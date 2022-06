Vorresti navigare su internet da casa senza limiti e senza pagare il canone telefonico ? Scopri la migliore offerta Internet casa senza linea fissa di giugno 2022 con l’analisi comparativa tra le promozioni disponibili oggi in Italia di SOStariffe.it.

Offerte in evidenza Fibra Aruba All-in Promo 19,89 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Oggi un’offerta Internet casa senza rete fissa può avere un costo anche inferiore ai 20 euro al mese (ci sono infatti le promozioni per i già clienti mobile): di seguito saranno confrontate le migliori offerte solo Internet casa senza telefono da sottoscrivere direttamente online questo mese.

Migliori offerte Internet casa senza telefono: top 6 di giugno 2022

OFFERTA INTERNET CASA SENZA LINEA FISSA COSTO MENSILE Iliad 23,99 euro al mese Fibra offerta base di TIM 24,90 euro al mese Internet Unlimited di Vodafone 24,90 euro al mese Ski Wifi 2 4,90 euro al mese Fibra Fastweb Da 25,95 euro al mese Super Fibra WINDTRE 26,99 euro al mese

I prezzi indicati in tabella possono subire delle variazioni al ribasso nel caso in cui venissero sottoscritti dai già clienti mobile, per i quali sono solitamente previsti degli sconti. Vediamo più nel dettaglio quali sono i vantaggi offerti da ogni singolo operatore telefonico e la velocità alla quale sarà possibile navigare.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte Internet casa senza telefono Iliad

L’offerta fibra Iliad senza linea fissa risulta essere la più conveniente di questo mese, grazie al costo di 23,99 euro al mese; con velocità fino a:

5 Giga in download e 700 Mega in upload nelle zone coperte dalla tecnologia FFTH EPON ;

1 Giga in download e 300 Mega in upload nelle zone coperte dalla tecnologia FTTH GPON.

La promozione proposta da Iliad si caratterizza per la presenza dell’Iliad Box, che ha un costo una tantum di 39,99 euro, di minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili in Italia e di minuti verso più di 60 destinazioni estere.

[alert-success]Questa promozione risulta ancora più conveniente se viene attivata dai già clienti mobile Iliad, per i quali la fibra avrà un costo di 15,99 euro al mese: per questo motivo, si consiglia di valutare prima l’attivazione di un’offerta mobile (come Giga 120) attraverso la procedura di portabilità a Iliad.[/alert]

Attiva un’offerta mobile Iliad per risparmiare sulla fibra»

Offerte Internet casa senza rete fissa TIM

La Premium fibra base di TIM ha un costo di 24,90 euro al mese, nel quale sono compresi:

la fibra fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload;

le chiamate a consumo, da numero fisso, a 19 centesimi al minuto + 19 centesimi di scatto alla risposta;

il contributo di attivazione al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

In offerta, ovvero a costo zero fino al 31 agosto 2022, sarà possibile sottoscrivere la Premium fibra in versione FTTH, quindi con la fibra che arriva direttamente presso la propria abitazione, e avere a propria disposizione:

la fibra fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload;

le chiamate illimitate e gratuite da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione dell’offerta via Internet;

il contributo di attivazione gratuito fino al 31 agosto 2022, e poi a 10 euro al mese incluso nell’abbonamento mensile, fino al 24° mese;

il modem TIM HUB+ gratuito fino al 31 agosto 2022, e poi a 5 euro al mese incluso nell’abbonamento mensile, fino al 48° mese.

Scopri di più sulla fibra di TIM »

Offerte Internet casa senza linea fissa Vodafone

Vodafone propone la sua promozione Internet casa senza linea fissa – ovvero Vodafone Internet Unlimited – a due prezzi differenti:

22,90 euro al mese per i già clienti mobile; 24,90 euro al mese per i nuovi clienti o per chi decide di passare a Vodafone da un altro operatore di telefonia fissa.

La promozione include Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download (nelle zone raggiunte dalla fibra FTTH), il modem con Wi-Fi Optimizer, le chiamate da numero fisso illimitate, ma solo nel caso di attivazione online della promozione.

Le promozioni Internet casa proposte da Vodafone potranno essere personalizzate:

con la Vodafone TV, che offre servizi legati all’intrattenimento;

con l’opzione Family+, che permette di avere una SIM mobile con Giga e minuti illimitati, al costo aggiuntivo di 9,99 euro al mese rispetto a quello già previsto per Internet.

Confronta le promozioni Vodafone Internet casa»

Annunci Google

Offerte Internet casa senza telefono fisso Sky

Ski Wifi è la fibra ottica di Sky, che si potrà attivare online al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Si tratta di una promozione con la quale sarà possibile navigare senza limiti o interruzioni, in ogni angolo della propria abitazione.

Tra i vantaggi che la caratterizzano, ricordiamo per esempio:

la presenza dello Sky Wifi Hub, ovvero un modem intelligente in grado di ottimizzare sempre in segnale in casa;

l’assenza di vincoli e costi nascosti;

la possibilità di provare gratis per 30 giorni la TV di Sky + Netflix, grazie a Prova Sky Q.

Ricordiamo infatti che, prima ancora di essere un operatore di servizi Internet casa, Sky è un’azienda che vende contenuti online a pagamento. Per questo, nell’ipotesi in cui ci si volesse affidare alla promozione Internet casa senza telefono di Sky, sarebbe molto conveniente attivare uno dei pacchetti Sky Wifi + Sky TV, che permette di scegliere sulla base delle proprie preferenze di visione.

Attiva Sky Wifi »

Offerte fibra casa senza telefono Fastweb

La promozione Fastweb al prezzo più basso si chiama Fastweb Casa Light: ha un costo di 25,95 euro al mese e permette di navigare alla velocità della fibra FTTH, ovvero fino a 2,5 Giga in download.

Questa offerta comprende le chiamate a consumo e:

il modem FASGate;

l’attivazione inclusa;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

Spendendo qualche euro in più al mese, si potrà attivare la promozione Fastweb Casa, che prevede in più le chiamate illimitate e gratuite da numero fisso, l’assicurazione assistenza casa Quixa e l’Internet Box NeXXt di ultima generazione e con Alexa Integrata. Ha un costo mensile di 28,95 euro, senza vincoli.

Un’altra opzione è poi rappresentata da Fastweb Casa Plus, che presenta tutti i vantaggi di Fastweb Casa ma, avendo un costo di 35,95 euro al mese, include anche:

l’assistenza Plus;

fino a due amplificatori Wi-Fi Booster.

Scopri di più sulle offerte di Fastweb »

Offerte Internet casa senza linea fissa WINDTRE

L’operatore WINDTRE propone delle offerte Internet casa con le quali navigare alla velocità della fibra ottica FTTH, con prezzi diversificati. I già clienti mobile potranno infatti attivare la promozione al costo di 22,99 euro al mese, mentre per tutti gli altri clienti l’abbonamento mensile sarà di 26,99 euro.

La Super Fibra di WINDTRE si caratterizza per:

Internet illimitato fino a 1 Giga in download con la fibra FTTH (in caso si fibra FTTC si potrà navigare alla velocità massima di 200 Mega in download);

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video, anche per i clienti che hanno già Prime attivo e dunque lo stanno già pagando;

Giga illimitati su 3 diverse SIM mobile dello stesso nucleo familiare.

Scopri di più sulla Super Fibra di WINDTRE »