iPhone 12 a rate: le offerte di Vodafone, TIM, WINDTRE e Iliad 

A pochi giorni dall’arrivo ufficiale dei nuovi modelli di iPhone 12 , ecco che i principali operatori di telefonia mobile hanno già ideato le loro offerte per acquistare, a rate e a un prezzo conveniente, le novità di casa Apple. Ecco quali sono tutte le soluzioni disponibili per chiunque fosse interessato all’acquisto di un nuovo iPhone.

Siete dei fan della Apple e aspettavate questo momento da diverso tempo? L’iPhone 12 potrà finalmente essere nelle vostre mani. Sono infatti arrivate le offerte con telefono incluso che permettono di acquistare i nuovi modelli di iPhone 12 a rate.

In particolare, si tratta delle versioni iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Al momento sono disponibili soltanto i modelli iPhone 12 e iPhone 12 Pro, mentre l’iPhone mini e la versione Pro Max arriveranno soltanto a partire da 6 novembre.

Le promozioni con il nuovo iPhone incluso vengono commercializzate dai principali operatori di telefonia mobile in Italia, ovvero Vodafone, TIM, WINDTRE e Iliad. Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di tutte le offerte disponibili e a quanto ammontano le rate mensili proposte dai vari provider.

Le offerte con iPhone 12 incluso di Vodafone

Le offerte di Vodafone per la telefonia mobile alle quali è possibile associare il nuovo iPhone 12, che è il primo iPhone di tipo 5G, sono:

Infinito;

Infinito Gold Edition;

Infinito BLack Edition;

Shake it Easy;

RED.

L’iPhone 12 è disponibile in 5 colorazioni e può essere acquistato nella versione da 64 GB, 128 GB, 256 GB e 516 GB. Ecco quali sono i costi previsti e le rate da pagare per la gamma di offerte Infinito.

Modello iPhone 12 Rata mensile iPhone da 64 GB 24,99 euro al mese per 30 mesi ai quali si aggiungono 69,99 euro da pagare fin da subito iPhone da 128 GB 25,99 euro al mese per 30 mesi ai quali si aggiungono 99,99 euro da pagare fin da subito iPhone da 256 GB 28,99 euro al mese per 30 mesi ai quali si aggiungono 99,99 euro da pagare fin da subito

Ecco cosa cambia per l’acquisto della versione più avanzata, ovvero l’iPhone 12 Pro.

Modello iPhone 12 Pro Rata mensile iPhone da 128 GB 30,99 euro al mese per 30 mesi ai quali si aggiungono 129,99 euro da pagare fin da subito iPhone da 256 GB 33,99 euro al mese per 30 mesi ai quali si aggiungono 149,99 euro da pagare fin da subito iPhone da 512 GB 40,99 euro al mese per 30 mesi ai quali si aggiungono 149,99 euro da pagare fin da subito

Le offerte con iPhone 12 incluso di TIM

Le promozioni TIM con le quali è possibile acquistare i modelli di iPhone 12 di tipo 5G sono:

TIM Advance 5G o 5G Unlimited , a partire da 15 euro al mese;

TIM Next, a partire da 31 euro al mese: in questo caso è inclusa la protezione dello smartphone dai danni accidentali.

Nel caso in cui si volesse acquistare un nuovo modello di iPhone 12 con TIM in un’unica soluzione, il costo sarebbe pari a:

949,90 euro per la versione da 64 GB;

999,90 euro per la versione da 128 GB;

1.109,90 euro per la versione da 256 GB.

Qualora invece lo si volesse acquistare a rate, allora la proposta cambierebbe a seconda che si scelga la promozione TIM Advance 5G oppure TIM NEXT. Vediamo di seguito quali sono le rate previste.

