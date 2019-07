Le 10 migliori offerte telefonia mobile di Luglio 2019

Tempo di mare e sole e anche di promozioni. Gli operatori di telefonia mobile riservano alcune delle migliori offerte dell’anno per questo periodo. Volete più GB o più minuti, o state per partire e non volete preoccuparvi del roaming? Ecco le 10 migliori tariffe che potrete attivare con il quadro dei costi extra e dei servizi inclusi.

Estate da che mondo e mondo è sinonimo di sconti e nuove promozioni. Luglio 2019 non si sta smentendo e apre la stagione con una serie di offerte lanciate dagli operatori di telefonia mobile. Più Giga o minuti da usare nelle vostre vacanze all’estero? Oppure state cercando una soluzione che vi permetta di parlare e inviare messaggi senza preoccuparvi dei consumi? Usate il comparatore di SosTariffe.it per selezionare quali sono le caratteristiche più importanti per voi e confrontate le tutte le tariffe proposte che rispettino i criteri scelti.

La guerra dei ribassi: le 10 migliori offerte

C’è una nuova mini battaglia tra gli operatori di telefonia mobile tradizionali e quelli virtuali. Il campo di battaglia sono i GB inclusi nelle promozioni e i piani tutto incluso. Ecco le tariffe più convenienti di Luglio 2019.

1. ho. a 6.99 €

L’operatore virtuale ho. mobile tenta di sottrarre clienti a Iliad e altri operatori low cost con questa offerta. La promozione normalmente avrebbe un costo di 12.99€ al mese ma viene scontata di 6 € in questo mese. Le spese di attivazione saranno di 9 € a cui andranno aggiunti i 6.99€ della prima ricarica. Il primo mese quindi arriverete a spendere 16.99€.

Questa offerta include:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

e senza scatto alla risposta sms illimitati

50 GB

SMS ho. chiamato

servizio per info su credito residuo 42121

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Il sistema ho. inoltre prevede il blocco della navigazione internet quando esaurite i giga compresi nel piano. Vi basterà ricaricare e l’offerta ripartirà come se fosse un nuovo mese. Sono bloccati in automatico anche tutti i servizi digitali come oroscopi, suonerie, sms bancari e anche le numerazioni a pagamento (199 e 899). Per poterli utilizzare dovrete seguire la procedura accedendo all’app ho.

Per chi si stia apprestando a partire per l’estero, ma solo in UE, potrete sfruttare sia i minuti che gli sms illimitati e 4,8 GB dell’offerta.

2. ho. a 8.99 €

Questa seconda offerta ho. mobile è attivabile dai clienti Kena e Daily Telecom è in tutto uguale alla precedente sia come condizioni (attivazione 9€) che come servizi inclusi.

A 8.99€ i clienti avranno:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

e senza scatto alla risposta sms illimitati

50 GB

SMS ho. chiamato

42121 per credito residuo

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

3. Play Power 60 a 11.99€

Questa soluzione di Tre vi darà chiamate illimitate, 200 sms e 60 GB Internet. Non sono previsti costi per l’attivazione e l’acquisto della Sim. Compresa anche la promozione Grande Cinema 3 che vi offre sconti nelle sale convenzionate.

Nelle condizioni del servizio Tre specifica che in caso di credito insufficiente l’opzione potrà essere sospesa fino a 180 giorni, se non ricaricherete verrà disattivata. In caso di sospensione dell’opzione alle vostre chiamate, agli sms e alla navigazione sarà applicato il piano Power29. Questo piano base di Tre è a consumo e prevede una tariffa di 0.29 €/min verso tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta e con tariffazione ad effettivi secondi di conversazione, 0.29 e€ per ogni sms nazionale inviato e una tariffa Internet di 0.20 €/20 MB senza scatto di apertura sessione. Power 29 ha un costo di 2.17 €/settimana con addebito sul credito residuo.

I minuti e gli sms sono spendibili verso tutti i numeri fissi e mobili, sono esclusi com’è ovvio le numerazioni speciali (come servizi premium, charity e numerazioni non geografiche). Tre inoltre sottolinea che i GB disponibili non includono la navigazione delle pagine App&Store e non abilitano all’utilizzo dei servizi BlackBerry.

Tra i servizi abilitati con questa offerta ci sono:

ti ho cercato, costo mensile di 1.50€ che vi sarò addebitato al primo sms. Procedura per disattivare il servizio: digitate *112# Invio

Come per altre offerte con minuti o sms illimitati Tre include una clausola nel contratto generale che permette di sospendere il servizio erogato “in caso di uso improprio o che superi i ragionevoli limiti di utilizzo a scopo personale da parte del cliente”. I limiti posti per le offerte che includono voce e/o sms in questo senso sono:

traffico uscente giornaliero per Sim non superiore a 160 minuti e/o 200 sms/mms

traffico uscente mensile per Sim non superiore a 1250 minuti e/o 2000 sms/mms

traffico voce o sms uscente verso altri operatori diversi da “3” non superiore al 60% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso un singolo operatore diverso da “3” non superiore al 40% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso “3” non superiore all’80% del traffico uscente totale

rapporto tra traffico voce o sms uscente totale e traffico entrante totale da altri operatori non “3” non superiore a 4

4. ho. Tutto Chiaro a 12.99€

La terza soluzione di ho. mobile è riservata a tutti gli altri clienti che scelgono di passare al fornitore low cost dalle principali compagnie. L’offerta è identica alle due già viste, vi propone quindi minuti e sms illimitati più 50 GB per navigare in Internet a 12.99€. Su servizi inclusi e condizioni vale quanto già detto in precedenza. Anche con questa promozione potrete sfruttare i minuti e gli sms in UE e avrete a disposizione 4,8 GB per connettervi all’estero.

