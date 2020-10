iPhone 11 pro e iPhone Pro Max rimpiazzati dai nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro

I nuovi iPhone 12 e 12 Pro fanno il loro debutto in società: ecco quali sono tutte le novità che caratterizzano i nuovi modelli lanciati da casa Apple e quali le offerte per la telefonia mobile con le quali sarà possibile acquistarli.

La famiglia Apple cresce con l’arrivo di nuovi modelli: si tratta dell’iPhone 12 e dell’iPhone 12 Pro, disponibili in cinque colorazioni, ovvero nero, bianco, rosso, blu e verde, e ai quali si affiancano anche i modelli iPhone Mini e Pro Max.

Il nuovo iPhone sarà dell’11% più sottile rispetto alla versione precedente, più piccolo del 15% e più leggero del 16%: la vera novità, però, è rappresentata dal fatto di essere dotato della tecnologia 5G.

Vediamo di seguito quali sono le differenze rispetto ai modelli precedenti di iPhone 11 e 11 Pro che sono state evidenziate durante la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone, avvenuta in data 13 ottobre.

iPhone 12 e iPhone 12 Pro: cosa cambia

L’iPhone 12 e le versioni Pro, Mini e Pro Max sono state presentate da Tim Cook con queste parole: “Ci auguriamo che altri ci seguano nell’esempio portando il design a un nuovo livello innovativo, bello e resistente”.

I nuovi modelli di smartphone sono dotati del microchip A14, che è il più veloce mai montato su un cellulare: si presentano in una veste green, a partire dalla scatola che ha dimensioni ridotte ed è più ecologica in quanto non conterrà né l’alimentatore né le cuffiette.

I nuovi modelli di iPhone 12 potranno essere ordinati a partire dal 16 ottobre, ma saranno disponibili in Italia soltanto dal 23 ottobre. La loro resistenza alle cadute è ben 4 volte superiore rispetto all’iPhone 11. I nuovi iPhone 12 Pro e Pro Max potranno invece essere ordinati dal 6 novembre, ma saranno disponibili in commercio soltanto dal 13 novembre.

Per quanto riguarda il prezzo, parte da una base di 839 euro, che è il costo dell’iPhone mini, mentre l’iPhone 12 avrà un prezzo base di 939 euro e un display Super Retina XDR da 6,1 pollici.

L’iPhone mini ha un display Super Retina XDR da 5,4 pollici, mentre i modelli top di gamma iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono rispettivamente da 6,1 e 6,7 pollici. Come si legge sul sito ufficiale di apple, si tratta del “telefono 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo”.

I prezzi di tutti i nuovi modelli

Scendendo maggiormente nel dettaglio per quel che riguarda i prezzi dei nuovi modelli di iPhone 12, vanno da un minimo di 839 euro fino un massimo di 1.639 euro. Nello specifico, il modello iPhone 12 mini ha un costo di:

839 euro, nella versione da 64 Giga;

899 euro, nella versione da 128 Giga;

1.099 euro, nella versione da 256 Giga.

Il modello iPhone 12 da 64 Giga ha un costo di 939 euro, mentre per gli altri si dovranno spendere:

989 euro, per la versione da 128 Giga;

1.109 euro per quella da 256 Giga.

I modelli più costosi sono quelli top di gamma: il primo è l’iPhone 12 Pro, che avrà un costo di 1.189 nella versione base da 128 Giga, 1.309 euro in quella da 256 Giga e 1.539 euro per il modello da 512 Giga.

Infine, l’ultimo modello è l’iPhone 12 Pro Max, che ha un costo di 1.289 euro nella versione da 128 Giga, 1.409 euro in quella da 256 Giga e 1.639 euro nella versione con memoria di 512 Giga.

La presenza del 5G

La possibilità di sfruttare la tecnologia 5G trasforma questo telefono in un fulmine: si potranno infatti scaricare film in pochissimo tempo, vedere video in streaming oppure effettuare videochiamate con tempi di latenza visibilmente ridotti rispetto alla media.

L’iPhone è stato ripensato interamente per sfruttare al massimo il 5G, attraverso la progettazione di antenne e componenti radio realizzati su misura, e ne sono stati anche incrementati i livelli di sensibilità e di efficienza.

Tutte le componenti software sono state pertanto ottimizzate al fine di consentire il miglior utilizzo della rete 5G, evitando allo stesso tempo un consumo eccessivo della batteria: a questo proposito, è stato perfezionato il consumo intelligente dei dati.

