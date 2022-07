Very Mobile lancia una nuova offerta da meno di 5 euro al mese con Promo Cashback

Questa settimana il listino di offerte di Very Mobile si rinnova con un'interessante novità: è disponibile senza scadenza la nuova Very 4,99 , in precedenza proposta occasionalmente solo nei week end. Si tratta dell'offerta giusta per chi è in cerca di una tariffa completa a meno di 5 euro al mese . A rendere ancora più conveniente la promozione c'è la Promo Cashback che garantisce un mese di ricarica omaggio a tutti i nuovi clienti. Ecco i dettagli:

Tra le nuove offerte Very Mobile è ora disponibile anche Very 4,99. Si tratta di un’offerta davvero conveniente ed economica che può rappresentare la soluzione ideale per attivare una tariffa completa a prezzo ridotto. Fino al prossimo 10 di agosto, inoltre, per tutti i nuovi clienti Very Mobile c’è anche la possibilità di sfruttare la Promo Cashback. L’offerta in questione garantisce un mese di ricarica omaggio attivando qualsiasi offerta Very Mobile.

Very 4,99: la nuova offerta tutto compreso a meno di 5 euro al mese

LE OFFERTE VERY MOBILE TUTTE LE CARATTERISTICHE Very 4,99 minuti ed SMS illimitati

30 GB

4,99 euro al mese con attivazione gratuita

promo Cashback con un mese di ricarica gratis

attivabile con portabilità da Iliad o da un virtuale Very 5,99 minuti ed SMS illimitati

30 GB

4,99 euro al mese con attivazione gratuita

promo Cashback con un mese di ricarica gratis

attivabile con portabilità da Iliad o da un virtuale Very 5,99 per Nuovi Numeri minuti ed SMS illimitati

30 GB

4,99 euro al mese con attivazione gratuita

promo Cashback con un mese di ricarica gratis

attivabile richiedendo un nuovo numero

Con Very4,99 è possibile accedere ad un bundle composto da minuti ed SMS illimitati e da 30 GB in 4G fino a 30 Mbps da utilizzare ogni mese. L’offerta presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con attivazione e spedizione della SIM gratis. Non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi e tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone mensile. Da notare, inoltre, che con la Promo Cashback è possibile ottenere un mese di ricarica gratis, azzerando il costo del primo mese dell’offerta.

Per attivare Very 4,99 è necessario richiedere la portabilità da operatori selezionati. L’offerta in questione è disponibile per tutti i clienti che passano a Very Mobile da:

Iliad

un operatore virtuale tra 1 Mobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTMobile, NV Mobile, Optima, OvunqueMobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

Per attivare l’offerta è, quindi, possibile richiedere l’attivazione online dal link qui di sotto:

Scopri Very 4,99 di Very Mobile »

Da notare, inoltre, che è possibile anche attivare Very 5,99. L’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps. Il costo periodo dell’offerta è di 5,99 euro al mese. Anche in questo caso, l’attivazione è gratuita ed è possibile puntare sulla Promo Cashback che mette a disposizione dei nuovi clienti Very Mobile un mese di ricarica gratis.

L’offerta è attivabile in due modalità. La prima è con portabilità del numero dai seguenti operatori:

Iliad

un operatore virtuale tra 1 Mobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTMobile, NV Mobile, Optima, OvunqueMobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

Per attivare quest’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri Very 5,99 di Very Mobile »

In alternativa, è possibile richiedere un nuovo numero di cellulare e, quindi, attivare l’offerta senza effettuare la portabilità del numero. Questa seconda versione riprende tutte le caratteristiche dell’offerta precedente. Ecco il link per l’offerta:

Scopri Very 5,99 per Nuovi Numeri di Very Mobile »