5. All Digital di Wind a 14.99€

Il costo della promozione Wind è di 14.99€ con cui potrete avere:

minuti illimitati

40 GB di internet

Per l’estate 2019 l’operatore include anche 100 GB extra che si disattiveranno il 22 Settembre. Una volta esauriti i Giga disponibili la navigazione sarà bloccata.

All Digital non ha costi di attivazione (costerà 4.99€ solo se attiverete la promozione online ma ritirerete la sim in negozio), vincoli di durata, costi di disattivazione.

Tra i servizi garantiti con l’abbonamento ci sono la possibilità di hotspot per condividere i tuoi Giga con altri dispositivi e usare il tuo Smartphone come modem, SMS MyWind per sapere chi ti ha chiamato quando non sei raggiungibile, blocco dei Servizi a pagamento per non avere abbonamenti indesiderati. Il servizio di segreteria è già compreso in questa offerta. Qualora voleste disattivare i trasferimenti basta digitare ##004# Invio.

6. RED Unlimited Smart a 18.99€

L’attivazione di questo piano Vodafone costerà 3 € e vi darà:

minuti e sms illimitati

20 GB di internet

minuti illimitati paesi UE

Il prezzo di questa offerta fuori promozione sarebbe di 24.99 €. Anche Vodafone raccomanda un utilizzo “personale secondo i principi di buona fede e correttezza” dei minuti illimitati di RED Unlimited e specifica le condizioni accettabili richiamando l’art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto disponibile su vodafone.it.

Uno sguardo ai servizi extra:

Servizio Richiama 0.12 € al giorno ma solo se lo si usa



Servizio Ti ho cercato 0.20€ al giorno ma nei giorni di utilizzo



Segreteria Telefonica 1.50€ al giorno, pagamento sempre condizionato all’uso



Controllo del credito sms 0.29€ / voce 0.20€ di scatto alla risposta e 0.20€ al minuto



Costo di disattivazione posso variare tra i 26€ e i 45€



Penale recesso anticipato 26 €



Rete Sicura per 2 mesi è gratis poi costa 1 € al mese

7. TIM Advance 4.5G a 19.99€

Si tratta di una tariffa riservata solo ai clienti TIM, costo mensile 19.99€ che vi permetteranno di avere:

chiamate illimitate e messaggi a 0.19 € a sms

40 GB di internet

La tariffa applicata ad ognuna di queste promozioni è la TIM Base New ed è gratis. Il costo di attivazione sarà di 15€ più altri 5 € per avere la SIM.

Gli altri servizi che avranno i clienti TIM sono:

Servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi



Servizio Ti ho cercato è incluso in Richiama



Segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata



Penale recesso anticipato da 20€ a 39€



Prime Go 0.49€ ogni 4 settimane

8. RED Unlimited Ultra a 24.99€

La versione superior della promozione Smart descritta sopra aumenta il numero di GB inclusi nell’offerta, passano da 20 a 30 GB. Le chiamate e gli sms invece sono illimitati in entrambe le soluzioni proposte da Vodafone. La differenza maggiore tra i due piani riguarda il consumo dei minuti voce all’estero, nella RED Ultra avrete anche 1000 minuti da spendere in paesi extra UE e 1 GB Internet in roaming.

9. TIM Advance 5 G a 29.99 €

L’attivazione di questo piano 5G di TIM costa 9€ e altri 5 € dovrete spenderli per la Sim abbinata. L’offerta comprende l’attivazione della tariffa TIM Base New, avrete:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB Internet

Gli altri servizi che avranno i clienti TIM sono:

Servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

Servizio Ti ho cercato è incluso in Richiama

Segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

Penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Prime Go 0.49€ ogni 4 settimane

Per i clienti ancora più esigenti questa promozione è stata pensata anche nella versione TOP, il costo arriva a sfiorare i 50 € al mese (49.99€ per essere precisi) ma include il doppio dei GB per navigare in 5G. TIM Advance TOP 5G quindi comprende 100 GB di Internet, chiamate e sms illimitati.

10. RED Unlimited Black a 39.99€

L’offerta più costosa è questa promozione di Vodafone che come le precedenti vi propone:

chiamate illimitate

sms illimitati

La novità è che con questo piano avrete anche GB illimitati, saranno inoltre compresi nell’offerta 1000 minuti e 5GB da usare in Paesi extra UE.

