Le 4 migliori offerte telefonia mobile di aprile 2020

Scoprite le quattro tariffe migliori di aprile 2020 che abbiamo selezionato per voi tra le soluzioni disponibili dei principali operatori di telefonia mobile in Italia, come Vodafone, Iliad e Fastweb.

Se siete alla ricerca delle migliori offerte telefonia mobile che vi consentano di risparmiare pur mantenendo alta la qualità del servizio offerto, leggete questo articolo. Grazie al servizio di comparazione di SOStariffe.it abbiamo selezionato le tariffe del momento tra quelle attualmente disponibili sul mercato: si tratta delle soluzioni di Very Mobile, Vodafone Single Digital, Iliad Giga 50 e Fastweb Mobile.

Ogni tariffa ha un costo variabile mensile che parte dai 4,99 Euro della proposta Very Mobile, fino ai 14,99 Euro previsti da Vodafone Single Digital di Vodafone. Grazie ad una di queste soluzioni avrete traffico dati per la navigazione internet tra i 20 e i 50 Giga al mese, oltre che SMS e chiamate illimitate.

1. Very Mobile

Very Mobile è uno tra i provider che appartengono al gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., di cui fa anche parte la stessa WindTre. Nonostante non sia ancora molto conosciuta sul mercato italiano, Very Mobile offre l’opportunità di approfittare di una serie di pacchetti estremamente convenienti senza rinunciare alla qualità del servizio. Le reti sfruttano infatti l’impianto di ultima generazione che utilizza la stessa WindTre per fornire il proprio servizio, con un’estensione che copre il 99% della popolazione in Italia.

Very Mobile offre soluzioni improntate nello specifico a trasparenza e convenienza. In particolare, possiamo identificare tre tipologie di pacchetti:

Very Mobile a 4,99 Euro al mese per i numeri che provengono dagli operatori Poste Mobile, Fastweb, CoopVoce e altri;

per i numeri che provengono dagli operatori Poste Mobile, Fastweb, CoopVoce e altri; Very Mobile a 4,99 Euro al mese , anziché gli originali 6,99 Euro al mese, per i nuovi numeri;

, anziché gli originali 6,99 Euro al mese, per i nuovi numeri; Very Mobile a 11,99 Euro al mese per i numeri che in precedenza usufruivano dei servizi Tim, Vodafone, Iliad e altri.

In generale, ogni tariffa prevede sempre questi vantaggi:

trasparenza totale , tariffa priva di costi aggiuntivi o consumi imprevisti;

, tariffa priva di costi aggiuntivi o consumi imprevisti; utilizzo di rete con il 99% di copertura con standard di connessione 4G, per navigare ovunque voi siate;

con standard di connessione 4G, per navigare ovunque voi siate; acquisto online comodamente da casa, oppure presso uno dei 3.000 punti vendita Very Mobile in Italia;

comodamente da casa, oppure presso uno dei 3.000 punti vendita Very Mobile in Italia; assistenza dedicata e sempre disponibile.

Vediamo ora nel dettaglio i servizi inclusi nelle tariffe attualmente a disposizione.

Con Very Mobile a 4,99 Euro/mese per i clienti Poste Mobile, Fastweb, CoopVoce e altri i costi da sostenere ammontano, oltre al canone mensile, ai soli 5 Euro previsti per la SIM e l’attivazione del servizio. Il totale da pagare per l’avvio della tariffa è quindi pari a 9,99 Euro una tantum. Sono compresi:

30 Giga di navigazione ogni mese;

minuti illimitati per le vostre chiamate;

SMS illimitati.

La soluzione Very Mobile per i nuovi clienti è in promozione speciale al costo di 4,99 Euro/mese, anziché 6,99 Euro/mese. Anche il costo di SIM e attivazione è scontato: si tratta di versare 5 Euro, invece dei 9,99 Euro previsti originariamente. Anche questa proposta include:

30 Giga di navigazione ogni mese;

minuti illimitate per le chiamate;

SMS illimitati.

