Fastweb starebbe valutando l’acquisizione della divisione di Italiana di Vodafone. Secondo quanto riporta Bloomberg, il marchio di proprietà dell’operatore svizzero Swisscom è solo l’ultima azienda in ordine di tempo ad aver pensato a una fusione con Vodafone Italia. Anche Iliad infatti nell’ultimo anno avrebbe pensato a questa operazione, come ha confermato lo stesso Xavier Niel, presidente e fondatore dell’operatore di telefonia mobile low cost.

Fastweb Vodafone, le ultime notizie su una possibile fusione a dicembre 2023

Igizmo.it riporta che la sede italiana di Vodafone sta vagliando tutte le proposte, compresa quella della fusione con un altro gestore. Nel frattempo la sede centrale nel Regno Unito sta procedendo alla vendita delle sue sedi distaccate all’estero per un’offerta ritenuta congrua come è già successo in Spagna. Le azioni dell’operatore in rosso la scorsa settimana sono salite di valore dopo la notizia della possibile acquisizione Fastweb Vodafone dopo aver registrato un calo costante nel periodo precedente. Ad oggi il valore del marchio a livello europeo è di 24,5 miliardi di dollari. Le quotazioni di Swisscom alla Borsa di Zurigo sono invece rimaste praticamente invariate.

Vodafone nel 2022 aveva rifiutato un’offerta di 11,25 miliari di euro per la sua sede italiana da parte di un consorzio sostenuto da Iliad, sostenendo che l’offerta non era nel migliore interesse dei suoi azionisti. L’Italia rappresenta uno dei mercati delle telecomunicazioni più competitivi al mondo e la prossima vendita da parte di TIM di Netco, la società che gestisce la sua infrastruttura di rete, al fondo KKR e a un consorzio promosso dallo Stato è destinata a creare un effetto a catena che potrebbe portare a nuovi accordi tra gli operatori. I rappresentanti di Fastweb, Iliad, Swisscom e Vodafone hanno rifiutato di commentare le voci sull’acquisizione.

Le migliori offerte di Fastweb Mobile e Vodafone di dicembre 2023

Le offerte di Fastweb Mobile e Vodafone Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS + 150 GB anche in 5G primi 3 mesi gratis, poi 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati, 100 SMS + 200 GB anche in 5G primi 3 mesi gratis, poi 9,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS + 300 GB anche in 5G primi 3 mesi gratis, poi 11,95 €/mese

In attesa di scoprire se effettivamente ci sarà un accordo Fastweb Vodafone per la fusione, potrebbe essere interessante confrontare le offerte dei due operatori se state cercando un piano più conveniente per il vostro cellulare. Potete effettuare la comparazione gratuitamente tramite SOStariffe.it. Con pochi clic potrete avere tutte le informazioni che vi servono per scegliere la soluzione più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Fastweb Mobile permette di scegliere tra diverse offerte 5G e raggiunge con la sua rete di ultima generazione tutte le grandi città italiane. L’obiettivo dell’azienda è arrivare al 90% della copertura entro il 2025. Tutte le sue tariffe sono senza vincoli né costi nascosti e se non siete soddisfatti potete richiedere il recesso in qualsiasi momento senza penali o ulteriori spese per la disattivazione della linea. L’operatore inoltre è stato nominato da Ookla il migliore in termini di velocità di navigazione. A dicembre potete scegliere tra:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G

8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 3 mesi sono gratis attivandola entro il 6/12/23, poi si rinnova a 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G

10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Iprimi 3 mesi sono gratis attivandola entro il 6/12/23, poi si rinnova a 9,95 euro al mese senza vincoli. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 5G

12 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 3 mesi sono gratis attivandola entro il 6/12/23, poi si rinnova a 11,95 euro al mese senza vincoli.

Per tutte le offerte di Fastweb Mobile non è previsto il contributo per l’attivazione. La SIM invece costa 10 euro e verrà spedita gratuitamente a casa entro cinque giorni lavorativi. La consegna avverrà direttamente nella cassetta delle lettere e quindi non c’è obbligo di firma. In negozio potete invece richiedere un’eSIM allo stesso prezzo. Per l’attivazione dell’offerta potete scegliere di verificare la vostra identità tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o video identificazione.

Se avete finito gli SMS o i Giga inclusi nelle promozioni potete scegliere tra le seguenti opzioni:

5 cent per ogni SMS inviato

1 GB extra al costo di 6 euro (massimo 10 volte al mese)

10 GB al mese a 6 euro con 10 Giga+. Si può disattivare quando si vuole

La SIM mobile si può associare anche a una delle offerte Internet Casa di Fastweb Casa come:

Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate a consumo (15 cent al minuto)

modem FASTGate incluso

attivazione inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 27,95 euro al mese senza vincoli. Potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’offerta o richiedere il recesso senza penali o costi di disattivazione. In più riceverete anche il rimborso di tutte le spese sostenute.

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Fastweb Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 46,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 50 € di risparmio 979 € iPhone 15 Plus a partire da 54,40 €/mese per 20 rate

per 20 rate 41 € di risparmio 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 59,30 €/mese per 20 rate

per 20 rate 53 € di risparmio 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 71,70 €/mese per 20 rate

per 20 rate 55 € di risparmio 1.489 €

Alle offerte di Fastweb Mobile potete abbinare anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate e pagare con finanziamento Findomestic a tasso zero, salvo approvazione. Scegliendo la modalità smartphone incluso per Fastweb Mobile avrete anche inclusi 300 GB allo stesso prezzo invece di 150 GB. Potrete ritirare comodamente il vostro telefono in uno dei negozi che aderiscono all’iniziativa. Per altri modelli di smartphone potrebbe essere richiesto il pagamento di un anticipo.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore dovrete comunque corrispondere a Fastweb Mobile tutte le rate residue più quella finale. Entro 14 giorni dal ritiro del telefono potrete invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il dispositivo all’operatore senza costi aggiuntivi.

Le offerte di Vodafone

Internet Unlimited Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTT Chiamate illimitate Costo mensile 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione gratuita entro l’11/12/23

Chi ha già la rete fissa con Vodafone può attivare Family+ per avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Avete incluso anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandole online.

I clienti mobile dell’operatore possono attivare la sua offerta Internet casa per la fibra FTTH (Fiber to the Home) a prezzo scontato. In alternativa è disponibile la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, acquistandola online entro l’11/12/23. Per i già clienti di Vodafone per il mobile la rete fissa costa 22,90 euro al mese. In più con Infinito Insieme gli utenti convergenti possono avere Giga illimitati in 5G per le SIM della famiglia (massimo sei) senza costi aggiuntivi. Si può pagare con domiciliazione in bolletta, carta di credito, borsellino o addebito su conto corrente.

