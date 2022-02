Cambio fornitore luce e gas: offerte e modalità per il passaggio a Febbraio 2022

Hai atteso fin troppo, ma con gli aumenti dei prezzi di luce e gas hai deciso che è arrivato il momento di cambiare fornitore. I costi in bolletta sono schizzati alle stesse e tu non puoi rimandare oltre il passaggio ad una nuova offerta, ecco una guida per trovare le promozioni più convenienti e per cambiare operatore in pochi minuti.

L’Arera il 14 Febbraio 2022 ha presentato una memoria sugli aumenti dei prezzi delle materie prime in bolletta, nel documento che il presidente dell’authority ha sottoposto all’attenzione dei senatori durante l’audizione si legge: “Pur con gli interventi straordinari da parte del Governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)”.

Un altro dato emersero durante l’appuntamento è stato quello riportato dal presidente di Elettricità Futura, Agostino Re Rebaudengo: “La bolletta elettrica in Italia si stima sarà di circa 95 miliardi di euro nel 2022, oltre il doppio rispetto al 2019 in cui è stata pari a 44 miliardi di euro”.

Nuovo decreto anti aumenti luce e gas

Gli interventi dello Stato per poter contenere gli incrementi sono stati diversi tra l’ultimo trimestre 2021 e il primo trimestre 2022. L’ultimo decreto è quello annunciato dal Governo qualche settimana fa e dovrebbe valere 5,8 miliardi di euro e dovrebbe essere un provvedimento per le bollette di energia e gas sia di imprese che dei clienti domestici del secondo trimestre dell’anno.

Di questi fondi:

3 miliardi di euro saranno utilizzati per azzerare gli oneri di sistema su bollette energia

590 milioni di euro serviranno per mantenere l’IVA sul gas al 5%

480 milioni di euro saranno per il taglio degli oneri si sistema gas

500 milioni serviranno per potenziare i bonus sociali

700 milioni di euro per le imprese energivore

500 milioni di euro per le aziende che hanno un consumo gas sopra la media

Oltre ai fondi elencati, si aggiungono 300 milioni di euro per aiutare i comuni a sostenere gli aumenti delle spese per i consumi in bolletta, per le Regioni il contributo complessivo è di 400 milioni di euro che saranno destinati a coprire le spese per gli ospedali.

Rincari in bolletta

Gli aumenti hanno colpito in modo più importante i clienti domestici con un contratto con il servizio di Maggior tutela, per gli altri i rincari sono stati più contenuti.

Con il prossimo trimestre e l’arrivo dei nuovi aggiornamenti tariffari il prezzo di luce e gas potrebbero continuare a crescere, a meno che tu non abbia deciso di attivare un’offerta a prezzo bloccato delle materie prime. Se non lo hai ancora fatto hai ancora qualche settimana per poter approfittare degli attuali costi proposti dai gestori del mercato libero prima che i prezzi salgano.

Se non sai da dove iniziare con la tua ricerca puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it seleziona il menu luce e gas, oppure puoi effettuare la tua ricerca cliccando sul link in basso. Puoi anche personalizzare l’analisi delle promozioni dei gestori liberi. Puoi usare lo strumento di raffronto automatico anche scaricando l’App di SOStariffe.it sul tuo smartphone o con il servizio di Analisi delle bollette.

Scopri le migliori offerte luce e gas »

La migliore offerta gas

Effettuare il passaggio ad una promozione gas è molto semplice, dovrai solo selezionare la nuova offerta per risparmiare in bolletta. Non avrai bisogno che di un documento, del codice fiscale e dell’ultima bolletta per completare il form per cambiare il gestore.

Se non hai ancora idea di quale sia la migliore soluzione da attivare, ecco alcune delle promozioni più convenienti del mese. Per rendere più semplice il paragone delle condizioni abbiamo creato un profilo base:

una famiglia di 4 persone

un appartamento di 100 mq

uso del gas per acqua calda, cucina e impianto di riscaldamento

Con queste caratteristiche il consumo annuo medio per te e i tuoi conviventi sarà di circa 1.450 smc.