Per quanto riguarda l’offerta rivolta ai clienti Tim, Vodafone, Iliad e altri, è disponibile al costo di 11,99 Euro/mese, oltre al pagamento richiesto una tantum di 5 Euro (al posto di 99,9 Euro) che copre il prezzo della SIM e del servizio di attivazione. I servizi inclusi in questa proposta non cambiano: avrete 30 Giga di navigazione mensile, oltre che minuti e SMS illimitati.

Scoprite Very 4,99 »

2. Vodafone Single Digital

Questa speciale offerta di Vodafone si rivolge ai nuovi numeri ed è attivabile solamente attraverso i canali online della compagnia, ma vi consente di navigare e chiamare al costo conveniente di 14,99 Euro/mese, anziché gli iniziali 17,99 Euro/mese. Simple Digital inoltre non richiede alcun costo di attivazione e non prevede alcun vincolo contrattuale.

Ogni mese, con Simple Digital avrete:

20 Giga di internet sulla Giga Network 5G di Vodafone;

1000 minuti di chiamate;

1000 SMS.

Oltre a questi servizi, potrete attivare gratuitamente l’opzione Smart Passport+ che prevede minuti di navigazione, chiamate e SMS da utilizzare all’estero. La disponibilità del traffico è variabile a seconda dei Paesi in cui vi trovate. Alcuni esempi sono:

60 minuti, 60 SMS e 200 Mega al giorno in Albania, Turchia, Canada, Svizzera e Principato di Monaco;

60 minuti, 60 SMS e 500 Mega al giorno in USA;

fino a 30 minuti, 30 SMS e 500 Mega al giorno nel resto del mondo.

Se scegliete di diventare clienti Vodafone potrete beneficiare di alcune ulteriori opzioni, come la navigazione sulla rete Giga Network 5G, la partecipazione al programma a premi Vodafone Happy e l’utilizzo della app mobile My Vodafone, che permette la facile ed immediata gestione della propria tariffa.

Per effettuare l’acquisto online, vi basterà cliccare sul bottone rosso “Attiva online” e seguire le indicazioni. Tra i vantaggi dell’acquisto online, potrete utilizzare la consegna gratuita anche la sera, nei giorni lavorativi su tutto il territorio nazionale, seguire il vostro ordine grazie al servizio di tracking ed effettuare il reso del vostro acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine.

Per altre soluzioni telefonia mobile Vodafone, potrete approfittare del comparatore gratuito e affidabile di SOStariffe.it, che vi consente di confrontare le tariffe migliori del momento tra quelle dei principali operatori del settore. Scoprite ad esempio le promozioni Vodafone RED Unlimited Smart e RED Unlimited Ultra, al costo rispettivamente di 18,99 Euro/mese e 24,99 Euro/mese.

3. Iliad Giga 50

La proposta telefonia mobile di Iliad in questo momento disponibile è Giga 50, al costo di 7,99 Euro/mese. Il prezzo necessario per l’attivazione è di 9,99 Euro una tantum. Pertanto, la somma prevista per l’apertura del contratto non arriva ai 20 Euro.

Ecco quali sono i servizi inclusi nel pacchetto Iliad Giga 50:

50GB in 4G/4G+ di navigazione internet al mese, una volta superati potrete continuare a navigare al costo di 0,90 Euro/100MB, previo consenso;

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso numeri nazionali;

minuti illimitati per le chiamate verso fissi e mobili all’interno dei Paesi membri dell’Unione Europea;

SMS illimitati verso i numeri dei Paesi membri dell’Unione Europea;

4GB in roaming dentro all’Europa;

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili internazionali, in oltre 60 nazioni, come USA e Canada.

Inoltre, sono compresi nell’offerta:

servizio Mi richiami;

servizio Hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

controllo del credito residuo;

segreteria telefonica;

portabilità del numero.

