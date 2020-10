Giga Illimitati: tutte le offerte mobile con traffico dati non stop

Ogni ora di streaming video in alta qualità (da 1080 px) dal mobile un utente consuma fino a 1,5 Giga per un contenuto in ultra HD in 60 minuti si possono spendere anche 7,2 Giga. Lo streaming audio erode più lentamente il traffico incluso nelle offerte, per esempio un’ora di ascolto di musica in alta qualità può consumare fino a 144 Mega.

Per chi utilizza lo smartphone con il collegamento mobile come principale fonte di connessione, soprattutto se non si ha una rete internet casa attiva o se si è spesso fuori casa, è dunque facile azzerare il bundle dati prima del naturale rinnovo dell’offerta. Per questi utenti anche le promozioni con 50 Giga o 100 Giga possono non essere sufficienti.

I gestori di telefonia mobile hanno quindi inserito tra le offerte per smartphone delle tariffe tutto incluso con Giga illimitati. Questo genere di promozioni possono avere dei canoni molto esosi, ci sono delle formule meno costose con traffico dati senza limiti ma con velocità contenute.

Come scegliere le offerte senza limiti per il mobile

In questa guida vedremo quali sono le promozioni mobile illimitate, quanto costano e quali sono i servizi che includono questi piani. Per individuare i migliori pacchetti mobile del mese è possibile usare il comparatore di SOStariffe.it, lo strumento metterà in evidenza il canone, le condizioni di attivazione e le combinazioni di Giga, minuti e sms.

Ecco quali sono ad Ottobre i piani con Giga illimitati tra cui scegliere o come estendere il bundle dati delle promozioni. Gli operatori con soluzioni di questo tipo sono Vodafone, WindTre e TIM, con ho. mobile è invece possibile utilizzare una particolare opzione delle offerte quando si terminano i Giga della promozione.

Come avere Giga illimitati con Ho.

Iniziamo proprio da ho. mobile, le sue tariffe più convenienti sono tre:

ho. da 5,99 euro con chiamate e sms illimitate e 70 Giga – riservata a clienti Iliad o di MVNO

ho. da 8,99 euro con minuti e sms senza limiti e 50 Giga – attivabile da utenti Kena o nuovi clienti

ho. Tutto chiaro da 12,99 euro con chiamate e messaggi illimitati e 50 Giga – attivabile da clienti TIM, Vodafone e WindTre

Con queste offerte la velocità di navigazione è di 30 Megabit/s in download e in upload. Chi dovesse terminare i Giga prima dello scadere dei 30 giorni previsti per il regolare rinnovo del piano potrà sfruttare il servizio Riparti.

Sull’app o dall’Area personale del sito è possibile attivare questa opzione, praticamente è un rinnovo anticipato dell’offerta. Se ad esempio la promozione dovrebbe riattivarsi il 20 del mese, ma il traffico dati è già terminato il 10 si può richiedere il rinnovo con Riparti pagando il canone. Ogni volta che si utilizza il servizio la data del rinnovo sarà modificata.

WindTre e l’Unlimited

L’offerta di WindTre che assicura ai clienti mobile Giga illimitati è Unlimited con Easy Pay, si tratta di una promozione che permetterà di utilizzare le rete 5G del gestore quando sarà disponibile nelle città. Il canone di questa offerta è 29,99 euro e include chiamate, sms e Giga illimitati in Italia, il bundle all’estero è di 14 Giga.

Questo piano prevede il pagamento di 10 euro per la sim WindTre e se si mantiene attiva la promozione per 2 anni si otterrà l’azzeramento dei costi di attivazione, pari a 49,99 euro. Questo operatore non pone alcun limite alla velocità di navigazione degli utenti.

La modalità di rinnovo dell’offerta è Easy Pay, la ricarica del credito sarà quindi automatica e associata alla carta di credito o al conto corrente. Questo meccanismo, oltre a ricaricare il credito per permettere la riattivazione dell’offerta, farà in modo che il saldo della sim non scenda al di sotto dei 3 euro.

Le altre opzioni per i clienti WindTre

Con il gestore è possibile ottenere Giga illimitati anche utilizzando le Ricariche Special. Questa opzione è disponibile nella versione da 5 euro o da 10 euro. Il servizio costa 1 euro e il resto della ricarica viene accreditato sul credito residuo dell’utente. Queste ricariche attivano un bundle dati e minuti illimitati per 24 ore dalla conferma di avvenuta ricarica. Questa tipologia di ricarica può essere richiesta sia nei punti vendita che nelle tabaccherie, oppure l’utente la può attivare online o tramite l’app.

