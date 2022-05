Le migliori promozioni per chi proviene da Vodafone a maggio 2022

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Cambiare operatore mantenendo il vecchio numero di telefono è una delle strategie messe in campo da tante aziende, spesso nel tentativo di recuperare i clienti che sono stati persi nel tempo.

Per esempio, quali sono le migliori promozioni che possono essere attivate dai clienti Vodafone alla ricerca di una tariffa mobile più conveniente? Per rispondere a questa domanda, abbiamo utilizzato il comparatore di offerte mobile di SOStariffe.it.

In questo modo è stato possibile evidenziare quali siano le soluzioni più convenienti dal punto di vista economico e in termini di servizi inclusi proprio per gli utenti Vodafone che abbiano intenzione di non avere un nuovo numero di telefono.

Offerta mobile per chi passa da Vodafone Costo e servizi inclusi Spusu 50 5,98 euro al mese

9,90 una tantum per la nuova SIM

50 Giga di Internet

500 SMS e 2.000 minuti di chiamate Spusu 100 9,99 euro al mese

9,90 una tantum per la nuova SIM

100 Giga di Internet

500 SMS e 2.000 minuti di chiamate Fastweb Mobile 7,95 euro al mese

10 euro una tantum per la nuova SIM

150 Giga di Internet

100 SMS e chiamate senza limiti Iliad Giga 80 7,99 euro al mese

9,99 una tantum per la nuova SIM

80 Giga di Internet

minuti e chiamate senza limiti, anche in roaming in Europa

chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali Iliad Giga 120 9,99 euro al mese

9,99 una tantum per la nuova SIM

120 Giga di Internet

minuti e chiamate senza limiti, anche in roaming in Europa

chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali Kena Mobile 11,99 euro 11,99 euro al mese

100 Giga di Internet

1.000 SMS e chiamate illimitate

Clicca sul link qui sotto per confrontare fin da subito le migliori promozioni per chi passa da Vodafone.

Passare da Vodafone a Spusu

Spusu è un operatore virtuale austriaco, che propone delle offerte che possono essere attivate in portabilità da qualsiasi gestore, sia di tipo tradizionale (quindi anche Vodafone) sia di tipo virtuale.

Le sue migliori offerte in termini di costi e servizi sono le seguenti:

Spusu 50 , che ha un costo di 5,98 euro al mese;

Spusu 100, che prevede un costo fisso di 9,99 euro al mese.

In entrambi i casi sarà previsto un costo una tantum pari a 9,90 euro per l’acquisto della nuova SIM. Analizzando le offerte più nel dettaglio, Spusu 50 comprende:

50 Giga di Internet

500 SMS;

2.000 minuti di chiamate.

Ai 50 Giga mensili si aggiungono poi altri 100 Giga di riserva, derivanti da minuti, messaggi e Giga che non sono stati utilizzati il mese precedente.

Spusu 100 comprende invece:

100 Giga di Internet;

200 Giga di riserva;

500 SMS;

2.000 minuti di chiamate.

Fastweb mobile

Fastweb non è solo un operatore di telefonia fissa in quanto è specializzato anche nelle offerte mobile. Segnaliamo questa promozione per chi intende passare da Vodafone, la quale prevede:

un costo di 7,95 euro al mese;

10 euro una tantum per la nuova SIM;

150 Giga di Internet;

100 SMS e chiamate senza limiti.

Clicca sul link per saperne di più ricordando che avrai anche la possibilità di attivare questa offerta mobile insieme a una delle promozioni Internet casa proposte da Fastweb.

Passare da Vodafone a Iliad

Iliad è uno dei migliori operatori di telefonia mobile tra quelli operanti in Italia, che si è distinto per le sue offerte per sempre per davvero, quindi per la sua grande trasparenza. Le promozioni prevedono contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM.

Tra le migliori promozioni del momento, ci sono:

Iliad Giga 80;

Iliad Giga 120.

Iliad Giga 80 ha un costo di 7,99 euro al mese e include:

80 Giga di Internet

minuti e chiamate senza limiti, anche in roaming in Europa

chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali;

6 Giga extra di Internet in roaming in Europa.

Si tratta, dunque di un’offerta tutto compreso, con la quale si avrà a propria disposizione un buon numero di Giga per navigare anche in 5G, nelle zone coperte e in possesso di un dispositivo compatibile.

Iliad Giga 120, invece, ha un costo di 9,99 euro al mese e include:

120 Giga di Internet;

minuti e chiamate senza limiti, anche in roaming in Europa;

chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali;

7 Giga extra di Internet in roaming in Europa.

Kena Mobile

Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM. Tra le promozioni aperte a tutte, quindi anche ai clienti Vodafone, ne troviamo una che prevede:

11,99 euro al mese;

100 Giga di Internet;

1.000 SMS e chiamate illimitate.

Sono invece assenti sia il contributo di attivazione, sia quello per la ricezione della nuova SIM Kena.

Alla luce di quanto letto fin qui, quello che si dovrà valutare non è solo il costo mensile, ma anche gli eventuali costi una tantum previsti nel momento in cui avverrà il passaggio. Ricordiamo che la portabilità non è una procedura che comporta delle penali.

Prevede delle tempistiche molto brevi: in un primo momento si riceverà la SIM del nuovo operatore scelto con un numero provvisorio. Nel giro di pochi giorni, sarà trasferito il vecchio numero di telefono sulla nuova SIM.

Passare a Vodafone: posso avere Giga senza limiti?

Uno dei motivi per i quali si potrebbe voler cambiare operatore consiste nel desiderio di avere più Giga a un costo più basso. Quali sono le alternative attualmente disponibili? In termini di costi/benefici, si tratta delle offerte combinate fisso + mobile.

Tra le offerte che si potrebbero prendere in considerazione, ci sono:

la Super Fibra di WINDTRE;

Premium Fibra di TIM.

WINDTRE propone un’offerta in fibra ottica disponibile al costo di:

22,99 euro al mese per i già clienti mobile;

26,99 euro al mese per tutti gli altri clienti.

La promozione comprende:

Internet illimitato fino a 1 Giga in download;

il modem Wi-Fi 6;

12 mesi di Amazon Prime video;

Giga illimitati per gli smartphone della propria famiglia, fino a un massimo di 3 SIM.

La fibra di TIM può essere attivata insieme a TIM UNICA, servizio con il quale si potranno avere Giga illimitati fino a 6 SIM mobile del proprio nucleo familiare: clicca sul link per saperne di più.

