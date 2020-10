iPhone 12 ufficiale in quattro versioni, ecco prezzi e data di uscita

In ritardo di circa un mese rispetto al tradizionale appuntamento della prima metà di settembre, Apple ha svelato in via ufficiale i nuovi iPhone 12. Quest'anno la nuova generazione di smartphone di Apple diventa ancora più grande. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono ben quattro versioni con la novità Mini che si affianca alla versione standard ed alle due varianti Pro. Ecco prezzi e data di uscita dei nuovi iPhone 12.