I clienti che attivano la promozione internet casa di WindTre potranno avere Giga illimitati su due sim del gestore già attive. Possono utilizzare questo escamotage solo i clienti che abbiano in precedenza acquistato una delle seguenti offerte: Unlimited Special, Xlarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call Your Country, All Inclusive o Wind Smart.

Le promozioni Infinito per avere Giga illimitati

Con Vodafone i piani illimitati sono 3 e sono le promozioni Infinito, ecco quali sono i costi e i servizi di questi pacchetti.

Infinito a 24,99 euro con Smart Pay (36,99 euro per altri clienti), questa prima offerta è un piano compatibile con la navigazione in 5G ma per il quale il gestore pone un limite di velocità molto basso (2 Megabit/s). Le chiamate e gli sms in Italia saranno gratuiti e anche il traffico voce in UE sarà illimitato. Verso i numeri extra UE i clienti avranno un pacchetto di 1000 minuti al mese e 1 Giga per navigare.

Infinito Gold Edition è una promozione con un canone 29,99 euro, ma questo è il canone per chi sceglie il sistema di pagamento automatico Smart Pay (altrimenti il costo mensile sarà di 39,99 euro). Nel pacchetto sono compresi: Giga, minuti e sms illimitati in Italia, telefonate in UE gratis, 1000 minuti per le chiamate extra UE e 2 Giga con 300 minuti extra in roaming.

Questa proposta porta la velocità massima di connessione a 10 Megabit/s. Questi parametri rendono questa soluzione ideale per vedere contenuti in streaming, utilizzare i programmi di video conferenza o quelli della DAD.

Black Edition è la versione con Giga illimitati alla massima velocità disponibile, il canone di questa offerta è di 39,99 euro con Smart Pay (per altri clienti 59,99 euro). La promozione include: chiamate e sms illimitati verso i numeri italiani, Giga senza limiti, minuti gratis in UE, 1000 minuti extra UE, 5 Giga in roaming extra UE con 500 minuti. Viene offerto ai clienti anche 1 anno di NOW TV gratuito.

Le condizioni di Vodafone

In ogni offerta viene fornito ai clienti il Top Service, si tratta di un servizio di assistenza dedicato e di una linea privilegiata quando si contatta il 190. Il contatto per il supporto clienti risponde tutti i giorni 24 ore su 24.

Le offerte Infinito hanno un costo di attivazione di 6,99 euro, in realtà il contributo sarebbe di 31 euro per i nuovi clienti ma il gestore lo sconto se gli utenti effettuano un certo numero di ricariche. Per Infinito lo sconto sull’attivazione è riconosciuto a chi ricarica almeno 575 euro.

Con queste offerte sono inclusi gratuitamente nel canone anche i servizi di segreteria telefonica e il Recall su numero spento o non raggiungibile. E la Smart Passport+ che si attiva quando si è all’estero, questo pacchetto include 60 minuti, 60 sms e 500 Mega nei Paesi extra UE e negli Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 euro che saranno addebitati solo in caso di utilizzo del piano estero.

La promozione Advance di TIM

Anche TIM ha nel suo catalogo un’offerta con Giga illimitati. Si tratta del suo piano Advance 5G Unlimited, la promozione richiede il pagamento di un canone mensile di 39,99 euro con attivazione gratuita.

La tariffa proposta dal gestore offre ai clienti la rete fino a 2 Gigabit/s con un bundle illimitato, anche le chiamate e gli sms verso i numeri italiani sono gratuiti. Anche il roaming UE e extra UE è compreso nel pacchetto di Unlimited, il bundle dei dati in Europa è di 20 Giga. Sono inclusi nel piano anche 250 minuti verso i contatti all’estero e 3 mesi dell’opzione TIM Games gratis.

TIM Games è una piattaforma in streaming che trasforma lo smartphone in una console per giocare online. L’archivio dei clienti che attivino questo servizio possono contare su un catalogo di giochi digitali.

TIM UNICA, come funziona questa opzione

Il gestore in realtà permette ai propri clienti di ottenere Giga illimitati anche con un’altra promozione. I clienti che attivano il piano Super Fibra o Super Wi-Fi possono fare affidamento su TIM UNICA.

Si tratta di un’opzione che permette di estendere il bundle Giga delle sim TIM della famiglia. In pratica chi ha scelto TIM per la connessione domestica potrà avere Giga illimitati su 6 sim, una dell’intestatario del servizio internet casa e altri 5 numeri. Si dovrà però unificare la bolletta del canone mobile con quella di casa e attivare la Ricarica automatica dell’operatore.