Le 5 offerte gas più convenienti a Milano a dicembre 2021

Il grande freddo è alle porte e la necessità di tenere acceso il riscaldamento per un periodo di tempo più prolungato diventa sempre maggiore, soprattutto in città come Milano. Per questo motivo, e considerando anche il rincaro del costo della materia prima gas (previsto anche per il 2022), potrebbe essere molto utile cambiare fornitore, passando al mercato libero.

Nel farlo, si consiglia di tenere a mente che si potrà risparmiare di più scegliendo un’offerta gas:

con prezzo bloccato per un periodo minimo di 12 mesi;

di tipo Dual Fuel, ovvero che preveda l’attivazione di luce e gas con lo stesso fornitore, in modo tale da riuscire a ottenere il massimo del risparmio;

che preveda servizi extra con i quali si avrà diritto a sconti aggiuntivi, come per esempio i programmi Fedeltà, oppure la domiciliazione diretta sul conto corrente e la bolletta digitale.

Scopri quali sono le migliori offerte Dual Fuel che potrai attivare a Milano a dicembre 2021

Confronta le offerte luce e gas »

Per risparmiare sul gas, sarà dunque sufficiente:

passare subito al mercato libero dell’energia e del gas naturale;

farlo in modo oculato, ovvero effettuando un’analisi comparativa tra i migliori fornitori gas disponibili.

Come si usa il comparatore di offerte gas?

SOStariffe.it dà la possibilità di confrontare le offerte gas in due modi diversi: il primo consiste nell’inserire i propri dati reali di consumo. Il secondo, invece, nell’utilizzo dei filtri presenti all’interno del comparatore, grazie ai quali si potrà conoscere a quanto ammonta il risparmio effettivo al quale si potrà andare incontro.

Si potranno dunque indicare:

il numero dei componenti del proprio nucleo familiare;

la grandezza della propria abitazione, in metri quadri;

gli utilizzi che si fa del gas in casa, quali riscaldamento, acqua calda, cottura.

Confronta le migliori offerte gas »

Dopo aver inserito tutti questi dati, si aprirà una pagina di comparazione tra le offerte gas disponibili in questo momento: sulla sinistra sarà presente il filtro Città, dove si potrà scrivere Milano.

Di seguito saranno riportati chi sono i migliori fornitori gas del mercato libero che sono stati individuati effettuando una comparazione con:

una famiglia composta da 3 persone;

che vive in una casa di 100 metri quadri;

che utilizza il gas per l’acqua calda, il riscaldamento e la cottura.

Migliori offerte gas Milano dicembre 2021

Le 5 offerte gas più convenienti di dicembre 2021 a Milano, che si potranno sottoscrivere direttamente online, sono quelle proposte da:

Si tratta, dunque, delle proposte dei fornitori luce e gas:

Engie; E.ON; Wekiwi; A2A; NeN.

Vediamo di seguito, nel dettaglio, quali sono le caratteristiche di ogni singola proposta e il risparmio che si potrà ottenere rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

Scopri le migliori offerte gas »

1. Offerte gas di Engie

Le promozioni gas proposte da Engie sono tra le più convenienti del mercato libero. In particolare, Green Home x The Fork Gas, permette di risparmiare fino a 321 euro rispetto alla Maggior Tutela, di pagare bollette mensili da 99 euro e di avere diritto a:

il prezzo bloccato per 24 mesi;

il pagamento tramite RID;

la Gift Card the Fork da 25 euro;

la bolletta elettronica.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri Green Home x The Fork Gas »

Energia 3.0 Light 12 Mesi ha un prezzo bloccato per 12 mesi e si caratterizza per:

il pagamento tramite RID;

un bonus fino a 300 euro in bolletta con Porta un amico;

un risparmio di 240 euro rispetto alla Maggior Tutela, con bollette mensili da 106 euro circa.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri Energia 3.0 Light 12 mesi »

La promozione Surfing Luce e Gas permette invece di risparmiare fino a 164 euro rispetto al prezzo della Maggior Tutela, pagando bollette da circa 112 euro al mese, e prevede anche:

il prezzo del gas all’ingrosso;

la bolletta elettronica;

un bonus da 300 euro per il programma Porta un amico.

Annunci Google

Clicca sul link per saperne di più

Scopri Surfing Luce e Gas »



2.Offerta gas di E.ON

La promozione E.ON ValoreMercato Gas, con la quale si avrà diritto a un bonus in bolletta di 56 euro per 6 mesi, prevede:

il costo della materia prima gas al prezzo di mercato;

uno sconto di 18 euro con bolletta smart e addebito sul conto corrente;

un risparmio fino a 212 euro rispetto alla Maggior Tutela, pagando bollette mensili da 108 euro.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri E.ON VALOREMERCATO GAS »

3. Offerta gas Wekiwi

L’offerta dell’operatore Wekiwi prevede chiamata Gas Prezzo Fisso 12 mesi prevede:

il prezzo del gas bloccato per 12 mesi;

il pagamento tramite RID;

un risparmio fino a 161 euro rispetto al mercato tutelato e la possibilità di pagare una quota mensile sulla base dei consumi stimati.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri Gas prezzo fisso 12 mesi »

Questa promozione potrà essere attivata anche in modalità Dual Fuel, scegliendo l’offerta Energia Prezzo Fisso 12 mesi: clicca sul link in basso per scoprire quanto si potrà risparmiare a Milano scegliendo queste due offerte in modalità Dual Fuel.

Scopri Energia Prezzo Fisso 12 mesi »



4. A2A Click Gas

Si tratta di un’offerta gas che si potrà attivare in modalità Dual Fuel assieme alla promozione rispettiva sulla componente luce.

Si contraddistingue per:

una tariffa di tipo monorario;

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID;

uno bonus di 50 euro con il codice presente su SOStariffe.it;

un risparmio, rispetto al prezzo fissato nel mercato tutelato, pari a circa 164 euro, con bollette mensili da circa 112 euro.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri A2A Click Gas »

La promozione sulla componente luce, chiamata A2A Luce Click, prevede l’energia verde e si caratterizza per:

la tariffa di tipo monorario;

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID;

uno bonus di 50 euro con il codice presente su SOStariffe.it.

Si tratta di un’esclusiva web, con bolletta elettronica, che permette di risparmiare fino a 309 euro rispetto al prezzo della Maggior Tutela.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri A2A Click Luce »

5. Offerte gas NeN

L’operatore NeN propone un’offerta sulla componente gas chiamata NeNvenuto Gas, la quale prevede:

uno sconto speciale in bolletta, pari a 48 euro;

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID o carta di credito;

una risparmio fino a 120 euro rispetto alla Maggior Tutela, con bolletta da circa 116 euro.

Una delle caratteristiche di questo fornitore è il fatto che si pagheranno delle bollette mensili fisse – come se fosse un vero e proprio abbonamento a un servizio – con la possibilità di ricalcolare la rata mensile, nell’anno successivo, sulla base dei consumi reali.

Clicca sul link per avere maggiori informazioni in merito

Scopri nenvenuto gas »