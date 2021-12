Vuoi un conto economico ma che ti offra prelievi gratuiti e un'app da cui gestire tutti i tuoi servizi? Sei alla ricerca di un prodotto che sia vantaggiosa e che abbia anche tanti funzioni per poter organizzare i tuoi risparmi? Allora devi effettuare una ricerca delle offerte per apertura di un conto corrente online, queste sono promozioni che ti permettono di risparmiare sia sui costi fissi che sulle spese variabili legate al conto corrente

L’apertura di un conto corrente è un’operazione semplice, ormai non richiede più di cinque minuti e puoi farla da remoto o in filiale. Ti basta avere uno smartphone e scattarti un selfie per poter completare la procedura per aprire diversi conti correnti con banche virtuali o tradizionali, oppure puoi compilare tutti i moduli scaricandoli dal sito della banca e ti troverai poi a dover solo prendere appuntamento con un consulente per firmare la pratica e verificare i tuoi documenti come intestatario.

Prima di descriverti quali sono le condizioni richieste dai principali istituti per aprire un conto è necessario trovare un prodotto conveniente. Puoi avere un valido supporto nella tua ricerca di un conto corrente grazie al servizio del comparatore di SOStariffe.it, si tratta di uno strumento che analizza decine e decine di offerte individuando quelle che rispondono al profilo e alle caratteristiche che vuoi.

Puoi scegliere se impostare come chiavi della tua analisi uno dei 5 tipi di cliente preconfezionati o se personalizzare il tipo di servizi e di caratteristiche da ricercare. I conti correnti online sono quelli più economici, se invece cerchi un conto che tu possa intestare ad un figlio minorenne dovrai orientarti sulle carte conto con IBAN o sulle prepagate.

Per chi vuole poter attivare anche una carta di credito ci sono poche soluzioni disponibili a canone zero. Questa tipologia di offerte è infatti più rara dato il funzionamento dei rimborsi dei tuoi acquisti, con le carte di credito è la banca ad anticipare le somme che spendi e saranno scalate dal saldo del tuo conto solo il mese successivo.

Trova il conto corrente adatto a te »

Apertura conto corrente: cosa serve e quanto costa

Aprire un nuovo conto corrente non ti costa nulla al momento in cui sottoscrivi la tua offerta, ci sono però dei costi da tenere in considerazione. Chi possiede un conto corrente deve pagare ogni anno un’imposta di bollo, la tassa ti costerà 34,20 euro se sei un privato e 100 euro se sei un’azienda. Possono non versare questa imposta coloro che hanno una giacenza media sul conto inferiore a 5 mila euro.

C’è poi il canone, questa è la spesa richiesta dalla tua banca per mantenere attivo il conto e i servizi ad esso collegati. I costi maggiori però sono quelli legati all’operatività del tuo conto, quindi le spese di commissione e i costi di carte e altri prodotti associati al conto. Non è possibile quantificare queste voci di costo in anticipo dato che dipenderanno dall’offerta che hai sottoscritto.

Puoi procedere all’apertura di un nuovo conto corrente se sei maggiorenne e risiedi in Italia. Per i minorenni ci sono i conti cointestati o le carte prepagate o con IBAN, queste sono anche la miglior soluzione per coloro che non possiedono tutti i requisiti richiesti per il conto tradizionale.

I conti correnti più convenienti di Dicembre

Ti stai chiedendo come capire qual è il conto più adatto a te? Non valutare solo il costo del canone, potresti infatti focalizzare la tua attenzione su questi prodotti e poi scoprire una volta attivato che non ti garantiscono l’operatività (bonifici, prelievi, carte) di cui hai bisogno. Cerca di capire quali sono i servizi che effettivamente utilizzi di più. Viaggi spesso e hai necessità di poter fare acquisti anche in valute straniere? Oppure, hai sempre delle spese extra budget e ti farebbe comodo avere una carta di credito?

Dalle risposte a queste domande riuscirai a capire qual è la tipologia di conto che ha senso attivare e come puoi risparmiare imparando a valutare con attenzione le promozioni.

In questa guida ci concentriamo su quali sono i conti correnti online migliori da aprire a Dicembre.

1. BBVA conto

Bonifici e prelievi gratuiti, un Gran cashback di benvenuto e un conto virtuale che potrai gestire in totale autonomia. Sono solo alcune delle caratteristiche che potrai avere con il nuovo conto corrente BBVA del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Potrai gestire questo prodotto con l’app dell’istituto, inoltre le nuove carte che potrai richiedere sono con CCV dinamico che potrai generare di volta in volta utilizzando.

I servizi che puoi trovare molto interessante come nuovo cliente sono il Gran cashback, il Pay&Plan e l’anticipo sullo stipendio. La prima è un’agevolazione che ti consente di ottenere un rimborso pari al 10% di quello che spendi con la carta BBVA nel primo mese di attivazione del conto (la soglia massima di acquisto considerata è 500 euro). Dal secondo mese, e per tutto il primo anno, potrai avere l’1% sugli acquisti come cashback.

Il Pay&Plan ti consentirà di rateizzare le tue spese, il costo del servizio dipenderà dal piano con cui deciderai di rimborsare la cifra (3, 5 o 10 mesi). La spesa minima per richiedere la rateizzazione è di 50 euro, il tetto massimo è di 1.500 euro. Si possono dilazionare fino a 5 acquisti in 90 giorni. L’anticipo dello stipendio è un’altra formula che potrai trovare utile per sostenere le tue spese più impegnative, si tratta di richiedere alla banca di rendere disponibili importi prima che la busta paga sia effettivamente stata accreditata. Il costo del servizio ancora una volta dipenderà da quanti giorni di anticipo richiedi e dalla somma che vuoi ottenere.

