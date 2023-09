Le previsioni economiche della Commissione europea stimano un nuovo aumento dei prezzi dei beni energetici nel 2024 , a causa del rincaro del petrolio. La fotografia dell’Ue e le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero per attutire l’impatto dei rialzi in bolletta su SOStariffe.it .

“Un nuovo, lieve, aumento” dei prezzi di energia elettrica e metano avrà luogo “nel 2024, a causa del rincaro del petrolio”. È una fotografia all’insegna degli aumenti bollette luce e gas quella scattata dalla Commissione europea nelle nuove previsioni economiche, pubblicate lo scorso 11 settembre.

Uno scenario che preoccupa sempre più le famiglie, i cui bilanci domestici sono già messi a dura prova dal balzo all’insù delle rate dei mutui, dal caro benzina e dagli aumenti per il carrello della spesa. Una soluzione per alleggerire le bollette è affidarsi al Mercato Libero, le cui offerte propongono un costo unitario della materia prima (costo kWh e costo metano al metro cubo) più contenuto rispetto a quello stabilito da ARERA in Maggior Tutela.

Per orientarsi nella moltitudine di soluzioni per illuminare e riscaldare casa c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Si tratta di un tool gratuito che consente ai clienti domestici di confrontare le tariffe energia e metano proposte dai gestori energetici del Mercato Libero a partire dai propri dati di consumo, così da individuare in pochi click la promozione più in linea con le proprie esigenze.

Clicca al link di seguito per avviare il confronto delle offerte luce e gas con il comparatore di SOStariffe.it:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le stime della Commissione Ue: rialzi dei prezzi dell’energia nel 2024

LE PREVISIONI ECONOMICHE DELLA COMMISSIONE UE 1 Ridotte le stime sulla crescita del Pil nell’Eurozona: +0,8% nel 2023 (anziché +1,1%) 2 Atteso un aumento dei prezzi dell’energia nel 2024 a causa del rincaro del petrolio 3 Tra i fattori di incertezza pesano guerra in Ucraina, stretta monetaria e crescenti rischi climatici

Nelle sue ultime previsioni, la Commissione europea parla chiaro: “I prezzi dell’energia dovrebbero continuare a diminuire per il resto del 2023, ma a un ritmo più lento. Si prevede un nuovo lieve aumento nel 2024, a causa del rincaro del petrolio”.

Non solo: l’esecutivo europeo riduce le stime sulla crescita del Pil. Nell’Eurozona è attesa a +0,8% nel 2023 (da +1,1% atteso delle previsioni di primavera) e +1,3% nel 2024 (da +1,6%). In Italia è atteso nel 2023 in crescita dello 0,9% (da +1,2%) e +0,8% nel 2024 (da +1,1%).

In questo quadro economico segnato da un “minor slancio” nella crescita pesano, secondo la Commissione Ue, “rischi” e “fonti di incertezza” come la guerra in Ucraina e la stretta monetaria.

Emergono, tra i fattori di instabilità, anche “i crescenti rischi climatici”, resi sempre più evidenti dalle condizioni meteorologiche estreme, dagli incendi boschivi e dalle inondazioni senza precedenti che si sono susseguiti durante i mesi estivi.

Quanto costano energia elettrica e gas a Settembre 2023

INDICI DEL MERCATO ALL’INGROSSO ULTIMI VALORI DISPONIBILI PUN per l’energia elettrica 0,111890 €/kWh (agosto 2023) PSV per il metano 0,352390 €/Smc (agosto 2023)

A settembre 2023, l’energia elettrica nel regime di Maggior Tutela (in cui il prezzo è stabilito da ARERA) costa 0,11835 euro/kWh (tariffa monoraria). Per la tariffa bioraria, invece, è pari a 0,12041 euro/kWh in Fascia F1 e 0,11731 euro/kWh in Fascia F23.

Come detto, il costo dell’energia elettrica nel Mercato Tutelato è deciso dall’Autorità garante (ARERA) e aggiornato ogni 3 mesi. Il prossimo aggiornamento di prezzo per il quarto trimestre 2023 (1° ottobre-31 dicembre 2023) sarà comunicato alla fine del mese in corso.

Per quanto riguarda il Mercato Libero, invece, sono i singoli fornitori a stabilire il prezzo dell’elettricità da applicare ai clienti. Al momento, chi fosse alla ricerca di offerte luce a prezzo variabile (collegate cioè all’andamento dell’indice PUN) potrebbe ridurre il costo dell’energia fino ad un valore minimo pari al valore del PUN (0,111890 euro/kWh ad agosto 2023) incrementato di un contributo al consumo di appena 0,005 €/kWh.

Nel caso di offerte luce a prezzo bloccato (considerate uno “scudo” contro i rincari), le soluzioni più vantaggiose prevedono un costo minimo di 0,1740 €/kWh, con possibilità di bloccare le modifiche al prezzo per almeno 12 mesi.

Per quanto riguarda, invece, il gas, l’indice di riferimento per il mercato all’ingrosso è il PSV (Punto di Scambio Virtuale). Il suo valore ad agosto 2023 (l’ultimo attualmente a disposizione) è pari a 0,352390 €/Smc. A settembre 2023 è possibile attivare una tariffa metano a prezzo variabile con un costo della materia prima pari a 0,50 €/Smc. In questo caso si riceveranno bollette in linea con l’andamento del mercato, con l’indice PSV che subisce aggiornamenti mensili.

Per chi, invece, preferisca una tariffa a prezzo bloccato, è possibile accedere ad un costo dell’energia pari a 0,71 €/Smc. In questo caso, il prezzo rimane fisso per un periodo di almeno 12 mesi.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 811,46 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 890,18 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.