Come vedere DAZN su Sky

Quest’anno i tifosi di calcio italiano si sono dovuti dividere su due piattaforme televisive per poter godere dell’intero campionato di Serie A. La Lega Calcio ha infatti suddiviso i diritti televisivi per le partite della massima serie tra Sky e DAZN, il servizio di streaming e on demand di Perform. Il colosso dell’intrattenimento nato dalla fusione di Stream TV e TELE+ Digitale permette di vedere circa 7 partite su 10 per ogni giornata. Gli altri tre incontri settimanali sono invece a disposizione in diretta live via Internet sulla piattaforma britannica.

La paura degli appassionati di calcio è ovviamente quella di dover spendere cifre esorbitanti per poter vedere la propria squadra del cuore. Fortunatamente la situazione non è assolutamente così tragica dal punto di vista come potrebbe sembrare. Gli abbonati di Sky possono infatti seguire tutto il campionato italiano anche se non dispongono del decoder Sky Q. Di seguito spiegheremo come vedere DAZN sulla pay TV.

L’offerta di DAZN

DAZN ha un’offerta sportiva in HD molto variegata che comprende non solo la Serie A ma anche i maggiori campionati europei e altri eventi sportivi di grande interesse per il pubblico come incontri di lotta, pallavolo, rugby e gare automobilistiche:

Calcio

Serie A Tim: tre partite in esclusiva assoluta ogni settimana, tra cui l’anticipo di sabato sera. In totale si parla di 114 incontri più gli highlights on demand per permettere a chi non è riuscito a godersi il match in diretta di vederne i momenti salienti.

Serie B: 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

Liga

Copa del Rey

Ligue 1

Ligue 2

Coupe de la Ligue

Trophée des Champions

FA Cup

English Football League Cup

Football League Championship

J1 League

Eredivisie

Major League Soccer

Coppa Libertadores

Coppa Sudamericana

Recopa Sudamericana

Copa América 2019

Coppa delle Nazioni Africane

CAF Champions League (finale di andata e ritorno)

Pallavolo

CEV Men’s Volleyball Champions League

CEV Women’s Volleyball Champions League

Rugby

European Rugby Champions Cup

Guinness Pro14

Scotland Rugby Internationals

Ireland Rugby Internationals

Wales Autumn Internationals

Motori

World Rally Championship

IndyCar

NASCAR

Combattimento

Matchroom Boxing

Ultimate Fighting Championship

Showtime Boxing

Altri sport

National Football League

Major League Baseball

National Hockey League

Bellator MMA

PDC Darts

DAZN ha un costo di 9,99 euro al mese ma i primi 30 giorni sono gratuiti.

Sottoscrivi un abbonamento con DAZN

Come creare un account DAZN

Creare un account DAZN è un’operazione molto semplice che può essere completata in pochi minuti. Si tratta di una procedura che può essere effettuata direttamente dal sito ufficiale dell’azienda dazn.com o dall’app per iOS e Android. Il primo passo prevede l’inserimento di nome, cognome, indirizzo e-mail e scegliere una password. Fatto questo bisognerà selezionare il metodo di pagamento che si intende utilizzare. Si ricorda che DAZN è gratuito per il primo mese e i 9,99 euro per accedere al servizio vengono addebitati solo se si decide di proseguire oltre i 30 giorni. Inoltre, l’azienda assicura che i propri dati personali saranno protetti.

DAZN, al fine di offrire ai propri clienti la migliore esperienza di visione, ha riportato alcuni consigli per la velocità di download su Internet a seconda della tipologia di contenuto e del mezzo scelto dell’utente. In ogni caso, la piattaforma selezione automaticamente la migliore qualità video disponibile e la velocità di connessione alla Rete per il suo servizio di streaming video in alta qualità:

2.0 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione SD (Definizione Standard). Adatta per la visione su smartphone e tablet.

: velocità di download consigliata per la risoluzione (Definizione Standard). Adatta per la visione su smartphone e tablet. 3.5 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione HD (Alta Definizione). Adatta per la visione su smartphone e tablet.

: velocità di download consigliata per la risoluzione (Alta Definizione). Adatta per la visione su smartphone e tablet. 6.5 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione HD e frame rate elevati. Velocità minima raccomandata per la visione su TV.

: velocità di download consigliata per la risoluzione e frame rate elevati. Velocità minima raccomandata per la visione su TV. 8.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD, la più alta qualità video e frame rate elevati.

Come vedere DAZN su Sky Q

Gli abbonati Sky Q possono accedere ai contenuti trasmessi in streaming su DAZN premendo un solo tasto sul telecomando grazie ad un accordo tra le due aziende. Queste infatti, come detto in precedenza, si sono suddivise la programmazione delle partite di Serie A ma alla fine sono arrivate ad un accomodamento vantaggioso per entrambe.

