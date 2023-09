Risparmiare sulla polizza auto è possibile : a disposizione degli automobilisti italiani, infatti, ci sono tante opportunità per accedere a una polizza conveniente, riducendo l'importo del premio anche senza dover scendere a compromessi sui contenuti inclusi. Per massimizzare il risparmio è possibile puntare sulle assicurazioni auto più economiche di Settembre 2023 . Per individuare delle opzioni convenienti è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it . Ecco come.

Le 3 polizze auto più convenienti di Settembre 2023

COME RISPARMIARE SULL’ASSICURAZIONE AUTO 1. Grazie al comparatore di SOStariffe.it è possibile individuare assicurazioni auto più convenienti 2. È possibile aggiungere alla RC Auto anche le garanzie accessorie per una copertura più completa 3. Una volta individua la polizza giusta si può procedere con l’attivazione online, senza costi aggiuntivi e senza alcun obbligo 4. Per calcolare il preventivo basta la targa dell’auto e pochi altri dati 5. In qualsiasi momento è possibile contattare l’assistenza al Numero Verde 800 999 565 per ottenere supporto nella scelta o nell’attivazione di una polizza

Per individuare un’assicurazione auto conveniente è necessario puntare sulla comparazione e, quindi, sul confronto dei preventivi proposti dalle principali compagnie assicurative attive in Italia. Solo in questo modo, infatti, è possibile scartare le polizze poco vantaggiose, perché troppo costose e/o con pochi servizi inclusi, e puntare su soluzioni realmente convenienti. In questo modo, è possibile ottenere il massimo risparmio, anche senza dover scendere a compromessi.

Il confronto dei preventivi può avvenire grazie al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, disponibile tramite il link qui di sotto. Grazie al tool di confronto è possibile accedere a una comparazione “su misura“, andando a calcolare i preventivi sulla base dei propri dati. Il confronto, infatti, tiene conto:

della targa dell’auto (se disponibile) per recuperare velocemente i dati del veicolo

(se disponibile) per recuperare velocemente i dati del veicolo dei dati del veicolo , inseribili manualmente se non è disponibile la targa

, inseribili manualmente se non è disponibile la targa dei dati anagrafici e assicurativi del contraente della polizza

Sulla base di questi dati, vengono calcolati diversi preventivi con le principali compagnie attive in Italia. I preventivi saranno poi messi a confronto, evidenziando le proposte più vantaggiose in modo imparziale (le polizze sono ordinate dalla più economica, senza favoritismi). C’è, inoltre, la possibilità di aggiungere garanzie accessorie per personalizzare la polizza. Il sistema aggiornerà in automatico i preventivi, mostrando la proposta più vantaggiosa.

I preventivi calcolati tramite il comparatore possono essere salvati, per una valutazione successiva, con prezzo bloccato, oppure possono essere attivati direttamente online, raggiungendo il sito della compagnia e seguendo una veloce procedura di sottoscrizione online. Tutto avviene in modo semplice e veloce, senza costi extra per il contraente della polizza.

Per iniziare a usare la comparazione è sufficiente seguire il link qui di sotto:

Affidarsi al confronto online dei preventivi per scegliere le assicurazioni auto più economiche garantisce diversi vantaggi. Si tratta, infatti, di un’operazione “su misura”. Il confronto avviene tenendo conto dei dati dell’utente e, quindi, offrendo informazioni precise e reali in merito ai costi da sostenere per poter attivare una determinata polizza.

Qui di seguito, per evidenziare le potenzialità della comparazione online, andremo a realizzare una simulazione con l’obiettivo di individuare le assicurazioni auto più economiche tra quelle proposte di SOStariffe.it a settembre 2023. La comparazione viene effettuata considerando il profilo di un automobilista tipo così definito:

automobilista uomo di 40 anni e residente a Milano

prima classe di merito

il veicolo da assicurare è una Fiat Panda immatricolata a gennaio 2022 e con decorrenza della polizza dal 30 settembre 2023

Sulla base dei dati indicati, è possibile andare a stilare una Top 3 delle assicurazioni auto più economiche di settembre 2023, tra quelle proposte su SOStariffe.it alla data di comparazione (20 settembre 2023) e per il profilo scelto. I risultati della simulazione sono riepilogati in tabella:

POLIZZE AUTO SETTEMBRE 2023 COSTO ANNUO 1. ConTe.it Assicurazioni 328 euro

349 euro con Assistenza Stradale e Protezione satellitare incluse 2. Linear 464 euro 3. Quixa 497 euro

Vediamo, qui di seguito, i dettagli sulle tre polizze auto individuate per la nostra simulazione relativa all’automobilista tipo.

1) ConTe.it Assicurazioni

Sulla base dei dati emersi dalla comparazione effettuata per il profilo di automobilista tipo considerato, l’assicurazione auto più conveniente viene proposta da ConTe.it Assicurazioni. La polizza ha un costo di 328 euro ma è possibile accedere a una versione ancora più completa, con Assistenza Stradale e Protezione Satellitare, con un costo di 344 euro. La polizza prevede la clausola della Guida Esperta. Da notare anche un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

La copertura include alcune estensioni della responsabilità civile:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

i danni causati da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato, fino ad un massimo di 500 euro

i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 250.000 euro per annualità; quest’estensione non include, però, i danni dovuti a dolo o colpa grave

Da segnalare anche la rinuncia alla rivalsa:

in caso di guida con patente scaduta ma solo nel caso in cui il documento di guida venga rinnovato entro 3 mesi dal sinistro.

