Le 20 migliori offerte Internet senza linea fissa di Luglio 2022

Quando si parla di offerte Internet senza linea fissa sostanzialmente ci si deve rivolgere a due tipologie di promozioni. Oggi infatti è possibile navigare su PC e altri dispositivi anche senza avere un collegamento in fibra ottica o una linea telefonica attiva. La migliore soluzione per chi non è raggiunto da una connessione di tipo terrestre tradizionale è la cosiddetta FWA (Fixed Wireless Access). Questo tipo di reti prevedono una parte del cablaggio in fibra ottica ma il segnale raggiunge poi il modem finale dell’utente tramite un ponte radio sfruttando la rete di telefonia mobile (4G e in alcuni casi anche 5G). Con le offerte FWA si può navigare a una velocità del tutto simile alla fibra ottica anche nelle zone più remote o nei Comuni distanti dai grandi centri urbani.

Altre offerte Internet senza linea fissa sono quelle conosciute come tariffe solo dati. Questo tipo di promozioni permettono di acquistare una SIM mobile con solo Gigabyte inclusi a un costo mensile fisso (salvo rimodulazioni). Per navigare in casa e fuori però serve disporre di una chiavetta o saponetta Internet o di un modem Wi-Fi 4G, che in alcuni casi gli operatori abbinando alle loro offerte Internet mobile.

Le migliori offerte Internet senza linea fissa con tecnologia FWA

Velocità di navigazione Chiamate 300 Mbps in FWA non previste 19,90 euro al mese non previste 19,95 euro al mese a consumo 24,90 euro al mese a consumo 24,90 euro al mese illimitate 48 euro 19,90 euro al mese per 12 mesi illimitate 59 euro 26,90 euro al mese Eolo Più 100 Mbps in FWA illimitate gratutia 19,90 euro al mese per 6 mesi

Con le offerte FWA si può arrivare a navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download, anche se la velocità media non supera i 100 Mbps. Per questo tipo di tariffe è poi prevista l’installazione di un apparato da interno, direttamente collegato al modem, o da esterno a seconda della copertura nel proprio Comune. Quest’ultimo è sostanzialmente un’antenna che viene posizionata da un apposito addetto su tetti, balconi, etc. in modo da garantire il migliore segnale possibile. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Fastweb con la sua tecnologia Ultra FWA permette appunto di navigare ino a 1 Gigabit al secondo. Nella tariffa Fastweb Casa Light FWA sono anche inclusi il modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrati, l’installazione di una piccola antenna e i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali spendibili sul mondo del lavoro. La tariffa costa 19,95 euro al mese mentre l’attivazione è di 2 euro al mese in 20 rate.

L’offerta di TIM invece nella sua forma base consentirebbe di navigare a 40 Mbps in download fino a consumare un massimo di 930 GB al mese ma con l’opzione Super Velocità da 2 euro al mese (il primo mese per i nuovi clienti è offerto dall’operatore) si può arrivare fino a 100 Mbps. TIM Premium FWA include anche chiamate a consumo, che possono diventare illimitate con 2 euro in più al mese, attivazione, IP privato di default e modem FWA da indoor od outdoor a seconda della copertura. Il prezzo è di 24,90 euro al mese con domiciliazione o conto online. Per l’installazione dell’apparato da esterno da parte di un tecnico TIM è prevista una spesa di 99,99 euro, rateizzata in 4,13 euro al mese per 24 mesi.

Postemobile invece propone ben due tariffe con tecnologia FWA:

Postemobile Casa Internet : navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in 4G+, model Wi-Fi portatile, chiamate da fisso, telefono con consegna e installazione gratuita a 26,99 euro al mese . Attivazione a 59 euro.

: navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in 4G+, model Wi-Fi portatile, chiamate da fisso, telefono con consegna e installazione gratuita a . Attivazione a 59 euro. Postemobile Casa Web: navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in 4G+, model Wi-Fi portatile con consegna gratuita, assistenza dedicata tutti i giorni al 160 a 19,99 euro al mese. Attivazione a 29 euro

Vodafone invece ha pensato a due differenti varianti per la sua offerta FWA:

Vodafone Casa Wireless : navigazione fino a 100 Mbps in download per 200 GB (superata la soglia la navigazione cala a 3 Mbps in download), chiamate a consumo, modem, attivazione e IP dinamico a 21,90 euro al mese