Volendo fare un esempio, sia il sistema operativo sia le app si aggiornano in background, mentre il telefono passa in automatico alle reti LTE riuscendo in questo modo a risparmiare batteria. Nel momento in cui si sta facendo un’operazione che richiede molta velocità, invece, viene attivato in automatico il 5G (ovviamente se la rete è disponibile).

La velocità del nuovo iPhone

Con i nuovi modelli di iPhone 12 sarà possibile processare 11.000 miliardi di operazioni al secondo. Questi numeri sono stati resi reali grazie alla presenza del chip A14 Bionic, che è il più veloce mai installato in precedenza su uno smartphone.

Si tratta di un dispositivo in grado di processare operazioni a livelli che non vengono raggiunti neanche dalle videocamere professionali, come filmare in Dolby Vision o elaborare migliaia di miliardi di operazioni al secondo.

Anche il display Super Retina XDR con tecnologia OLED è il display migliore in assoluto tra quelli mai realizzati per un iPhone, in quanto permette di vedere colori più brillanti e si spinge fino ai bordi del dispositivo.

Il modello base è dotato di sistema a doppia fotocamera, mentre nella versione Pro è addirittura disponibile una tripla fotocamera. La fotocamera permette di scattare foto nitide anche in notturna, con un grandangolo che lascia passare il 27% di luce in più rispetto al modello precedente.

I nuovi iPhone 12 sono inoltre ancora più resistenti a gocce e schizzi, oltre che alle cadute. In merito al design, i bordi sono arrotondati e sono realizzati in alluminio aerospaziale. Il vetro è composto da un materiale nuovo, il ceramic shield, che è ancora più resistente rispetto a quanto esistente in passato.

Tale materiale è stato realizzato inserendo cristalli in microceramica all’interno del vetro: ciò è stato possibile attraverso lo sviluppo di una formula che rende la ceramica trasparente, ma ne ottimizza al contempo la durezza.

Per difendere lo schermo da abrasioni, incrinature e segni di usura, è stato poi adottato il processo a doppio scambio ionico che lo ha reso ancora più robusto: la resistenza del rivestimento frontale è stata in questo modo incrementata di ben 4 volte.

Offerte telefonia mobile con iPhone incluso

Com’è noto, ci sono diversi gestori che offrono la possibilità di attivare una nuova offerta per la telefonia mobile e di acquistare al contempo un modello di iPhone, che potrà essere pagato a rate.

Un consiglio al quale bisognerebbe prestare particolare attenzione è il seguente: evitare di puntare gli occhi su uno smartphone dotato di tecnologia 5G senza aver prima verificato se la propria zona sia coperta dalla rete. In questo modo si eviterà di rimanere delusi rispetto a quelle che potrebbero essere le velocità di connessione reali del proprio smartphone.

I listini ufficiali non sono stati ancora pubblicati dai principali operatori che sponsorizzano queste tipologie di offerte, ma dal 16 ottobre sarà possibile preordinare i modelli di iPhone 12 e iPhone 12 mini in modo tale da associarli a una delle offerte proposte dagli operatori. Nello specifico, si tratta di TIM, Vodafone e WINDTRE.

Per esempio, parlando dell’operatore TIM ci sono due tariffe di tipo 5G con le quali è possibile acquistare uno smartphone e che probabilmente nei prossimi giorni saranno aggiornate con i nuovi modelli di iPhone 12.

La prima promozione si chiama TIM Advance 5G, ha un costo di 29,99 euro al mese e permette di navigare fino a 2 Gbps. La promozione comprende 50 Giga veloci, o Giga illimitati nl caso in cui si abbia all’attivo l’abbonamento Internet casa di TIM, oltre che minuti e SMS illimitati.

Al costo di 39,99 euro al mese è disponibile, invece, la tariffa TIM Advance 5G Unlimited nella quale sono compresi:

Giga illimitati fino a 2 Gbps;

minuti e SMS illimitati;

le opzioni gratuite LoSai e ChiamaOra;

il roaming incluso;

250 minuti di chiamate verso l’estero;

TIMGAMES incluso gratuitamente per 3 mesi.

Clicca sul link per conoscere più nel dettaglio quali sono le offerte telefono incluso di TIM.

Confronta le migliori offerte iPhone incluso di TIM »