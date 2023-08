Torna la promozione di TIM per l' acquisto a rate , oltre che a prezzo scontato, della sempre più richiesta PlayStation 5 . La console di Sony è ora parte integrante della lunga serie di vantaggi che l'operatore riserva ai suoi clienti, sia di rete fissa che di rete mobile. C'è tempo fino al prossimo 7 settembre per completare l'acquisto della console direttamente con TIM, ottenendo anche un risparmio netto sulla spesa. Vediamo i dettagli completi della promozione.

La nuova promozione che consente l’acquisto della PlayStation 5 a rate con TIM è valida per i clienti di rete fissa e di rete mobile dell’operatore. La promozione si estende, naturalmente, anche ai nuovi clienti che hanno la possibilità di scegliere una delle offerte TIM e completare poi l’acquisto a rate della console, in promozione fino al prossimo 7 di settembre. L’offerta dedicata alla PlayStation 5 può essere sottoscritta sia online, tramite il sito ufficiale dell’operatore, che in negozio.

Per i nuovi clienti TIM interessati alla promozione, in questo momento, la scelta più rapida è rappresentata dall’attivazione di una delle offerte di telefonia mobile dell’operatore. Per scoprire le migliori tariffe del momento è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungendo così il comparatore di SOStariffe.it andando poi a verificare quali sono le soluzioni più vantaggiose su cui puntare.

PlayStation 5 a rate con TIM: come funziona l’offerta

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA PER LA PLAYSTATION 5 A RATE 1. L’offerta prevede anticipo zero e 30 rate mensili 2. Il risparmio sull’acquisto in un’unica soluzione è di 90 euro 3. Il pagamento delle rate del finanziamento TIMFin avviene con carta di credito o carta di debito

La nuova promozione è molto semplice: la PlayStation 5 può essere acquistata a rate, con anticipo zero e 30 rate mensili. L’acquisto della console viene completato tramite finanziamento TIMFin, con possibilità di pagamento con carta di credito oppure carta di debito. La carta deve essere abilitata agli acquisti online e deve essere stata emessa da un istituto bancario italiano. Il titolare della carta deve essere residente in Area SEPA.

Per quanto riguarda i costi, invece, è possibile scegliere tra due opzioni:

PlayStation 5 con anticipo zero e 30 rate mensili da 15 euro, con un risparmio di 90 euro sull’acquisto

con anticipo zero e con un risparmio di 90 euro sull’acquisto PlayStation 5 GT7 Pack (due controller invece di uno e il gioco Gran Turismo 7 incluso) con anticipo zero e 30 rate mensili da 20 euro, con un risparmio di 90 euro sull’acquisto

Per completare l’acquisto è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile direttamente dalla sezione Prodotti > TV e Console del sito ufficiale di TIM. In questo caso, è necessario accedere con il proprio account MyTIM per completare l’acquisto direttamente online, attivando il finanziamento TIMFin. In alternativa, è possibile fare riferimento a uno dei negozi TIM aderenti all’iniziativa. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 7 settembre per completare la promozione.

Le offerte per passare a TIM ad agosto 2023

L’acquisto a rate con TIM della PlayStation 5 è disponibile sia per i clienti di rete mobile che per i clienti di rete fissa (oltre che, naturalmente, per chi ha scelto TIM per fisso e mobile). Anche i nuovi clienti hanno la possibilità di acquistare la console a rate.

È necessario, in ogni caso, come prima cosa scegliere l’offerta giusta. In questo momento, ci sono varie soluzioni da considerare. Vediamo, quindi, le offerte più vantaggiose per il fisso e per il mobile per chi vuole passare a TIM in questo momento.

Le offerte TIM per il fisso

Scegliere TIM per la rete fissa di casa diventa oggi ancora più conveniente. L’operatore, infatti, garantisce l’attivazione gratuita delle sue offerte, con un risparmio di 39,90 euro e nessun costo iniziale da mettere in conto. La prima opzione da considerare è TIM WiFi Power Smart.

L’offerta include:

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit in download ; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, è possibile attivare l’offerta con Internet tramite fibra mista FTTC oppure ADSL

con velocità massima di ; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, è possibile attivare l’offerta con Internet tramite fibra mista FTTC oppure ADSL una linea telefonica fissa con chiamate illimitate

il modem TIM HUB+ Executive incluso nel canone (al costo di 5 euro al mese per 48 mesi)

TIM WiFi Power Smart costa:

30,90 euro al mese con attivazione gratuita

con attivazione gratuita 25,90 euro al mese con attivazione gratuita per i già clienti TIM di rete mobile

Per attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

C’è poi TIM WiFi Power All Inclusive. L’offerta in questione consente di sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 10 Gigabit, tecnologia che rappresenta la soluzione in grado di garantire la massima velocità possibile per una connessione a Internet in casa. Il costo è di 39,90 euro al mese ma con il Bonus Rottamazione (ottenibile passando dall’ADSL oppure rottamando un modem) è garantito uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi. In questo modo, l’offerta cota 34,90 euro al mese. Anche in questo caso, l’attivazione è gratuita.

Le offerte TIM per il mobile

TIM propone diverse offerte anche per la telefonia mobile. In particolare, si segnala la possibilità di attivare TIM Power Supreme Easy, offerta disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Quest’offerta include minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G. Il costo è di 7,99 euro al mese. Richiedendo l’attivazione online, inoltre, primo mese e attivazione sono gratis.

Da valutare c’è anche TIM 5G Power Famiglia. L’offerta, riservata ai clienti TIM di rete fissa che scelgono l’operatore anche per il mobile, include minuti, SMS e Giga illimitati (anche in 5G) con un costo di 9,99 euro al mese più il costo dell’opzione TIM Unica Power, pari a 1,90 euro al mese. Anche in questo caso, con l’attivazione online, è possibile ottenere attivazione e primo mese gratis.

Da valutare c’è anche TIM Young 5G. L’offerta è riservata ai clienti Under 25 e include minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G e 5G. Il costo è di 9,99 euro al mese con attivazione e primo mese gratis scegliendo l’attivazione online tramite il link riportato qui di sotto.

Per tutti c’è la possibilità di attivare TIM 5G Power Smart. L’offerta in questione include minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G e 5G. Il costo è di 14,99 euro al mese. Anche in questo caso c’è la possibilità di ottenere attivazione e primo mese gratis richiedendo l’attivazione online dell’offerta.