Se state valutando perché conviene scegliere la proposta Iliad 50 Giga, sicuramente l’operatore si caratterizza per alcuni vantaggi: l’offerta non cambia nel tempo ed è priva di costi nascosti, il contratto non prevede alcun vincolo temporale e l’attivazione richiede solo tre minuti. A proposito dell’attivazione, è a vostra disposizione la procedura di registrazione online. Per procedere, vi basterà seguire i semplici passaggi indicati sulla pagina web dedicata all’offerta del portale internet Iliad.

Vi occorrerà;

inserire i dati della linea telefonica mobile che si desidera trasferire oppure, in caso di numero nuovo, scegliere uno dei numeri messi a disposizione;

inserire i dettagli anagrafici necessari all’intestazione della linea telefonica;

aggiungere il metodo di pagamento desiderato;

scegliere l’indirizzo di spedizione;

procedere con la conferma.

Scoprite Iliad Giga 50 »

4. Fastweb Mobile

Fastweb offre una soluzione telefonia mobile al costo di 9,95 Euro/mese, con SIM e spedizione gratuita. Si tratta di un’offerta disponibile fino al 07/04 e valida solo se si sceglie l’attivazione attraverso i canali online. Anche Fastweb sceglie di confezionare un pacchetto privo di costi nascosti e vincoli contrattuali, che include 30 Giga di navigazione al mese e minuti illimitati.

Vediamo nel dettaglio che cosa comprende Fastweb Mobile:

30 Giga di internet al mese da utilizzare in Italia;

4GB di roaming all’interno dell’Unione Europea e Svizzera;

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali e verso 60 destinazioni internazionali;

minuti illimitati in roaming all’interno dei Paesi dell’Unione Europea e Svizzera;

100 SMS dall’Italia verso numeri mobili nazionali e in roaming all’interno dei Paesi dell’Unione Europea e Svizzera;

contributo e spedizione SIM gratuito, anziché un costo totale di 15 Euro.

Inoltre, Fastweb Mobile permette anche l’utilizzo dei servizi WOW, che comprende:

WOW FI , ovvero la rete WiFi di Fastweb con oltre un milione di punti di accesso in Italia, grazie alla quale navigare gratuitamente anche fuori casa con la massima sicurezza e privacy;

, ovvero la rete WiFi di Fastweb con oltre un milione di punti di accesso in Italia, grazie alla quale navigare gratuitamente anche fuori casa con la massima sicurezza e privacy; WOW Space, cioè il servizio di Cloud facile, sicuro e illimitato. Disponibile per il primo mese gratuitamente, successivamente al costo aggiuntivo sul canone mensile di base a 9,95 Euro/anno.

Ulteriori servizi aggiuntivi sono Smarthome, la soluzione dedicata a migliorare la sicurezza della vostra casa attraverso l’installazione di telecamere smart connesse alla rete WiFi, e altri l’aggiunta di altri dispositivi come smartphone e tablet, che è possibile abbinare alla propria offerta.

Per una panoramica generale dei costi mensili, sono quindi da considerare:

9,95 Euro/mese che comprende traffico dati, assistenza clienti MyFastweb, segreteria telefonica, scatto alla risposta, Ti ho chiamato, controllo credito residuo, costi di uscita;

0 Euro per i costi di attivazione, inclusa la spedizione e il contributo SIM, anziché gli originali 15 Euro;

5 cent per ogni extra SMS oltre il limite a disposizione;

6 Euro per 1 GB extra;

eventuali altri costi per i servizi aggiunti.

Se desiderate approfittare dell’offerta avrete la possibilità di farlo fino al 07/04. Per l’attivazione online occorre cliccare il bottone “Attiva online” e seguire la procedura indicata: basterà indicare i dati anagrafici, il proprio indirizzo per ricevere l’eventuale nuova SIM a domicilio e scegliere il metodo di pagamento preferito.