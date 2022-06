Le migliori offerte per il mobile di Giugno 2022

Scopri le migliori offerte per il mobile di giugno. Oggi si possono avere minuti e SMS illimitati e fino a 300 GB in 4G o 120 GB in 5G

Quando si sceglie un’offerta di telefonia mobile non bisogna farsi conquistare solamente dal prezzo mensile. Ci sono infatti tanti altri fattori che determinano la qualità di una tariffa, come ad esempio l’assenza di vincoli o di costi per l’attivazione e la possibilità di navigare su una rete diffusa sul territorio e veloce. Anche l’assistenza da parte dell’operatore per problemi dal lato tecnico o amministrativo è altrettanto importante. Ecco quindi tutti i dettagli sulle migliori offerte per il mobile del mese.

Le migliori offerte per il mobile di giugno

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Kena 5,99 minuti illimitati 50 SMS 50 GB in 4G 5,99 euro 3,99 euro gratuita Fastweb Mobile minuti illimitati 200 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro gratuita online 10 euro ho. 9,99 illimitati 200 GB in 4G 9,99 euro gratuita gratuita Spusu 10 1000 minuti 200 SMS 10 GB in 4G+ 4,98 euro gratuita gratuita 300% Digital chiamate a 18 cent SMS a 18 cent 300 GB in 4G+ 8,99 euro 10 euro 10 euro Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro 9,99 euro gratuita Very 6,99 illimitati 100 GB in 4G 6,99 euro gratuita online gratuita online Elite minuti illimitati 100 SMS 150 GB in 4.5G fino al 31/8/22 9,99 euro 9,99 euro gratuita Easy minuti illimitati 100 SMS 100 GB in 4.5G fino al 31/8/22 6,99 euro 6,99 euro gratuita Elitex12 minuti illimitati 100 SMS 120 GB in 4.5G 95,99 euro l’anno gratuita gratuita

Tra le migliori offerte per il mobile di giugno troviamo tra le prime in classifica per convenienza le proposte degli operatori low cost. Per la maggior parte si tratta di MVNO (Mobile Virtual Network Operator), ovvero aziende nel settore delle telecomunicazioni che si appoggiano alla rete di altri provider ma gestiscono in autonomia l’attivazione delle SIM e la promozione dei piani mobili. Scegliere un operatore low cost permette sicuramente di avere un piano ricco di Gigabyte a un prezzo molto basso ma ci sono anche delle controindicazioni. Per prima cosa molti di questi operatori permettono di navigare a velocità inferiori rispetto ai grandi brand del settore (da 30 Mbps fino a 300 Mbps in download). Inoltre le offerte più economiche sono solitamente riservate a chi richiede la portabilità da un altro operatore virtuale.

1. Kena 5,99: minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G (8 GB in Ue in 3G) fino a 60 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione a 3,99 euro. SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta di Kena Mobile è attivabile da chi proviene da qualsiasi operatore con portabilità del numero.

2. Fastweb Mobile: minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB in 5G (8 GB in Ue, Regno Unito e Svizzera) a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita se sottoscritta online. SIM a 10 euro con spedizione sono gratuite. L’offerta di Fastweb Mobile è disponibile per chi proviene da qualsiasi operatore con portabilità del numero. Nel piano sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Accademy, finalizzati a ottenere nuove competenze tra le più richieste dal mercato per i professionisti digitali, ed è possibile aggiungere spazio illimitato per salvare online i propri contenuti su WOW Space a 9,95 euro l’anno.

3. Giga 120 di Iliad: minuti e SMS illimitati e 120 GB in 5G (7 GB in Ue) a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 9,99 euro. SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta è aperta a chi proviene da qualsiasi operatore con portabilità del numero. Le promozioni di Iliad non prevedono vincoli o costi nascosti. Si può quindi recedere dal piano quando si vuole senza il pagamento di penali o spese per la disattivazione della linea. L’operatore poi non applica rimodulazioni né limitazioni alla velocità di navigazione.

4. ho 9,99: minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps (6,6 GB in Ue) a 9,99 euro. Attivazione e SIM sono gratuite. Al costo mensile si aggiunge una prima ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La tariffa di ho. Mobile è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO. L’operatore low cost di Vodafone con Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare la sua tariffe per 30 giorni, scaduti i quali se non siete soddisfatti potete chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute nel mese direttamente online con un clic

5. Spusu 10 di Spusu: 1000 minuti, 200 SMS, 10 GB in 4G+ (3,27 GB in Ue) a 4,98 euro al mese. La tariffa può essere acquistata da chi richiede la portabilità da qualunque operatore. Nel piano sono inclusi anche 20 GB di Riserva dati. Il servizio permette di accumulare i minuti, SMS e Megabyte non utilizzati e trasformarli in traffico dati da usare poi quando si vuole a partire dal mese successivo senza scadenza.

6. 300% Digital di PosteMobile: chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent, 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 8,99 euro fino al 15/6/22 sottoscrivendola online. Attivazione a 10 euro con 10 euro di traffico incluso. L’offerta è aperta a chi proviene da qualsiasi operatore con portabilità del numero. Se nel mese si consumano meno di 100 GB si ottengono 20 credit in omaggio da spendere in chiamate e SMS (1 credit corrisponde a un minuto e un SMS)

7. Very Mobile: minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps (6,4 GB in Ue) a 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite se sottoscritta online. L’offerta di Very Mobile include anche un buon da 10 euro da spendere su Amazon.it ed è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO.