Sky Q: le caratteristiche

Sky Q è l’ultima generazione dei set top-box di Sky e offre diverse funzioni tra cui la possibilità di accedere all’interno della sezione My Q ai titoli che potrebbero essere di vostro interesse selezionati in automatico in base a quello che si è visto recentemente e ai generi che si preferiscono. Sky Q permette poi di trovare di accedere ai canali e ai programmi e di controllare la televisione semplicemente con l’uso della voce. E’ sufficiente cliccare sul tasto microfono sul telecomando per dire al decoder cosa deve fare.

La funzione multiscreen wireless con Sky Q Mini consente di interrompere la visione di un programma e riprenderla nell’esatto punto in cui la si è lasciata in qualsiasi stanza della casa su un altro schermo, compresi quelli di tablet e smartphone. Il tutto avviene evitando il fastidio e l’ingombro di cavi ma tramite la tecnologia senza fili. Con Sky Q si possono registrare fino a 4 programmi in contemporanea anche in diretta grazie alla memoria integrata da 1 o 2 TB. La funzione autoplay invece finito un episodio di una serie TV avvia in automatico la riproduzione del successivo. Infine, il decoder di Sky permette di accedere a contenuti di intrattenimento, sport, cinema e serie TV nella qualità 4K HDR.

Sky Q è disponibile nelle varianti Platinum e Black. Per quanto riguarda la prima offerta, chi è clienti della pay TV da più di 6 anni può ottenere un prezzo dedicato per sempre.

Sottoscrivi un pacchetto di Sky

La programmazione di Sky e DAZN

Gli utenti hanno la possibilità di sapere fin da subito quali match potranno vedere sui canali Sky o dall’app DAZN per smartphone, tablet e smart TV. E’ sufficiente scaricare il software dall’apposita sezione nel menù di Sky o su dispositivi mobili e abbonarsi per accedere agli eventi sportivi. La piattaforma televisiva comunque offre ai suoi clienti un abbonamento con 2 euro di sconto al mese per permettere di vedere tutte le partite di calcio di Serie A ad un costo ridotto rispetto a quello che si pagherebbe acquistando singolarmente entrambi i pacchetti.

Il pacchetto Calcio di Sky offre la visione di 7 partite di campionato per ogni turno:

sabato alle 15.00

sabato alle 18.00

domenica alle 15.00

domenica alle 15.00

domenica alle 18.00

domenica alle 20.30

lunedì alle 20.30

La programmazione di DAZN per singola giornata di Serie A invece prevede:

sabato alle 20.30

domenica alle 12.30

domenica alle 15.00

Come vedere DAZN senza Sky Q

Gli abbonati a Sky Q possono dormire sonni tranquilli per quanto riguarda la possibilità di vedere la Serie A e tutti gli altri più importanti eventi sportivi ma la stragrande maggioranza di clienti che guardano la pay TV tramite la parabola senza possedere l’ultima generazione di decoder non devono comunque disperare. L’app di DAZN infatti può essere scaricata non solo tramite Sky Q ma anche dalla smart TV e altre piattaforme, senza dimenticare il sito dell’azienda.

Il servizio di streaming permette di vedere l’intero catalogo dei suoi programmi anche in mobilità e su diverse tipologie di dispositivi. Nella lista figurano iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, Apple TV, Android TV, smart TV, Amazon Fire TV Stick, Chromecast di Google, Shield TV, computer e console come PlayStation 4 di Sony e Xbox One di Microsoft. Si ricorda che la piattaforma di streaming permette di connettere fino a 6 diversi device ma che soltanto due possono essere attivi contemporaneamente. Coloro che intendono condividere il proprio abbonamento, quindi, possono farlo solo con una persona nello stesso momento.

Guardare DAZN su Sky è quindi davvero molto semplice anche se non si ha Sky Q. L’utente dovrà semplicemente acquistare il ticket agevolato con 2 euro di sconto e grazie ad esso potrà godersi tutto lo spettacolo della Serie A dopo aver installato l’app sul proprio dispositivo preferito. Concluso il periodo di prova gratuito di 30 giorni potrà poi liberamente decidere se sospendere l’abbonamento o continuare pagando i 9,99 euro mensili. La piattaforma di streaming infatti non pone nessun vincolo di permanenza e la disdetta è del tutto gratuita.

Inoltre, DAZN trasmette le partite di calcio e gli altri eventi sportivi solo in streaming. Quindi è consigliabile utilizzare la piattaforma quando si è fuori di casa collegandosi prima ad una rete Wi-Fi. In questo modo si evita di consumare il traffico dati previsto dal proprio piano telefonico.

Ora che sappiamo come vedere gli eventi sportivi di DAZN se si è clienti Sky (anche senza un abbonamento Sky Q) potrebbe essere utile conoscere cosa offre il mercato delle pay TV italiano. Grazie al comparatore di SosTariffe.it è possibile confrontare le diverse offerte di intrattenimento televisivo e trovare quella che meglio si adatta alle proprie esigenze in termini di composizione del catalogo di contenuti trasmessi, costi e servizi aggiuntivi offerti.