: navigazione fino a 100 Mbps in download per 200 GB (superata la soglia la navigazione cala a 3 Mbps in download), chiamate a consumo, modem, attivazione e IP dinamico a Vodafone Casa Wireless+: navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download, chiamate illimitate, modem, attivazione e IP dinamico a 26,90 euro al mese

Grazie alla promozione Prova Vodafone 1 mese si può navigare gratuitamente per 30 giorni, durante i quali si può richiedere la cessazione dell’offerta in ogni momento senza dover pagare penali o sobbarcarsi ulteriori spese per la disattivazione della linea. A seconda della copertura è prevista l’installazione di un modem indoor od outdoor. Per il primo è previsto un costo di 72 euro mentre per il secondo di 96 euro. Gli apparati vengono consegnati gratuitamente e installati da parte di un tecnico, che si assicurerà che non ci sono problemi di connettività. Per 12 giorni è disponibile un numero gratuito di assistenza dedicato per segnalare eventuali disservizi.

Anche Linkem con la sua offerta 5G Promo Easy 12 mesi permette di raggiungere una velocità fino a 1 Gigabit al secondo in download e include pure Assistenza Prime, apparato da interno o esterno a seconda della copertura, opzione Parla&Naviga con chiamate da fisso o con tecnologia VoIP. Il prezzo è di 19,99 euro al mese per un anno, poi 24,90 euro al mese. L’attivazione è scontata a a 48 euro e suddivisa nelle prime 12 fatture.

Eolo invece con la sua Eolo Più permette di navigare senza limiti alla massima velocità acquistando uno dei pacchetti Intrattenimento, Studio e Lavoro o Sicurezza (5 euro al mese con primo mese gratuito) e include chiamate, router Eolo con installazione gratuita, assistenza in 3 minuti e 3 mesi di Amazon Prime. Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 6 mesi, poi 24,90 euro al mese.

Le migliori offerte Internet senza linea fissa con SIM solo dati

Offerte Gigabyte Costo Giga Speed 20 20 GB 9,99 euro al mese Giga Speed 50 50 GB 11,99 euro al mese Giga Speed Plus 50 50 GB 13,99 euro al mese Giga Speed Plus 100 100 GB 19,99 euro al mese

Sono molti gli operatori di telefonia mobile a prevedere offerte solo dati che possono diventare un’eccellente sostituto della rete fissa. Il vantaggio di attivare queste tariffe sta nel prezzo più basso ma soprattutto nella possibilità di avere sempre con sé una connessione Wi-Fi, anche fuori casa.

Vodafone con le sue proposte permette di avere fino a 100 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps a 19,99 euro al mese. Per i nuovi clienti l’attivazione è di 5 euro mentre su SIM già attiva il costo è di 19 euro. Alle offerte può poi essere abbinato un router portatile con batteria integrata al costo di 1 euro al mese per 24 mesi.

Offerte Gigabyte Costo mensile Supergiga Pack Famiglia

300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

TIM offre una ricca scelta di offerte solo dati. La più ricca di traffico è Supergiga Pack Famiglia con 300 GB al mese per 3 mesi e 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi su cui salvare foto, video e documenti nella qualità originale a 19,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che acquistano il piano online il primo mese e attivazione sono offerti dall’operatore. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa scaduti i 3 mesi si rinnova con 5 GB a 5,99 euro al mese. Chi sceglie Internet 100GB o Internet 200GB può poi condividere la connessione con altre due SIM in contemporanea grazie a TIM MultiSIM.

Offerte Gigabyte Costo mensile Super Internet Casa illimitati 19,99 euro per i clienti mobile WindTre Cube Full 150 GB con modem WebCube. 4G+ incluso 12,99 euro Cube Lite 70 GB 9,99 euro Summer Card 250 250 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Summer Card 150 150 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi

WindTre permette di scegliere tra differenti offerte Internet mobile ma la migliore offerta senza linea fissa è certamente Super Internet Casa con navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e modem Super Internet Wi-Fi per avviare la connessione immediatamente collegandolo alla presa elettrica. La tariffa però è disponibile solo per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o cart di credito. La copertura è limitata solo ad alcuni Comuni selezionati.

Il costo è di 19,99 euro al mese. L’attivazione di 49,99 euro è gratuita se si rimane con l’operatore per almeno 24 mesi. La SIM ha un prezzo di 10 euro.

