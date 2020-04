Huawei P40 Lite prezzo caratteristiche e opinioni

Huawei P40 Lite è tra gli smartphone più interessanti di Huawei, diventato recentemente il quarto brand per dispositivi venduti dopo il sorpasso di Xiaomi avvenuto a marzo. Si tratta di un telefono dalle linee eleganti, un solido comparto fotografico e prestazioni da top di gamma con un costo decisamente contenuto. Ecco le specifiche di Huawei P40 Lite, i suoi pregi e difetti descritti nel dettaglio e le migliori offerte per averlo al giusto prezzo.

Huawei P40 Lite: caratteristiche tecniche e opinioni

Display LCD 6,4” con design a goccia (2.310 x 1.080 pixel – 398 ppi)

Altezza: 159,2 mm

Larghezza: 76,3 mm

Spessore: 8,7 mm

Peso: 183 g con batteria inserita

Processore Huawei Kirin 810

GPU: Mali Mali-G52

6-8 GB di RAM

128 GB di memoria (espandibile per altri 256 GB)

Fotocamera posteriore da 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Fotocamera frontale da 16 MP

Lettore di impronte digitali

NFC

Batteria da 4200 mAh con sistema Huawei SuperCharge

Sistema operativo: EMUI 10.0.1 (Basato su Android 9)

Huawei P40 Lite si contraddistingue per la presenza di 4 fotocamere posteriori per foto nitide e di altissima qualità in ogni situazione:

lente principale da 48 MP f/1.8. La modalità AI Ultra Clarity fondie più scatti in un’unica immagine ad alta definizione

Obiettivo Ultragrandangolare da 8 MP f/2.4 a 120°. La lunghezza focale di 17 mm amplia la scena del 140%

Lente Bokeh da 2 MP f/2.4 per ritratti cinematografici in cui lo sfondo viene sfumato e si dà risalto ai dettagli del soggetto in primo piano

Lente Macro da 2 MP f/2.4 per foto naturalistiche perfette nei minimi dettagli

La tecnologia Huawei di stabilizzazione dell’immagine unita alla modalità Handheld Super Night elimina le interferenze e offre una dinamica maggiore per foto perfette anche con pochissima luce. La tecnologia Multi-Frame Fusion combina più scatti per creare selfie unici e personali mentre l’intelligenza artificiale regola luci e ombre per autoscatti professionali.

La batteria di Huawe P40 Lite garantisce l’utilizzo per un’intera giornata con una sola ricarica. Grazie alla tecnologia SuperCharge il 70% della batteria si ricarica in meno di mezz’ora. Il design di questo smartphone, dotato di una scocca in vetro curvata sui 4 lati, è stato studio per essere minimale ed essenziale. Al fine di ampliare la superficie adibita allo schermo, la fotocamera frontale è integrata nel pannello e il sensore di impronte digitali è spostato sul lato del terminale.

Huawei P40 Lite costa 299 euro sui siti di Huawei Experience Show, Comet, Euronics e Trony. Sui portali di Expert, Amazon e Unieuro il prezzo è di 299,90 euro.

Le migliori offerte con Huawei P40 Lite incluso

L’opportunità più conveniente per ottenere Huawei P40 Lite è quello di sottoscrivere un’offerta telefono incluso dedicata. Oggi quasi tutti gli operatori prevedono questo tipo di proposte, che consentono di dilazionare la spesa nel tempo aggiungendo all’addebito mensile del piano le rate necessarie all’acquisto dello smartphone.

Chi acquista preordina o acquista Huawei P40 Lite entro l’11/4/20 ottiene in regalo gli auricolari wireless Huawei Freebuds 3. In più 15 GB inclusi su Huawei Cloud per salvare i propri dati. Ecco le migliori tariffe:

WINDTRE

Per le offerte telefono incluso di WINDTRE è previsto un costo di attivazione di 3 euro:

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Huawei P40 Lite è incluso nella tariffa.

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P40 Lite – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P40 Lite – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

4. Medium

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P40 Lite – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

Tim

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte Ricaricabile con un piano dati attivo. L’operatore richiede un vincolo da 24 a 30 mesi ed eventualmente un anticipo a seconda del modello scelto. Il pagamento può essere effettuato solo tramite carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard, Amex o con addebito su conto corrente. Le carte prepagate non sono accettate. In caso di passaggio ad altro operatore o recesso, l’utente sarà costretto a pagare le rate residue.

Huawei P40 Lite è disponibile a 10 euro al mese per 30 rinnovi.

Vodafone

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa di Vodafone ha un costo di 26,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P40 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P40 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P40 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P40 Lite – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P40 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P40 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo