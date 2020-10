Internet e Smart Working: le 5 migliori tariffe consigliate per il lavoro agile da casa

Firmato nei giorni scorsi il Dpcm di Ottobre, le nuove regole incentivano un prolungamento del lavoro agile da remoto. Secondo le disposizioni il 50% dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni resterà in smart working e tra i privati si raccomanda di adottare forme di lavoro da remoto quando possibile. Gli operatori di rete fissa si sono adeguati ai tempi e hanno studiato delle offerte con dei servizi ad hoc per chi lavora da casa, ecco le migliori promozioni di Ottobre

Siamo ufficialmente nella seconda ondata di Covid 19, i numeri del contagio e dei ricoveri tornano a crescere e l’arrivo di temperature più rigide e delle influenze stagionali preoccupa medici e cittadini. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella serata del 13 Ottobre ha firmato un nuovo Dpcm con cui è stato esteso lo stato di emergenza.

Le misure adottate con questo nuovo provvedimento riguardano numerosi aspetti della vita quotidiana. Sono stati vietati gli sport di contatto, quindi ad esempio si fermano le partite di calcetto e i campionati delle serie dilettanti.

Ristoranti aperti fino alle 24 ma solo se fanno servizio al tavolo, per gli altri l’orario di chiusura sono le 21 e sono vietati gli assembranti all’esterno dei locali. Chi acquista da asporto non potrà mangiare nei pressi del ristorante.

Si potranno organizzare cerimonie con al massimo 30 persone e ci si potrà riunire in casa in piccoli gruppi, massimo 6 persone in contemporanea. Restano aperti cinema e teatri, ma si dovranno garantire distanziamento tra i posti e capienza ridotta delle sale.

Per quanto riguarda le ferie e i convegni si potranno fare ma seguendo tutti i protocolli stabiliti. Il lavoro agile è incentivato, sia per il pubblico che nelle aziende private. Nel DPCM è specificato che le pubbliche amministrazioni dovranno mantenere almeno il 50% di dipendenti in smart working, per gli autonomi e i liberi professionisti è solo raccomandato che le attività siano svolte in modalità di lavoro agile “ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.

Le nuove promozioni per gli smart worker

Per poter portare avanti la propria attività da casa è necessario avere una rete internet rapida e che sia in grado di gestire grandi quantità di dati. Se prima si era abituati a controllare distrattamente social e mail personale, o si utilizzava il collegamento domestico per le piattaforme di streaming, le necessità in fatto di connessione con il lavoro da remoto potrebbero cambiare.

Se a questo si aggiunge la didattica a distanza di un figlio, oppure un secondo componente della famiglia in smart working la vecchia offerta Adsl potrebbe essere ormai insufficiente. Gli operatori hanno adeguato in fretta le proprie promozioni a questo nuovo scenario.

C’è chi ha previsto delle offerte con Wi-Fi più potenti, chi ha studiato sistemi per ottimizzare il segnale in ogni punto di casa e chi offre dei piani di configurazione appositamente creati per il lavoro o lo studio da casa.

Come trovare le offerte casa di Ottobre

Per conoscere tutte le promozioni in fibra (o Adsl) più convenienti e complete di Ottobre ci siamo affidati al comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento permette di analizzare tutte le tariffe e di filtrarle in base all’indirizzo di residenza.

Effettuare la ricerca delle offerte internet disponibili nella zona in cui abitate è una prima verifica della copertura dei servizi di connessione con tecnologie FTTC o FTTH. Questi servizi sono soggetti a limitazioni sul territorio nazionale, in particolare i collegamenti Fiber to Home sono ancora disponibili solo in un centinaio di comuni.

Le offerte FTTH sono al momento le più performanti, i modem di nuova generazione supportano il collegamento anche di 100 dispositivi e la velocità massima di connessione può raggiungere 1 Gigabit/s. Chi ha la possibilità di attivare queste soluzioni è di certo avvantaggiato anche nella gestione dello smart working, ma anche con i collegamenti FTTC si possono avere dei buoni risultati.

Ecco quali sono ad Ottobre le offerte in fibra più convenienti per chi si trova a lavorare da casa:

Super Fibra Unlimited

Internet Unlimited

Super Fibra TIM

Fastweb Casa o Fastweb Casa e Mobile

TIM Super Wi-Fi

Costi e condizioni delle promozioni in fibra

1. Super Fibra Unlimited

WindTre offre la sua fibra fino a 1 Gigabit/s ad un canone mensile di 28,98 euro. Il pacchetto di Super Fibra Unlimited include solo per i clienti che lo acquistino oline:

spese di attivazione

modem

internet illimitato

chiamate gratuite da telefono fisso verso i numeri nazionali (sia cellulari che fissi)

12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime

Giga senza limiti su 2 smartphone di famiglia

Per chi ha un appartamento molto grande o su diversi livelli è possibile acquistare un extender che potenzia il segnale del router, questa opzione costa 2 euro in più al mese ed è attivabile solo sul sito.

Il modem abbinato al piano è dual band, è un dispositivo che regge la connessione di 100 dispositivi. La spesa per il device include anche l’assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti.

Se non volete utilizzare il telefono di casa o il vostro numero mobile per le telefonate di lavoro potrete anche attivare una sim WindTre con Giga e minuti illimitati a 9,99 euro al mese.