Puoi avere maggiori informazioni sul conto BBVA cliccando sul link in basso.

Scopri il conto BBVA »

2. My Genius

Tra le migliori offerte di questo mese per chi apre un nuovo conto corrente c’è la promozione di UniCredit per My Genius, il conto modulare della banca. Chi fa richiesta per l’apertura di questo conto tra l’1 Dicembre 2021 e il 31 Gennaio 2022 potrà ricevere un buono Amazon da 100 euro e potrà partecipare all’estrazioni del concorso a premi per 20 Super Buoni di un valore complessivo di 6 mila euro.

Con il conto base di My Genius potrai avere:

servizio Banca Multicanale, per operare dai tuoi dispositivi mobili, pc e tablet, a canone zero (anziché 4 euro al mese)

carta di debito My One Visa (zero costi di emissione)

prelievi gratuiti in Italia da ATM UniCredit

bonifici online senza spese di commissione.

Annunci Google

Con questo conto potrai prelevare gratuitamente in Italia dagli ATM di UniCredit, sono senza commissioni anche le operazioni di bonifico online e i giroconti.

Puoi conoscere meglio questo prodotto se clicchi sul link che segue.

Attiva My Genius »

3. Conto Corrente Arancio di ING

Entro il 31 Dicembre 2021 anche il conto Arancio viene offerto da ING a condizioni agevolate. Puoi avere questo prodotto con il Modulo Zero Vincoli attivo gratuitamente e con carta di credito emessa a zero spese e con canone zero per 1 anno.

Al termine del primo anno potrai continuare a non pagare il canone del conto se attivi il servizio di accredito di stipendio e pensione o di avere entrate fisse di 1.000 euro. La carta di credito sarà gratuita se spendi ogni mese almeno 500 euro.

Con questa offerta il conto ti offrirà:

assegni per il primo anno

bonifici senza commissioni

carta di debito gratuita

emissione della carta di credito Mastercard Gold a canone zero

La promozione sarà attivabile dai clienti che sottoscrivono l’offerta entro il 28 Febbraio 2022. Scopri di più sull’offerta di ING cliccando sul pulsante qui in basso.

Scopri di più su conto Arancio »

4. Tinaba

Tra i 6 conto corrente più convenienti questo mese c’è anche la carta conto Tinaba di Banca Profilo. Questo prodotto è adatto a chi non possiede i requisiti tradizionalmente richiesti per i conto corrente, per esempio lo possono attivare anche i minorenni. Le condizioni per le transazioni con le carte Tinaba sono molto convenienti quando si tratta di acquisti o di operazioni online, un po’ meno se vuoi prelevare il tuo denaro:

bonifici online gratuiti

ricariche senza costi

24 prelievi ATM UE gratuiti in un anno (poi ti costeranno 2 euro)

10% di Cashback suoi tuoi acquisti

assistenza via app sempre attiva

Tra le funzioni che puoi trovare utili c’è la condivisione delle spese che puoi usare anche per pagare i conti al ristorante o per dividere le bollette con i coinquilini. Con Tinaba puoi anche attivare raccolte fondi per campagne di solidarietà o per realizzare qualche tuo progetto.

Puoi richiedere maggiori dettagli sui servizi e sulle condizioni proposte da Tinaba cliccando qui in basso.

Attiva Tinaba »

5. Crédit Agricole online

Per chi vuole poter fare trading online, avere un conto a canone zero e una carta di debito a zero spese c’è il conto online di Crédit Agricole. La banca francese per invogliare i nuovi clienti ad usare i servizi di Deposito titoli e di investimento offre 2 mesi con commissioni sotto i 5 euro.

Se attivi questo conto potrai operare dai tuoi dispositivi e gestire le tue spese e transazioni con l’app. Le condizioni proposte dalla banca ai nuovi clienti per prelievi e bonifici sono:

bonifici SEPA gratuiti online, 2 euro in banca agli sportelli

prelievi gratuiti da ATM Crédit Agricole

24 prelievi da ATM altre banche

domiciliazioni bancarie a zero spese

Scopri come attivare Crédit Agricole »

6. DOTS

L’ultima soluzione che ti illustriamo è la carta conto DOTS, questo prodotto è disponibile in due versioni First e Top. Il gestore regala ai nuovi clienti una gift card del valore di 20 euro con l’attivazione dalla carta.

La carta First è gratuita e ti permetterà di effettuare bonifici e prelievi gratuiti in Italia dagli ATM di qualsiasi banca. Potrai ricaricare fino ad un massimo di 2.500 euro su questo prodotto, avrai però a disposizione diverse funzioni interessanti con l’app di DOTS:

Saldo saggio, stima le tue spese mensili sottraendole dal saldo disponibile e mostrandoti quanto puoi spendere ogni mese

Andamento mensile, studia le tue entrate e le tue uscite per aiutarti a risparmiare e a spendere in modo più consapevole

Salvadanaio, arrotonda le somme dei tuoi acquisti mettendole da parte poco per volta

Top è la versione un po’ più completa delle carte DOTS, ti offre di ricaricare fino a 50 mila euro l’anno e applica commissioni più vantaggiose alle tue operazioni. Con questa formula puoi anche attivare l’accredito dello stipendio.

Scopri come avere DOTS »