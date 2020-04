Offerte Fastweb fibra e ADSL: le migliori di aprile 2020

Il 2020 è iniziato con una riduzione dei costi delle tariffe Internet casa, che continua anche nel mese di aprile: in un momento in cui una buona connessione Internet casa potrebbe essere il metodo più adatto per far passare il tempo in casa, vi presentiamo le migliori offerte fibra e ADSL proposte dall’operatore Fastweb , con il dettaglio relativo ai costi e alle caratteristiche degli abbonamenti disponibili.

Con la sua offerta fibra e ADSL denominata Fastweb Casa, Fastweb, che è uno dei principali provider di servizi Internet in Italia, si colloca tra le migliori offerte Internet casa disponibili nel mese di aprile. Com’è accaduto nel caso di altri operatori, anche i costi dell’offerta proposta da Fastweb si sono abbassati in meno di un anno, con una riduzione più significativa nel corso degli ultimi mesi.

Uno dei punti di forza di Fastweb, che non è invece cambiato nel tempo, è il costo fisso della tariffa commercializzata: se al momento della sottoscrizione viene proposta una determinata cifra, non si saranno poi maggiorazioni o cambiamenti nel tempo.

Attivare una tariffa Internet casa in questo momento rappresenta un’ottima idea per motivazioni differenti: la prima è stata già citata ed è quella legata al costo del canone mensile, che non è mai stato così basso.

La seconda è invece rappresentata dall’emergenza sanitaria che stiamo attraversando da più di un mese e per la quale dobbiamo trascorrere il nostro tempo in casa, tra lavoro e normale svolgimento delle attività quotidiane. Avere Internet che funziona bene è un grande beneficio.

Ecco quali sono i vantaggi presenti dell’offerta di Fastweb che potrebbero servire a far passare più allegramente le giornate in cui non è possibile uscire.

La promozione Fastweb Casa: ADSL o fibra ottica

Fastweb Casa è una promozione con la quale avere accesso a una connessione Internet di tipo illimitato al costo di 25,95 euro al mese: si tratta di un prezzo super scontato da non lasciarsi sfuggire, in quanto di solito la tariffa ha un costo mensile di 34,95 euro.

La promozione comprende:

le chiamate senza limiti verso i numeri fissi e quelli mobili;

la possibilità di navigare alla velocità massima disponibile di 1 Gigabit al secondo.

A tal proposito è bene specificare che la promozione mantiene le medesime caratteristiche, sia nel caso in cui si tratti di una tariffa di tipo ADSL sia nel caso in cui venga attivata nella versione in fibra ottica. Quello che cambia è la velocità di navigazione:

nel caso dell’ADSL, si possono raggiungere i 20 Megabit al secondo in download nei casi migliori e nelle zone meno coperte si può arrivare a una velocità massima di 7 Megabit al secondo;

la fibra FTTH viaggia invece alla velocità massima di un Gigabit al secondo, mentre la fibra mista FTTC raggiungere i 200 Megabit al secondo in download.

Scopri Fastweb Casa

Fastweb casa + mobile: di cosa si tratta

Fastweb prevede la possibilità di poter personalizzare le tariffe proposte in modi differenti: una fra queste è l’opzione con la quale aggiungere alla connessione Internet e alle chiamate senza limiti anche una SIM, al costo di 9,95 euro al mese.

ll canone mensile previsto sarebbe in questo caso di 34,90 euro al mese, con uno sconto di ben 10 euro rispetto al prezzo tradizionale, che è pari a 44,90 euro al mese. La SIM contiene 30 Giga di Internet e minuti illimitati.

Le offerte di Fastweb per le partite IVA

Fastweb propone diverse offerte dedicate ai professionisti in partita IVA che lavorano da casa non solo in questo periodo, ma tutto l’anno. Si possono annoverare:

Internet Business , che permette di viaggiare alla velocità della fibra ottica al costo di 20 euro al mese, invece dei soliti 30 euro;

Business Class , la quale oltre alla fibra ultraveloce offre le chiamate illimitate, al costo di 25 euro al mese;

Business Class + Energia, una promozione a 20 euro al mese, con la quale si attiva la fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit al secondo, le chiamate nazionali verso numeri fissi e mobili, 1000 minuti di chiamate internazionali e Eni gas e luce in promozione.

Scopri Business Class

In alternativa, è possibile anche scegliere la tariffa Mobile Business Freedom, che a 15 euro al mese regala una SIM con 50 Giga di Internet 4G, minuti illimitati e 100 SMS.

