PER TE Index, che avrebbe un costo di 72,99 euro al mese. Per saperne di più, segui il link di seguito:

Per quanto riguarda, invece, la fornitura di metano, affidandosi a Pulsee Gas Relax Index la “famiglia tipo” spenderebbe 127,86 euro al mese. Ulteriori dettagli sono disponibili al seguente link:

Luce e Gas Relax Fix

Questa offerta luce e gas a prezzo bloccato scommette sulle seguenti caratteristiche:

prezzo bloccato per 24 mesi : 0,1690 €/kWh per l’energia elettrica e 0,6600 €/Smc per il gas;

: per l’energia elettrica e per il gas; 12 euro al mese (per fornitura) a copertura delle spese di commercializzazione: l’ammontare complessivo della spesa annuale è di 144 euro a fornitura;

tariffazione monoraria: l’energia ha lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore.

Clicca sul bottone verde qui sotto per saperne di più su questa promozione luce che avrebbe un impatto mensile sul budget della “famiglia tipo” pari a 77,29 euro:

Al link di seguito, invece, è possibile reperire ulteriori informazioni su Gas Relax Fix, che costerebbe alla famiglia tipo 147,03 euro al mese:

Pulsee mette anche a disposizione dei clienti domestici una soluzione luce “ibrida”, ribattezzata “Luce Limit.e“, che racchiude in sè i vantaggi sia di una tariffa a prezzo fisso, sia di quella a prezzo indicizzato. Si tratta di una soluzione che fa pagare l’energia al prezzo di mercato (quindi in base all’andamento dell’indice PUN), mettendo però un tetto massimo (0,250 €/kWh) per quando il prezzo di mercato sale troppo. Grazie a questa soluzione, quando il prezzo dell’elettricità all’ingrosso scende, le bollette si alleggeriscono. Qualora, però, il prezzo salisse, i consumatori potrebbero contare su una soglia massima oltre la quale il prezzo non potrà salire.

Clicca al link di seguito per avere una panoramica di Luce Limit.e, che prevede anche un contributo fisso mensile di 20 euro per costi di commercializzazione (240 euro è la somma totale in un anno). Con questa soluzione, la spesa mensile per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 81,94 euro.

È bene ricordare che tutte le soluzioni luce e gas della gamma Pulsee, gestibili da remoto grazie all’App Pulsee Energy, possono essere personalizzate con le opzioni a pagamento come Zero Carbon Footprint (per abbattere le proprie emissioni inquinanti) a 5 euro al mese e Gas Compensation (per compensare la CO₂ emessa dal gas che si consuma) a 2 euro al mese.