8. Elite di Elimobile: minuti illimitati (60 in Ue), 100 SMS e 150 GB in 4.5G (1 GB in Ue) fino al 31/8/22 (poi 120 GB) a 9,99 euro al mese più 9,99 euro per una prima ricarica. Attivazione a 9,99 euro. SIM e consegna sono gratuite. Nel piano sono inclusi Run with Me, Elisium oltre a 100 elicoin più altri 1.000 di bonus e 100 che si raccolgono ogni mese.

9. Easy: minuti illimitati (60 in Ue), 100 SMS e 100 GB in 4.5G (1 GB in Ue) fino al 31/8/22 (poi 50 GB) a 6,99 euro al mese più 6,99 euro per una prima ricarica. Attivazione a 9,99 euro. SIM e consegna sono gratuite. Nel piano sono inclusi Run with Me, Elisium oltre a 70 elicoin e 70 che si raccolgono ogni mese.

8. Elitex12: minuti illimitati (60 in Ue), 100 SMS e 120 GB in 4.5G (1 GB in Ue) a 95,99 euro l’anno. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Nel piano sono inclusi Run with Me, Elisium, Concierge oltre a 100 elicoin più altri 100 che si raccolgono ogni mese.

Tutte le offerte di Elimobile possono essere acquistate da chi richiede la portabilità da qualsiasi operatore e non prevedono vincoli di durata o per la disattivazione. E’ inoltre possibile passare a una tariffa superiore o inferiore in ogni momento senza costi aggiuntivi. Run with Me permette di raccogliere 10 elicon per ogni chilometro percorso. Elisium è l’app in cui trovare corsi di formazione, contenuti in esclusiva come la nuova serie di Maccio Capatonda, virtual masterclass e la possibilità di incontrare i propri idoli come Carlo Cracco. Gli elicoin possono essere utilizzati per acquistare contenuti a pagamento su Elisum o bonus in ricarica. Concierge invece è il servizio per entrare in contatto con il proprio assistente personale e organizzare una cena al ristorante, viaggi, mostre o concerti e servizi per la casa.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Special 100 Digital Edition illimitati 100 GB in 5G 5 euro per un mese, poi 9,99 euro con Smart Pay gratuita gratuita TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro gratuita 25 euro con 20 euro di traffico incluso TIM WONDER illimitati 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro gratuita 25 euro con 20 euro di traffico incluso TIM WONDER Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 5,99 euro gratuita 25 euro con 20 euro di traffico incluso Di Più Full 5G con Easy Pay

minuti illimitati 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro 49,99 euro o 24 rate da 2,08 euro al mese online 10 euro

Le migliori offerte per il mobile dei grandi marchi (Vodafone, TIM e WindTre) sono quelle che rientrano nella categoria operator attack. Si tratta quindi di tariffe attivabili solo da chi richiede la portabilità da specifici gestori e che si possono acquistare esclusivamente online. Anche in questo caso le proposte più convenienti sono riservate a chi arriva da un operatore virtuale:

1. Special 100 Digital Edition di Vodafone: minuti e SMS illimitati, 100 GB in 5G a 5 euro per il primo mese con Smart Pay, poi 9,99 euro. Il prezzo è bloccato per 24 mesi. Attivazione e spedizione della SIM sono gratuite. Smart Pay è il metodo di pagamento con addebito su conto corrente o carta di credito che offre accesso gratuito a Vodafone Club per avere 10 GB aggiuntivi oltre a sconti, vantaggi e promozioni ogni mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad e altri MVNO.

2. TIM Wonder SIX: minuti e SMS illimitati, 100 GB in 4G con primo mese gratuito, poi 9,99 euro. Attivazione gratuita e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Offerta disponibile per chi arriva da Iliad e altri MVNO

3. TIM WONDER: minuti e SMS illimitati, 50 GB in 4G con primo mese gratuito, poi 9,99 euro. Attivazione gratuita e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Offerta disponibile per chi arriva da ho. Mobile e Lycamobile Plus

4. TIM WONDER Five: minuti e SMS illimitati, 70 GB in 4G con primo mese gratuito, poi 7,99 euro. Attivazione gratuita e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Offerta disponibile per chi arriva da alcuni operatori virtuali

Chi acquista una delle offerte di TIM ma è già cliente dell’operatore per la rete fissa può avere Gigabyte illimitati su mobile per tutta la famiglia (massimo 6 SIM) attivando gratuitamente TIM Unica. La promozione prevede anche TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi e una giocata extra al giorno per vincere uno smartphone Xiaomi 12 con TIM Party. In questo caso però il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

5. Di Più Full 5G di WindTre: minuti illimitati (50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay. E’ possibile provare l’offerta gratuitamente per 31 giorni senza vincoli e durante tutto questo periodo eventualmente disattivarla senza alcuna spesa. Nel piano è incluso anche blocco dei servizi a sovrapprezzo, Call center senza attese (assistenza dedicata al 159 con priorità di risposta h24 e 7/7) e la possibilità di aggiungere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a 9,99 euro al mese con Family 5G. Attivazione a 49,99 euro pagabili in 24 rate da 2,08 euro al mese se sottoscritta online o 1,80 euro al mese più 6,99 euro in negozio. SIM a 10 euro.

All’offerta è possibile aggiungere:

Samsung Galaxy A22 5G gratuito

OPPO Find X5 Lite a 8,99 euro al mese

Samsung Galaxy A53 5G a 8,99 euro al mese

