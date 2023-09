Dal report 5G SA Core Tracker pubblicato da Counterpoint Research emerge che nel 2022 si è registrata una crescita costante dell’uso commerciale del 5G Standalone (SA) con oltre 20 operatori di telefonia mobile che sono passati a questa tecnologia. L’implementazione dell’ultimo standard di rete nella sua forma più “pura” è però rallentata nel primo semestre del 2023.

Diffusione 5G: gli ultimi dati sul 5G Standalone di settembre 2023

Il report di Counterpoint Research fornisce dettagli su tutti gli operatori con core 5G SA in esercizio commerciale come la quota di mercato per regione, fornitore e bande di frequenza più utilizzate oltre alle potenziali opportunità di monetizzazione in diversi domini e casi d’uso.

La maggior parte delle implementazioni a fine commerciale è avvenuta nei Paesi sviluppati mentre in futuro il trend positivo si sposterà sui mercati emergenti. Ciò porterà alla transizione continua dal 5G Nsa (Non-Stand Alone) a quello Standalone. Sono 47 gli operatori che sono passati al 5G SA ma molti altri sono in fase di test e prova. “Sebbene il ritmo di implementazione sia costante nei mercati sviluppati – spiegano da Counterpoint Researchi –, sta progredendo lentamente nei mercati emergenti e, in alcuni mercati, gli operatori stanno prendendo il loro tempo e cercando prove di casi d’uso di successo prima di passare dal 5G Nsa a SA“.

Ericsson e Nokia sono le aziende leader tra i fornitori a livello globale e beneficiano delle sanzioni a cui sono sottoposti il loro concorrenti cinesi Huawei e ZTE in alcuni mercati. Samsung in Corea del Sud e Nex in Giappone si concentrano principalmente sui rispettivi mercati nazionali ma si stanno espandendo anche agli operatori di livello 2 e ai mercati emergenti. Parallel Wireless e Mavenir sono invece fornitori in crescita e già lavorano con operatori di prima fascia in Europa, Medio Oriente e Africa.

La maggior parte degli operatori implementano il 5G nelle frequenze a banda media n78 perché garantisce una velocità più elevata e copertura. Altri gestori invece hanno anche lanciato servizi commerciali nelle bande sub-GHz n28 e mmWave wave n258.

Il calo di implementazioni registrato nel 2023 secondo il report è da imputare a fattori macroeconomici globali e dalla mancanza di un quadro definito per la monetizzazione del 5G. Gli operatori hanno quindi difficoltà a ottenere il ROI (Return On Investment) dai loro investimenti. Sebbene la fibra mista radio o FWA (Fixed Wireless Access) sia una delle soluzioni più efficaci per monetizzare con il 5G SA, ci sono molti altri casi d’uso come il network slicing, la trasmissione in diretta, realtà virtuale e le reti private. La banda larga migliorata (enhanced Mobile Broadband o eMBB) è il caso d’uso di 5G più utilizzato ma gli operatori devono passare al 5G SA per sfruttare la comunicazione ultra affidabile a bassa latenza per requisiti critici (Ultra-Reliable Low Latency Communication o URLLC) e mMTC (Massive Machine-Type Communications) per la connessione simultanea di più dispositivi.

Le migliori offerte 5G di settembre 2023

Offerte 5G Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 5G 9,95 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G 11,95 €/mese TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Sono molti gli operatori di telefonia mobile che dispongono di offerte 5G. Per confrontarle tra loro potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. In questo modo potrete avere tutte le informazioni necessarie per scegliere la promozione più conveniente in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo. Per attivarla online vi basterà premere sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte 5G di TIM

TIM in 5G permette di navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con una copertura che raggiunge le città di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Bari, Venezia, Catania, Matera e molte altre. Chi ha un’offerta con dati inclusi ma in 4G può attivare l’opzione 5G On a 5 euro al mese. In più chi acquista uno smartphone compatibile può navigare gratis sulla sua rete 5G. Potete scegliere tra:

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il costo è di 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. L’offerta è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con TIM.

Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia, anche se non intestate al titolare della connessione di casa, dovete attivare TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. La promozione permette di avere anche altri vantaggi come 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 24 mesi per la SIM mobile e altri. Se si abbinano a TIM Unica Power almeno 3 SIM entro il 23/9/23 il prezzo è azzerato.

TIM Young 5G

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il costo è di 9,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione, acquistandola online. L’offerta è disponibile solo per gli Under 25 e si può personalizzare aggiungendo una o più delle seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese Giga illimitati in 5G a 1,99 euro in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese)

fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il costo è di 14,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione, acquistandola online.

Per tutte le offerte di TIM la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online. Attivandole potete avere uno sconto sulla rete fissa:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 23/9/23.

L’offerta 5G di Iliad

Con Iliad potete navigare in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia a una velocità fino a 400 Mbps in download in condizioni ottimali di traffico e copertura nella modalità TDD (Time Division Duplex) che utilizza solo le bande per lo standard di ultima generazione. Tutte le tariffe di Iliad sono senza vincoli né costi nascosti e si possono disattivare in qualsiasi momento senza penali. In più il prezzo è fisso per sempre. La sua offerta 5G è la seguente:

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Se attivate Giga 150 o qualsiasi altra offerta da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avrete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa di Iliad. Con l’operatore low cost potete navigare sulla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese.

IliadBox

connessione senza limiti in FTTH fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) sulla rete FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON

chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e 60 destinazioni all’estero

attivazione

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

L’attivazione è di 39,99 euro e si possono aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Le offerte 5G di Fastweb

Fastweb Mobile infine permette di navigare in 5G in tutte le grandi città. L’operatore ha l’obiettivo di raggiungere il 90% della copertura entro il 2025. Potete scegliere tra:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB per navigare anche in 5G con smartphone a rate

per navigare anche in 5G con smartphone a rate 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 12 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa (si rinnova di anno in anno con l’offerta mobile)

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Per tutte le offerte non è prevista attivazione mentre la SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente entro 5 giorni lavorativi direttamente a casa.

FastwebUP Plus mobile include ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Attivando Fastweb Mobile Full o Fastweb Mobile Maxi avrete uno sconto sull’offerta base per la rete fissa:

Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a 15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta

attivazione

modem FASTGate

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 22,95 euro al mese senza vincoli, invece di 27,95 euro al mese.

