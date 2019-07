Nuova offerta Fastweb Casa: Internet a 29,95 euro tutto incluso

Fastweb per il primo giorno di luglio presenta una nuova offerta di rete fissa in fibra ottica . La tariffa permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo e di effettuare chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Scopri tutti i dettagli dell’ultima proposta del provider italiano

Fastweb dopo l’accordo sottoscritto con WindTre per la realizzazione di una rete 5G condivisa si conferma tra le prime aziende nella fornitura di servizi di rete fissa con una nuova tariffa per la fibra ottica. Il provider italiano per luglio ha preparato una proposta che permette di navigare su Internet dal PC di casa ad una velocità fino a 1 Gigabit al secondo tramite FTTH e non solo. L’utente ha anche la possibilità di effettuare chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Il prezzo è inferiore ai 30 euro al mese tutto incluso. Nel pacchetto è infatti compresa la fornitura di un modem ad alte prestazioni e anche la possibilità di accedere gratuitamente a servizi digitali.

Fastweb oggi primo luglio ha inoltre in serbo grandi novità con l’ultima puntata dell’iniziativa #nientecomeprima, la campagna per portare maggiore trasparenza sulle sue offerte nei confronti dei clienti e proporgli vantaggi e promozioni uniche di cui usufruire per un tempo limitato. La stessa azienda sul proprio sito conferma di star lavorando per rinnovare la sua proposta, anche se non è chiaro se parli di rete fissa, mobile o entrambe. Basta attendere le 9.30 per scoprire qual è l’asso nella manica di Fastweb.

Tornado alla proposta Fastweb Casa, Le tecnologie oggi disponibili sono:

FTTH : la connessione raggiunge direttamente il modem domestico.

: la connessione raggiunge direttamente il modem domestico. FTTC : la connessione arriva fino alla cabina stradale che la ridistribuisce poi nelle singole unità domestiche sfruttando i cavi in rame o tramite onde radio

: la connessione arriva fino alla cabina stradale che la ridistribuisce poi nelle singole unità domestiche sfruttando i cavi in rame o tramite onde radio ADSL: la connessione viaggia sulla classica rete telefonica in rame

Prima di sottoscrivere qualsiasi offerta di rete fissa è importante verifica la copertura disponibile nel proprio Comune e domicilio. L’apposito strumento fornito gratuitamente da SosTariffe.it permette di controllare da quale tecnologia è possibile essere raggiunti (FTTH, FTTC o ADSL). Sempre sul nostro sito è possibile anche verificare in tempo reale la velocità di navigazione per avere la certezza che il provider offra effettivamente la massima velocità disponibile.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli della nuova offerta Fastweb Casa e le modalità per sottoscriverla:

L’offerta di Fastweb per navigazione FTTH ha un costo in promozione di 29,95 euro al mese se l’attivazione avviene online entro il 31/7/19. Per la linea misto rame FTTB il prezzo fisso è di 32,95 euro al mese. Per chi è già cliente di Sky il costo scende a 22,95 euro al mese mentre gli utenti Eni Luce e Gas pagano 24,95 euro al mese. Si ricorda che la FTTH di Fastweb è oggi disponibile solo nelle città di Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

La tariffa non prevede costi di attivazione e offre:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit/s senza telefono (FTTC)

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

incluso WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

All’offerta è possibile aggiungere:

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di cinema a 9,99 euro al mese.

+ + 12 mesi di cinema a 9,99 euro al mese. WOW Space : cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese.

: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese. 1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

a 5 euro al mese Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

E’ possibile anche scegliere il pacchetto che comprende Internet e più di 40 canali di Sky. L’offerta FTTH ha un costo di 20,90 euro al mese per un anno invece di 67,35 euro. Le proposta ADSL costa 32,90 euro al mese per tutta la durata della promozione, poi diventano 62,35 euro. Con FTTB per il primo semestre costa 32,90 euro al mese, successivamente il prezzo sale a 67,35 euro.

Nel pacchetto sono inclusi:

Sky TV

Sky Box Set per vedere tutte le migliori serie TV on demand

Sky Famiglia – 39 canali

Sky Q Black

Sky On Demand

Sky HD

4K HDR

Sky Go Plus

E’ possibile poi integrare l’offerta con:

Sky Cinema – 12 canali

Sky Sport: UEFA Champions League ed Europa League, Premier League, Formula 1, Moto GP, NBA, ATP Masters 1000, Wrestling WWE, rugby, European Tour, PGA Tour, Ryder Cup 2019 e Sky Sport 24

Sky Calcio: 7 partite su 10 per giornata di Serie A, International Champions Cup 2019

Installazione della parabola

*Zona Internazionale 1: Andorra, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (incluse le Isole Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti (tutti gli Stati), Svezia, Svizzera