La polizza proposta da è sospendibile.

2) Linear

Un’altra ottima proposta arriva da Linear che prevede una polizza con prezzo di 464 euro e con Guida Esperta, andando a fissare un’età minima di 26 anni oltre a un’esperienza di guida di almeno 3 anni. C’è comunque la possibilità di optare per la Guida Libera, con un costo aggiuntivo. La polizza prevede un massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. C’è la clausola di sospensione.

La polizza di Linear include le seguenti estensioni della responsabilità civile:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

3) Quixa

La terza polizza auto da considerare arriva da Quixa. Il costo è di 497 euro. La compagnia include la Guida Esperta, andando a fissare un limite di età di 22 anni e di esperienza di guida di 2 anni (anche in questo caso è possibile il passaggio alla Guida Libera). La copertura prevede un massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

Quixa include le seguenti estensioni della responsabilità civile:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

Ci sono poi alcune limitazioni alla rivalsa:

guida in stato di ebbrezza (ma solo per il primo sinistro registrato): la rivalsa viene limitata a un massimo di 10.000 euro

(in caso di polizza con Guida Esperta), se al momento del sinistro il conducente non rispetta i vincoli previsti dal contratto, la rivalsa viene limitata a un massimale di 10.000 euro

guida con patente scaduta: la compagnia rinuncia alla rivalsa ma solo se la patente non è scaduta da più di 180 giorni e solo se il rinnovo avviene entro 90 giorni dalla data di sinistro

Cosa cambia con le garanzie accessorie: ecco le migliori polizze

Aggiungendo garanzie accessorie è possibile arricchire il pacchetto di coperture assicurative a propria disposizione, oltre alla sola RC Auto. Per chiarire in che modo cambia la spesa con le garanzie accessorie, andiamo a realizzare una seconda simulazione, considerando il profilo di automobilista tipo e le seguenti garanzie accessorie:

Infortuni al conducente

assistenza stradale

tutela legale

Incendio e Furto

Minikasko

Sulla base dei dati inseriti nel comparatore, alla data della simulazione (20 settembre 2023), la polizza auto più conveniente di settembre 2023, tra quelle disponibili su SOStariffe.it, viene proposta da ConTe.it con un costo di 549 euro.

I prezzi indicati in tabella si riferiscono sempre al profilo di automobilista tipo indicato in precedenza. Modificando anche un solo parametro, i costi effettivi da sostenere per l’attivazione di una polizza cambieranno in modo completo.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

I VANTAGGI DELLA COMPARAZIONE ONLINE DEI PREVENTIVI 1. Confrontando i preventivi è possibile individuare polizze auto realmente economiche e convenienti 2. La comparazione è “su misura” dell’utente: i preventivi sono calcolati sulla base dei dati inseriti 3. L’accesso alla comparazione è immediato: basta inserire una sola volta i dati per confrontare decine di preventivi 4. La comparazione è sempre gratuita e senza alcun impegno 5. Si può ottenere assistenza nella scelta e nell’attivazione della polizza chiamando al Numero Verde 800 999 565

La comparazione online dei preventivi è la strada che consente di raggiungere il risparmio sulla polizza auto. Mettendo a confronto i preventivi, infatti, è possibile individuare le opzioni più convenienti, scartando invece le polizze troppo costose o con una copertura limitata.

Il confronto su SOStariffe.it, inoltre, è su misura dell’utente e non è un semplice confronto generico. I preventivi, infatti, sono calcolati sulla base dei dati inseriti dall’utente stesso e, quindi, propongono un importo, calcolato in base ai parametri di ogni singola compagnia, reale che rappresenta la spesa da sostenere per attivare la polizza.

In più, la comparazione è un sistema rapido e veloce per individuare la migliore assicurazione: basta inserire una sola volta i dati per accedere al confronto di decine di preventivi differenti. In questo modo, quindi, la procedura per trovare una nuova polizza davvero conveniente si velocizza.

Da notare, inoltre, che la comparazione è sempre gratuita e senza impegno. Non ci sono costi e non c’è alcun obbligo nell’attivazione di un nuovo preventivo. È possibile affidarsi al comparatore anche solo per avere un’idea dei costi di una polizza auto economica per il proprio veicolo, senza vincoli e obblighi.

Per la scelta di un preventivo e per la sua successiva attivazione, inoltre, è possibile anche affidarsi al Numero Verde 800 999 565. Il canale d’assistenza è la soluzione giusta per individuare una polizza realmente conveniente, anche per chi è poco pratico con gli strumenti di confronto online.

Sulla base di tutti questi elementi, quindi, appare evidente come sfruttare la comparazione dei preventivi sia la soluzione giusta per individuare una nuova polizza auto conveniente e risparmiare sui costi della copertura assicurativa per il proprio veicolo.