Le offerte ho. Mobile si rinnovano: fino a 200 GB a meno di 10 euro al mese

È il momento giusto per passare ad ho. Mobile. L’operatore, infatti, ha rinnovato il suo listino di offerte andando ad aggiungere diverse nuove tariffe pensate per massimizzare i vantaggi degli utenti. Con le nuove proposte di ho. Mobile è possibile attivare una nuova SIM con minuti ed SMS illimitati e con fino a 200 GB a meno di 10 euro al mese.

Ecco tutti i dettagli sulle offerte ho. Mobile:

Le nuove offerte ho. Mobile di Maggio 2022 sono disponibili: ecco tutte le proposte

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA COME ATTIVARLA ho. 5,99 Minuti ed SMS illimitati

50 GB 5,99 euro al mese

0,99 euro di attivazione portabilità da Iliad o da un virtuale ho. 6,99 Minuti ed SMS illimitati

50 GB 6,99 euro al mese

9,90 euro di attivazione richiedendo un nuovo numero di cellulare ho. 7,99 Minuti ed SMS illimitati

150 GB 7,99 euro al mese portabilità da Iliad o da un virtuale ho. 9,99 Minuti ed SMS illimitati

200 GB 9,99 euro al mese portabilità da Iliad o da un virtuale ho. 11,99 Minuti ed SMS illimitati

50 GB 11,99 euro al mese portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile ho. 13,99 Minuti ed SMS illimitati

150 GB 13,99 euro al mese portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile

Il nuovo listino di offerte ho. Mobile include tante proposte da sfruttare per attivare una nuova tariffa completa e conveniente. Tutte le proposte di ho. Mobile possono essere confrontante con le tariffe degli altri operatori consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

La prima tariffa disponibile in listino è, in realtà, una conferma. Si tratta di ho. 5,99. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB in 4G fino a 30 Mbps di velocità in download ed in upload

L’offerta presenta un costo di 5,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro. Per attivare l’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale selezionato: Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power

Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva ho. 5,99 »

Per chi richiede un nuovo numero c’è ho. 6,99. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB in 4G fino a 30 Mbps di velocità in download ed in upload

Il costo è di 6,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Attiva ho. 6,99 »

Da segnalare anche ho. 7,99. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

150 GB in 4G fino a 30 Mbps di velocità in download ed in upload

Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. Anche quest’offerta è attivabile con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Per richiedere l’offerta online è possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva ho. 7,99 »

Tra le offerte da tenere d’occhio c’è la nuova ho. 9,99. L’offerta presenta i seguenti bonus:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

200 GB in 4G fino a 30 Mbps di velocità in download ed in upload

Il costo di ho. 9,99 è di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per richiedere l’offerta è necessario effettuare la portabilità da Iliad o da un virtuale selezionato. L’attivazione può avvenire al link qui di sotto:

Attiva ho. 9,99 »

A completare il listino di offerte ho. Mobile ci sono le tariffe per i clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile. Le offerte in questione sono:

ho. 11,99: minuti ed SMS illimitati e 50 GB a 11,99 euro al mese

minuti ed SMS illimitati e a 11,99 euro al mese ho. 13,99: minuti ed SMS illimitati e 150 GB a 13,99 euro al mese

Le due offerte prevedono attivazione di 9 euro. Per attivare una delle due tariffe è possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri qui ho. 11,99 e ho. 13,99 »

Le caratteristiche delle offerte ho. Mobile

LE CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE HO. MOBILE TUTTI I DETTAGLI Rete Accesso alla rete Vodafone con 4G fino a 30 Mbps in download e upload ho. Riparti Quando terminano i Giga è possibile anticipare il rinnovo mensile, senza costi extra oltre al canone mensile, e azzerare il contatore dei Giga Servizi accessori inclusi nel canone SMS ho. chiamato, Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, 42121 per credito residuo, Hotspot Attivazione Attivazione rapida con procedura online di 5 minuti e possibilità di ritiro presso un punto vendita

Scegliere ho. Mobile garantisce un gran numero di vantaggi a partire dall’accesso alla rete Vodafone con 4G fino a 30 Mbps, sia in download che in upload. Da notare, inoltre, che i clienti ho. Mobile possono contare su ho. Riparti. Questa funzione, attivabile via app, consente di anticipare il rinnovo mensile (senza costi) andando a ripristinare il bundle dati a disposizione. Si tratta di un’opzione ottima quando si finiscono i Giga prima della fine del mese.

Con ho. Mobile, inoltre, tutti i servizi accessori (SMS ho. chiamato, Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, 42121 per credito residuo, Hotspot) sono sempre inclusi gratuitamente. Per passare ad ho, inoltre, è possibile sfruttare una procedura rapida di attivazione online con possibilità di ricevere la SIM via posta oppure di ritirarla presso un rivenditore partner.