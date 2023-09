Novità codice della strada : ok del governo alle nuove norme sulla sicurezza stradale. Giro di vite contro chi non rispetta le regole alla guida. Patente sospesa e multa fino a 2.588 euro per l’uso del cellulare, raddoppiate le sanzioni per la sosta al posto dei disabili. Che cosa cambia e le migliori offerte per assicurazioni auto di settembre 2023 su SOStariffe.it .

Novità codice della strada: semaforo verde del governo Meloni al disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del codice della strada. Il testo proposto dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, prevede la linea dura per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di stupefacenti o è distratto dal telefono cellulare. Così come ci sarà una stangata per chi supera i limiti di velocità e per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili. In arrivo anche un inasprimento delle pene per i recidivi che non rispettano le regole e una stretta sugli autovelox-selvaggi. Dopo aver recepito le modifiche di Comuni e Regioni, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera e, a ottobre 2023, il disegno di legge inizierà il suo iter parlamentare.

Prima di procedere però con un’analisi delle nuove regole da rispettare alla guida, c’è un quesito che quasi tutti gli automobilisti si pongono: come si fa a risparmiare sulla RC auto? Un aiuto arriva dal comparatore per assicurazioni auto di SOStariffe.it, che mette a confronto le offerte di settembre 2023, con tanto di preventivi “su misura” (ossia sulla base dei propri dati), per trovare la soluzione più economica per le proprie tasche ed esigenze.

Da notare, inoltre, che il confronto online è gratuito e senza alcun impegno per l’utente. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile richiedere assistenza gratuita chiamando il numero verde 800 999 565. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Scopri la migliore polizza auto di settembre 2023»

Novità codice della strada: che cosa cambia con le nuove regole

CODICE DELLA STRADA: 5 NOVITÀ 1 Uso del cellulare: ritiro della patente da 15 giorni a due mesi e multe fino a 1.697 euro

sanzione fino a 2.588 euro e sospensione della patente fino a tre mesi per i recidivi 2 Multe fino a 990 euro per chi parcheggi nei posti riservati ai disabili 3 Limiti di velocità: per chi li supera sanzioni fino a 1.084 euro 4 Per i casi più gravi si rischia la sospensione della patente fino a 3 anni per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti 5 Stop agli autovelox “selvaggi”

Le nuove regole del codice della strada hanno l’obiettivo di rendere la circolazione viaria più sicura, ridurre il numero degli incidenti e delle vittime dell’asfalto. Ecco, in dettaglio, le principali novità.

Stretta sull’uso del cellulari alla guida (senza viva-voce): ritiro della patente da 15 giorni a due mesi e multe fino a 1.697 euro. Per i recidivi la sanzione sale fino a 2.588 euro e sospensione della patente fino a tre mesi, con decurtazione da 8 a 10 punti. Patente sospesa anche per chi passa con il semaforo rosso e percorre una strada in contromano.

Sanzioni più salate per chi sosta nei parcheggi per i disabili (da 330 euro si sale fino a 990 euro) e nelle corsie o fermate degli autobus (da 165 a 660 euro). Controlli da remoto e invio di multe agli automobilisti che non daranno la precedenza a pedoni e ciclisti.

Il governo ha accolto la proposta dei sindaci di inasprire le sanzioni per eccesso di velocità:

contravvenzioni fino a 1.084 euro ;

sospensione della patente da 15 a 30 giorni se in città si superano i limiti due volte nell’arco di un anno.

Linea dura anche contro chi guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga, soprattutto se recidivo. La patente sarà subito ritirata e sospesa anche fino a 3 anni per i casi più gravi. Chi è già stato condannato ed è trovato di nuovo con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 dovrà rispettare lo 0 come nuovo limite e dovrà rinnovare la patente con una nuova visita medica. Le pene per chi guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo e gli è proibito circolare senza aver installato sulla sua macchina e a sue spese l’alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Per chi risulti positivo al test delle sostanze stupefacenti, ci sarà la revoca della patente e la sospensione di tre anni. Patente revocata a vita invece per chi commette, mentre è alla guida, un reato gravissimo, come per esempio la fuga dopo aver causato un incidente stradale.

Novità anche per i monopattini: targa, casco e assicurazione saranno obbligatori. Per chi circola senza i documenti necessari la multa oscillerà tra i 100 e i 400 euro.

Stretta anche sugli “autovelox selvaggi” che, come ha spiegato il ministro Salvini, non dovranno essere posizionati in punti strategici solo “per fare cassa”. Dal canto suo, Assoutenti ha rilevato che gli autovelox hanno garantito agli enti locali introiti per 76 milioni di euro nel 2022. Il comune con il record di multe da autovelox è Firenze, con 23,2 milioni di euro incassati, seguita da Milano (12,9 milioni), Genova (10,7 milioni), Roma (6 milioni). Secondo Assoutenti, invece, Napoli ha avuto introiti per solo 18.700 euro dagli autovelox nel 2022.

Due le novità per i giovani:

salirà da uno a tre anni il divieto di guidare supercar per i neopatentati;

i minorenni trovati alla guida ubriachi o drogati non potranno prendere la patente fino ai 24 anni.

Previsto un bonus di due punti per i ragazzi che a scuola frequenteranno corsi sulla sicurezza stradale.

Assicurazioni auto: le migliori alternative di Settembre 2023

Come scegliere la polizza auto più conveniente di settembre 2023? Con il confronto dei preventivi. Infatti tramite il comparatore per assicurazioni auto di SOStariffe.it è possibile valutare le migliori opzioni a disposizione.

Inserendo nel tool online e gratuito di SOStariffe.it i propri dati anagrafici, assicurativi (per esempio, la classe di merito) e le caratteristiche del veicolo da assicurare è possibile avere a disposizione un preventivo. Non si tratta di un preventivo generale, ma personale in quanto calcolato sulla base dei propri dati. Con il comparatore di SOStariffe.it si riesce dunque a individuare facilmente e velocemente la compagnia assicurativa con l’offerta più vantaggiosa.

Occorre ricordare che la copertura RC auto è obbligatoria per poter circolare, mentre le garanzie accessorie (incendio e furto, atti vandalici, kasko, assistenza stradale) sono facoltative.

Ogni preventivo disponibile consultato con il tool di SOStariffe.it, è calcolato esclusivamente in base ai dati indicati dall’utente. Non va infine dimenticato che è sufficiente inserire i dati una volta sola per calcolare decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative e scoprire la migliore offerta.