Le offerte Business di Fastweb

Ci sono, poi, una serie di offerte dedicate alle aziende, ognuna con vantaggi e prezzi leggermente differenti. Si tratta di:

Unlimited Business , al costo di 65 euro al mese, che include Internet senza limiti e due linee con chiamate nazionali illimitate, chiamate internazionali, centralino virtuale e Business;

Unlimited Business Prime Edition , al costo di 75 euro al mese, che include l’assistenza di Business Assist Prime, Internet senza limiti, chiamate nazionali illimitate, chiamate internazionali e 8 indirizzi IP Pubblici;

Web Business , al costo di 55 euro al mese, che include Internet senza limiti e Business Assist;

Unlimited Business + Eni gas e luce , che al costo di 60 euro al mese comprende Internet senza limiti e due linee con chiamate nazionali illimitate, chiamate internazionali, centralino virtuale e Business Assist + Eni Gas e Luce;

Unlimited Business Prime Edition + Eni gas e luce, al costo di 70 euro al mese, nella quale sono presneti i seguenti servizi: Business Assist Prime, Internet senza limiti, chiamate nazionali illimitate, chiamate internazionali e 8 indirizzi IP Pubblici + Eni Gas e Luce

Scopri Internet Business

Le offerte con i partner

Sono tante le promozioni con le quali è possibile arricchire l’offerta Internet casa di Fastweb e renderla un servizio ancora più soddisfacente. Per esempi, per un anno intero è disponibile in promozione un’offerta con la quale aggiungere, al costo mensile di 41,85 euro, la grande TV di Sky. Dopo 12 mesi il piano avrà un costo di 54,95 euro al mese.

Scopri Fastweb casa + Sky

Una seconda possibilità di aggiungere un servizio extra è quella legata all’attivazione di DAZN, la piattaforma di streaming disponibile al costo di 9,99 euro al mese, con la quale vedere il calcio e tutto lo sport internazionale. I primi 3 mesi di DAZN saranno inclusi nel costo del canone mensile.

Scopri Fastweb casa + DAZN

Fastweb Casa può essere reso ancor più interessante anche con i contenuti della piattaforma Sky NOW TV: al costo di 9,99 euro al mese in più si potrà avere accesso a NOW TV intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema.

Il piano mensile può essere integrato anche con 12 mesi di abbonamento Playstation®Plus inclusi, con il quale si potranno ottenere:

2 giochi PS4™ da scaricare ogni mese, inclusi senza costi aggiuntivi;

l’accesso al multiplayer online su PS4™;

sconti esclusivi su PlayStation Store.

Per avere anche l’abbonamento PlayStation®Plus 12 mesi incluso dopo aver attivato Fastweb Casa, si dovrà:

accedere all’Area Clienti MyFastweb per ricevere via SMS il codice sconto di 12 cifre entro 30 giorni dall’attivazione;

accedere a PlayStation™Store dalla PS4 o dal sito;

selezionare la voce “Riscatta codici” e inserire il codice sconto recuperato su MyFastweb.

Perché scegliere Fastweb

La proposta Internet casa di Fastweb è consigliata perché:

non prevede vincoli di durata;

non ha costi nascosti in fattura o costi aggiuntivi nel futuro;

non prevede un contributo di attivazione.

Non a caso il claim di Fastweb è proprio “quello che vedi = quello che paghi”. Il modem FASTGate di ultima generazione è sempre incluso nella tariffa, ma non è obbligatorio. Bisogna comunque ricordare che per sfruttare al meglio le prestazioni e le performance della rete, il modem deve possedere determinate caratteristiche, per cui deve trattarsi di un modem certificato.

Fastweb è un’azienda molto trasparente non solo per quel che riguarda i costi, ma anche sul versante velocità: ha infatti scelto di partecipare al progetto misura internet.it, dal quale è risultato uno dei provider più performanti d’Italia. Per conoscere la velocità effettiva alla quale si potrà navigare, si consiglia di inserire il proprio comune di residenza utilizzando lo speed test di SOStariffe.it presente qui sotto in modo tale da essere a conoscenza, fin da subito, delle proprie possibilità reali.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

Tra gli altri servizi presenti nella promozione Internet casa di Fastweb, ci sono poi:

il WOW FI , che è la rete Wi-Fi dell’operatore, con la quale connettersi da più di un milione di punti di accesso in tutta Italia;

il WOW Space, ovvero un cloud sicuro e illimitato, sul quale salvare i propri file.

In caso di disattivazione del servizio, si dovranno pagare soltanto 29,95 euro IVA inclusa per la dismissione o il trasferimento della linea: non sono invece previsti vincoli di tipo contrattuale né vincoli di durata. Non saranno addebitati neanche costi di recesso sul modem FASTGate, in quanto è incluso in comodato d’uso gratuito: ciò significa che dovrà semplicemente essere restituito in caso di disattivazione dell’offerta.