Tipologia di offerta Modello iPhone 12 Rata TIM Advance 5G iPhone 12 da 64 GB anticipo di 199 euro e 30 rate da 15 euro, più rata finale di 230 euro TIM Advance 5G iPhone 12 Pro da 128 GB anticipo di 199 euro e 30 rate da 15 euro, più rata finale di 300 euro TIM Advance 5G Unlimited iPhone 12 da 128 GB anticipo di 199 euro e 30 rate da 15 euro, più rata finale di 300 euro TIM Next iPhone 12 da 64 GB 30 rate mensili da 30 euro e un anticipo di 49 euro TIM Next iPhone 12 da 128 GB 30 rate mensili da 35 euro e un anticipo di 149 euro

Le offerte con iPhone 12 incluso di WINDTRE

L’iPhone 12 e la versione iPhone 12 Pro possono essere acquistati a rate scegliendo una delle seguenti offerte di WINDTRE:

Medium Easy Pay;

Large Easy Pay;

XLarge Easy Pay;

Unlimited Easy Pay.

Si tratta di promozioni di tipo 5G e all inclusive, ovvero che prevedono un bundle di minuti, SMS e chiamate inclusi nel costo del canone mensile. Per saperne di più, clicca subito sul link che trovi qui sotto.

Ecco quali sono le rate da sostenere per il modello iPhone 12 a seconda dell’offerta sottoscritta.

Tipologia di offerta Modello iPhone 12 Rata Medium Easy Pay iPhone 12 da 128 Giga 30 rate da 26,99 euro al mese, più un anticipo di 49,99 euro Large Easy Pay iPhone 12 da 128 Giga 30 rate da 25,99 euro al mese, più un anticipo di 49,99 euro XLarge Easy Pay iPhone 12 da 128 Giga 30 rate da 24,99 euro al mese, più un anticipo da 49,99 euro Unlimited Easy Pay iPhone 12 da 128 Giga 30 rate da 19,99 euro al mese, più un anticipo da 49,99 euro XLarge Easy Pay iPhone 12 da 256 Giga 30 rate da 26,99 euro al mese, più un anticipo di 299,99 euro Unlimited Easy Pay iPhone 12 da 256 Giga 30 rate da 26,99 euro al mese, più un anticipo di 299,99 euro

Ecco cosa cambia, invece, nel caso in cui si decidesse di acquistare il modello più avanzato, ovvero iPhone 12 Pro.

Tipologia di offerta Modello iPhone 12 Rata Medium Easy Pay iPhone 12 da 128 Giga 30 rate da 35,99 euro al mese Large Easy Pay iPhone 12 da 128 Giga 30 rate da 35,99 euro al mese XLarge Easy Pay iPhone 12 da 128 Giga 30 rate da 33,99 euro al mese Unlimited Easy Pay iPhone 12 da 128 Giga 30 rate da 29,99 euro al mese XLarge Easy Pay iPhone 12 da 256 Giga 30 rate da 33,99 euro al mese, più anticipo da 299,99 euro Unlimited Easy Pay iPhone 12 da 256 Giga 30 rate da 33,99 euro al mese, più un anticipo di 299,99 euro

Le offerte con iPhone 12 incluso di Iliad

Anche l’operatore francese Iliad, che oggi rappresenta il quarto player di mercato in Italia propone le sue promozioni per poter acquistare i nuovi modelli di iPhone, a rate o in un’unica soluzione.

Nel caso in cui si fosse interessati ad acquistarli pagando subito l’importo totale, la cifra da sostenere sarà pari a:

919 euro per l’iPhone 12 da 64 GB;

979 euro per l’iPhone 12 da 128 GB;

1.179 euro per l’iPhone 12 Pro da 128 GB.

Qualora, invece, si volesse acquistare il prodotto a rate, i prezzi ai quali fare riferimento sono i seguenti.

Modello iPhone 12 Rata mensile iPhone da 64 GB 24 euro al mese per 30 mesi ai quali si aggiungono 199 euro da pagare fin da subito iPhone da 128 GB 25 euro al mese per 30 mesi ai quali si aggiungono 229 euro da pagare fin da subito iPhone Pro da 128 GB 30 euro al mese per 30 mesi ai quali si aggiungono 279 euro da pagare fin da subito