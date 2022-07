Migliori offerte fibra ottica luglio 2022

Quanto costa la fibra al mese? Quale è la fibra più conveniente? E quella più veloce? Sono le domande base che ci si pone prima di sottoscrivere una nuova offerta Internet casa : vediamo di seguito quali sono le migliori offerte fibra ottica in Italia in questo momento, attraverso un’analisi di tipo comparativo.

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Qual è la fibra meno costosa? Chi cerca un nuovo abbonamento Internet casa, spesso lo fa per motivazioni economiche, quindi sarà sicuramente la domanda al centro dei suoi pensieri. La prima buona notizia quando si parla di offerta in fibra ottica oggi è la maggior parte costano meno di 30 euro al mese.

Nel valutare la fibra, però, si dovrà verificare anche il fattore velocità, ovvero capire a quale velocità di rete si potrà effettivamente navigare. Per conoscere questo dato, che risulta estremamente importante, sarà necessario effettuare la verifica della propria copertura di rete.

Cosa si dovrebbe fare, dunque? Cliccando nella sezione presente su SOStariffe.it dedicata alle offerte Internet casa, si potranno inserire i seguenti dati:

il proprio indirizzo;

se si è alla ricerca di una connessione per privati o di un’offerta di tipo business;

il proprio nome, cognome, numero di telefono, email.

Dopo aver spuntato le condizioni di utilizzo e le informative sulla privacy e acconsentito al trattamento dei propri dati personali, cliccando su Confronta le offerte, si riceveranno via mail i risultati dall’analisi. Si potrà quindi sapere se si potrà navigare alla velocità della fibra ottica di tipo FTTH, FTTC o con la rete di tipo ADSL.

Scopri quale offerta puoi attivare nel luogo in cui abiti»

Migliore offerta fibra ottica casa 2022

MIGLIORI OFFERTE INTERNET CASA COSTO MENSILE Fibra Iliad 15,99 euro al mese per i già clienti mobile Iliad 23,99 euro al mese per tutti gli altri clienti Fibra WINDTRE 22,99 euro al mese per i già clienti mobile 24,99 euro al mese per tutti gli altri clienti Fibra Vodafone 22,90 euro al mese per i già clienti mobile 24,90 euro al mese per tutti gli altri clienti Fibra Fastweb a partire da 25,95 euro al mese, con sconti speciali per i clienti Plenitude Fibra TIM 24,90 euro al mese per i già clienti mobile 29,90 euro al mese per tutti gli altri clienti

Come si evince dalle offerte che sono state riportate in tabella, la maggior parte degli operatori propongono offerte a prezzo scontato per i già clienti mobile. Nel caso di Fastweb, si parte da un prezzo base, che aumenta con la presenza di servizi differenti.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di ogni singola offerta, ribadendo che attualmente l’operatore che propone la tariffa in fibra ottica al prezzo più basso tra tutti è Iliad.

Confronta le migliori offerte per la fibra ottica di luglio 2022»

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte fibra casa Iliad

Come anticipato nelle righe precedenti, Iliad è in questo momento l’operatore di telefonia fissa con le offerte più convenienti, che partono dal prezzo di 15,99 euro al mese per i già clienti mobile e arrivano a soli 23,99 euro al mese per tutti gli altri clienti.

La fibra ottica di Iliad potrà essere attivata:

sia nel caso in cui si attivasse la fibra ottica a casa per la prima volta;

sia per la migrazione da un altro operatore, che per esempio risulta poco conveniente.

La promozione include Internet senza limiti e alla massima velocità della fibra di tipo FTTH, le chiamate da numero fisso non solo verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma anche verso più di 60 destinazioni estere. È inoltre incluso un modem di ultima generazione, l’Iliadbox, al costo di 39,99 euro una tantum.

Al fine di approfittare della convenienza di Iliad, si consiglia di attivare prima una delle sue offerte mobile (anche attraverso la portabilità del proprio numero di telefono), come per esempio Iliad Giga 120.

Si tratta della migliore offerta Iliad, disponibile al costo di 9,99 euro al mese + 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM, nella quale sono inclusi:

minuti e messaggi senza limiti, anche in roaming in Europa;

120 Giga di Internet;

minuti verso più di 60 destinazioni internazionali;

9 Giga in roaming in Europa.

Scopri la promozione Ilid Giga 120 a 9,99 euro al mese»

Offerte fibra WINDTRE

Annunci Google

La fibra ottica proposta dall’operatore WINDTRE per i suoi clienti mobile ha un costo di 22,99 euro al mese e comprende:

la fibra illimitata fino a 1 Giga;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Scopri la fibra WINDTRE per già clienti mobile»

Tutti gli altri clienti potranno attivare la fibra WINDTRE al costo di 24,99 euro al mese. Avranno a propria disposizione:

la fibra illimitata fino a 1 Giga;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video;

Giga per tutta la famiglia sullo smartphone;

chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Attiva la fibra WINDTRE a 24,99 euro al mese»

Vodafone Fibra

La fibra Vodafone, ovvero la promozione Internet casa Internet Unlimited, prevede un costo speciale per i già clienti mobile, pari a 22,90 euro al mese, che potranno usufruire della fibra senza limiti e di un modem di ultima generazione incluso a un prezzo scontato.

Scopri la fibra Vodafone per già clienti mobile»

Tutti gli altri clienti avranno la possibilità di acquistare la fibra Vodafone al prezzo scontato do 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro). Si avranno a propria disposizione:

Internet senza limiti fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Attiva una nuova offerta Internet casa con Vodafone a 24,90 euro al mes»

Offerte fibra Fastweb

Al costo di 25,95 euro al mese, la promozione Fastweb Casa Light permette di navigare con la fibra ultraveloce dell’operatore, quindi fino a 2,5 Giga in download, e di ricevere il modem FASTGate direttamente presso il proprio domicilio.

Scopri la promozione Fastweb Casa Light »

La promozione Fastweb Casa da 28,95 euro al mese permette di navigare con la fibra ultraveloce, approfittando dell’Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 di ultima generazione e Alexa integrata. Si avranno inoltre a disposizione anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali. Attiva la promozione Fastweb Casa»

TIM fibra

La fibra TIM per i già clienti mobile è disponibile al costo scontato di 5 euro al mese, ovvero a 24,90 euro al mese. Comprende la rete in fibra ottica di tipo FTTH senza limiti, il modem TIM HUB+ e il servizio di Navigazione sicura.

Scopri la promozione di TIM per i già clienti mobile»

Tutti gli altri clienti potranno scegliere i vantaggi della fibra ottica di TIM, alla quale si potranno anche aggiungere diversi servizi legati all’intrattenimento, pagando un costo fisso mensile di 29,90 euro.

Attiva la fibra TIM a 29,90 euro al mese»

« notizia precedente Le 20 migliori offerte Internet senza linea fissa di Luglio 2022