2. Internet Unlimited

La promozione con chiamate illimitate e internet alla massima velocità di Vodafone ha un costo mensile di 29,90 euro. In questo canone sono compresi diversi servizi e i costi fissi per la connessione:

Station Wi-Fi 6 e Vodafone Ready

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

software per ottimizzare la connessione in casa

attivazione Vodafone Tv (2 euro per 48 mesi per i clienti Adsl e FTTC, per chi attiva la fibra è gratuita)

Amazon Prime gratis per 1 anno

costi di attivazione (1 euro per 24 mesi)

Vodafone Ready è un’opzione di assistenza assistenza dedicata per il modem fornito dal gestore, si può decidere di escludere il servizio dal proprio abbonamento e si potrà risparmiare 1 euro al mese.

Ciò che rende l’offerta di Vodafone adatta per chi si trova a lavorare da casa è l’optimizer, il software per i primi 10 giorni studia le abitudini di connessione dei componenti della famiglia e configura la rete per ottenere la massima efficienza.

Il canone proposto da Vodafone sarà di 29,90 euro al mese per i primi 4 anni, una volta terminate le rate per pagare Vodafone Ready, la Station e il contributo di attivazione il costo passerà a 22,90 euro. Chi non vuole il traffico voce senza limiti potrà ottenere uno sconto ulteriore di 2 euro al mese.

3. Super Fibra TIM

Il gestore TIM propone la fibra fino a 1 Gigabit/s al costo di 29,90 euro al mese. Con Super Fibra gli utenti avranno incluso nel canone:

internet senza limiti

modem TIM HUB + con Wi-Fi 6 e copertura a 360°

contributo attivazione (240 euro suddivisi in rate da 10 euro)

chiamate illimitate verso i numeri nazionali (solo per le attivazioni online)

TIMVision con attivazione gratuita

Il modem proposto da TIM è un dispositivo che permette di ottimizzazione il segnale della connessione. Si possono abbinare a questo piano base altri servizio o l’acquisto di prodotti, come il Google Nest HUB in offerta a 48 euro (1 euro al mese), anziché 89 euro – si tratta dei nuovi l’assistente vocale creato da Google.

Dal 5° anno di attivazione dell’offerta TIM rimodula il canone del piano Super Fibra e il costo mensile scenderà a 24,90 euro al mese includendo il solo servizio internet casa. Per avere anche le chiamate incluse nel proprio pacchetto sarà necessario attivare l’opzione Voce, costo 5 euro al mese.

4. Fastweb Casa

La promozione casa di Fastweb ha un costo mensile di 29,95 euro ed è in corso un’offerta che garantisce un mese di prova del servizio. L’offerta in fibra del gestore fornisce ai clienti:

internet senza limiti alla massima velocità

modem FastGate

assistenza My Fastweb

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

Per gli appassionati di sport è possibile attivare l’abbonamento a DAZN con i primi 3 mesi gratis e dal 4° mese un canone ridotto a 8,99 euro.

Tra i servizi che possono tornare utili a chi si trova in smart working c’è il WOW Fi, si tratta di un sistema di condivisione delle reti fisse di Fastweb che permette agli utenti di collegarsi gratis anche fuori di casa. Sono presenti diversi punti hotspot a disposizione dei clienti del gestore, in pratica sarà possibile andare in giro per la città e connettersi da una piazza o in un parco con la stessa qualità delle reti fisse.

Un’altra opzione che potrebbe essere interessante per i lavoratori agili è il WOW Space, Fastweb fornisce uno spazio di archiviazione in cloud senza limiti a 9,95 euro. Si può testare il servizio per 1 mese gratuitamente e poi decidere.

La promozione per chi attiva anche una sim Fastweb

L’operatore ha lanciato un’offerta mista mobile e casa che abbassa i costi del canone del pacchetto internet di rete fissa. Per chi attiva insieme l’abbonamento in fibra (o Adsl) e una sim con Fastweb il canone complessivo sarà di 34,90 euro al mese suddivisi in 25,95 euro per internet casa e 8,95 euro per lo smartphone.

L’offerta di rete fissa è la Fastweb Casa che abbiamo appena analizzato, per la parte mobile il canone permetterà ai clienti di avere ogni mese:

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

50 GB (di cui 4 GB da usare in UE e in Svizzera)

100 sms

5. TIM Super Wi-Fi

Con TIM sarà possibile avere una rete domestica ancora più veloce ed efficiente attivando l’opzione Super Wi-Fi, almeno questa è la promessa del gestore. La base di questa offerta resta il piano Super Fibra, ma in aggiunta vengono proposti un servizio di certificazione del Wi-Fi e l’opzione Safe Web Plus.

Per attivare questi servizi saranno richiesti 5 euro in più al mese, il canone di Super Wi-Fi quindi sarà di 35,90 euro al mese. Con questa offerta TIM assicura l’intervento di un tecnico TIM per verificare la connessione domestica e configurarla in modo che ogni stanza sia raggiunta dal segnale. I clienti in fase di installazione della rete e del dispositivo riceveranno anche un certificato di qualità della linea.

Il Safe Web Plus protegge i dispositivi domestici e attiva il sistema di parental control. Questa funzione renderà più sicura la navigazione bloccando i siti considerati malevoli o a rischio pishing. Sarà anche possibile impostare delle limitazioni per differenti profili di utenti, ad esempio per i minori.

