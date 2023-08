Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 782,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 860,92 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Nella gamma di offerte luce e gas “firmate” Eni Plenitude entra anche Fixa Time, la soluzione per la fornitura di luce e gas che blocca il prezzo della materia prima per 12 mesi, così da assicurare ai consumatori uno scudo di protezione nel caso di improvvise impennate dei beni energetici.

Di seguito, gli esperti di SOStariffe.it scattano una fotografia di Fixa Time, con caratteristiche e costi ad agosto 2023. I clienti domestici che vogliano avviare subito un confronto delle migliori tariffe a prezzo bloccato proposte dai gestori energetici del Mercato Libero possono contare sull’aiuto del comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Il confronto funziona in modo semplice: basta indicare una stima del proprio consumo annuo per individuare le tariffe maggiormente in linea con i propri stili di consumo. Il dato del proprio consumo annuo di energia elettrica e gas è facilmente reperibile nell’ultima bolletta dell’attuale fornitore, oppure calcolabile impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it (accessibili al link qui sotto):

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Eni Plenitude: offerte luce e gas a prezzo bloccato ad agosto 2023

TIPOLOGIA DI FORNITURA COSTO MATERIA PRIMA

(con addebito diretto) COSTO MATERIA PRIMA

(senza addebito diretto)

SPESE DI COMMERCIALIZZAZIONE Fornitura luce 0,1881 €/kWh (tariffa monoraria) 0,1980 €/kWh (tariffa monoraria) 12 €/mese (144€/anno) Fornitura gas 0,6745 €/Smc 0,7100 €/Smc 12 €/mese (144€/anno)

Come accennato poco sopra, le offerte luce e gas di Eni Plenitude sono a prezzo bloccato per un anno. Questo significa che il costo unitario dell’energia (espresso in costo kWh) e quello del gas (espresso in costo metano al metro cubo) restano invariati per i 12 mesi successivi alla sottoscrizione dell’offerta, anche nel caso di un aumento di prezzo dei beni energetici. A questo proposito ricordiamo che è solo il costo dell’energia e del metano a restare invariato, non gli importi in bolletta. Questi ultimi, infatti, dipendono dall’effettivo consumo del proprio nucleo familiare e variano, di conseguenza, di mese in mese.

Sottoscrivendo l’offerta Fixa Time ad agosto 2023, si acconsentirebbe alle seguenti condizioni tariffarie (già comprensive di uno sconto del 5% nel caso si autorizzi la domiciliazione bancaria delle bollette):

l’energia elettrica ha un costo di 0,1881 euro al kilowattora (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); il gas costa 0,6745 euro al metro cubo.

A queste tariffe (che si applicano ai consumi effettivamente registrati), bisogna poi aggiungere un contributo fisso per spese di commercializzazione (slegato dai consumi) pari a:

12 euro al mese per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 144 euro all’anno);

per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 144 euro all’anno); 12 euro al mese per quella del gas (la spesa annuale è pari a 144 euro per la fornitura gas).

I clienti domestici che siano fuori casa per la gran parte della giornata e vogliano attivare Fixa Time Luce nella versione bioraria, pagheranno così l’energia elettrica:

0,2016 €/kWh in F1 (ricordiamo che tale prezzo si applica dalle 8 alle 19 nei giorni feriali);

(ricordiamo che tale prezzo si applica dalle 8 alle 19 nei giorni feriali); 0,1815 €/kWh in F23 (tale prezzo si applica nei giorni feriali dalle 19 alle 8 del mattino, nei weekend e festivi).

Come detto, l’attivazione della domiciliazione bancaria delle fatture consente di beneficiare del 5% di sconto in bolletta. In caso di mancato accredito su conto corrente, le condizioni tariffarie sono le seguenti:

l’energia elettrica ha un costo di 0,1980 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); il gas costa 0,7100 €/Smc.

Altre caratteristiche dell’offerta luce e gas di Fixa Time di Eni Plenitude sono:

approccio digitale : grazie all’ app Eni Plenitude le utenze di casa sono a portata di smartphone o tablet;

: grazie all’ le utenze di casa sono a portata di smartphone o tablet; approccio sostenibile : l’energia elettrica impiegata è 100% proveniente da fonti rinnovabili , mentre le emissioni di CO₂ della fornitura gas sono compensate;

: l’energia elettrica impiegata è , mentre le emissioni di CO₂ della fornitura gas sono compensate; accesso al programma fedeltà Plenitude Insieme, con vantaggi e possibilità di risparmio ogni giorno.

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni sulla promozione Fixa Time Luce, la cui spesa mensile per una “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia consumata all’anno) si attesta a 84,04 euro.

Scopri Fixa Time Luce »

Cliccando, invece, sul pulsante verde qui sotto si potrà conoscere nel dettaglio l’offerta Fixa Time Gas, che avrebbe un impatto sul budget di una “famiglia tipo” (1.400 Smc contabilizzati in dodici mesi) per 148,01 euro al mese. Ricordiamo, inoltre, Fixa Time luce e gas possono essere sottoscritte online in pochi, semplici click: basta tenere a portata di mano i propri dati anagrafici, i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas) e le coordinate bancarie qualora si voglia procedere con la domiciliazione bancaria delle bollette.

Scopri Fixa Time Gas »

Le offerte a prezzo fisso di Eni Plenitude a confronto con le tariffe indicizzate

Non solo bollette bloccate. Eni Plenitude soddisfa anche le esigenze dei clienti domestici che vogliano orientare la bussola del risparmio verso le offerte luce e gas a prezzo indicizzato, ovvero quelle che seguono l’andamento di PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono rispettivamente gli indici di riferimento per la compravendita di energia elettrica e gas nel mercato all’ingrosso in Italia.

Ad agosto 2023, scegliendo le tariffe luce e gas a prezzo indicizzato di Eni Plenitude (della gamma Trend Casa) è possibile ridurre il costo dell’energia fino a:

0,1384 €/kWh per l’energia elettrica invece che 0,1881 €/kWh ;

per l’energia elettrica invece che ; 0,4332 €/Smc per il gas naturale invece che 0,6745 €/Smc.

Sottoscrivendo Trend Casa Luce, la “famiglia tipo” dovrebbe pianificare una spesa mensile di 75,42 euro per le bollette della luce. Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Scopri Trend Casa Luce »

Per quanto riguarda, invece, la fornitura di gas con Plenitude, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa di 129,31 euro al mese.

Scopri Trend Casa Gas »