Scopri la promozione gas che fa per te »

Click Gas

Il risparmio medio annuo che puoi ottenere passando dalle promozioni tutelate a questa offerta A2A è di quasi 604 euro in un anno. Il prezzo della materia prima che propone al momento questo gestore è fissato a 0,5500 euro per smc per i clienti che attivano Click Gas.

Il costo del gas con il gestore sarà bloccato per 1 anno, riceverai solo le bollette in formato digitale e la promozione può essere sottoscritta solo online con pagamento delle fatture in RID.

Per maggiori dettagli su questa tariffa e su A2A puoi cliccare qui in basso.

Scopri di più su Click Gas »

Edison Sweet Gas

Se scegli questo piano potrai pagare la materia prima consumata 0,6450 euro per smc, e questo prezzo sarà applicato per i primi 12 mesi di fornitura con Sweet Gas di Edison. La parola d’ordine per i consumatori in questi mesi è risparmio e scegliendo questa soluzione potrai ridurre il conto annuale delle bollette di 483 euro.

Annunci Google

A contribuire ad un risparmio così elevato sono anche i bonus smart e fedeltà ideati dal gestore. Il primo è uno sconto (pari a 5 euro) che sarà applicato se richiedi di ricevere le bollette digitali e se paghi con addebito su conto o carta. Il secondo invece è uno sconto che cumulerai mantenendo attiva l’offerta nel corso degli anni, ogni mese i clienti potranno avere 1,67 euro di sconto in bolletta che in due anni saranno 40 euro in meno e se attivi una promozione dual fuel lo sconto raddoppia.

Puoi approfondire le condizioni offerte da Edison cliccando qui in basso.

Attiva Edison Sweet Gas »

Prezzo Chiaro A2A

Temi che attivare una promozione con un prezzo bloccato non sia la scelta migliore perché i prezzi potrebbero scendere nei prossimi mesi? Allora potresti trovare adatta questa terza soluzione che ti offre un costo della materia prima indicizzato al valore del mercato all’ingrosso TFF del gas. Con Prezzo Chiaro A2A dovrai pagare un contributo annuo di 48 euro per poterti garantire questa condizione, ma per il primo anno il gestore si impegna a sostenere questa spesa per te.

Se attivi questa promozione pagherai 0,6404 euro per smc per il gas consumato, in un anno potrai risparmiare con questa offerta 449 euro se attualmente se un cliente del mercato tutelato.

Puoi approfondire le condizioni di questa soluzione cliccando qui in basso.

Scopri di più su Prezzo Chiaro»

Le promozioni energia più convenienti

Per quanto riguarda le promozioni luce la famiglia presa ad esempio è composta da 4 persone, che vivono in un appartamento da 100 mq e hanno forno, frigo, lavatrice e lavastoviglie. Il consumo annuo stimato è di 3.900 kWh ed ecco quali sono le promozioni energia più vantaggiose.

Luce Extra Web

La soluzione con cui un cliente del mercato tutelato potrà risparmiare di più sulla bolletta luce è questa offerta di Illumia. Il piano è ad energia verde e la tariffa è monoraria, quindi con un unico prezzo della materia prima applicato ai tuoi consumi. Il costo della luce sarà anche fisso per i primi 12 mesi e la tariffa del momento è 0,1600 euro per kWh.

Il prezzo dell’energia non è l’unico elemento che determina la convenienza di una proposta, lo sconto anche gli sconti e gli incentivi. Al momento Illumia offre ai suoi nuovi clienti fino a 25 kWh al mese in omaggio, questo porta il risparmio complessivo annuo che puoi ottenere a 826 euro circa.

Puoi richiedere maggiori informazioni su questa promozione Illumia cliccando qui in basso.

Attiva Luce Extra web »

Click Luce

Il prezzo dell’energia con questa promozione di A2A è di 0,1500 euro per kWh, ma visto che non sono previsti ulteriori sconti in un anno con questa tariffa potrai ridurre il conto energetico di 821 euro. Anche in questo caso il gestore ti propone un costo della materia prima bloccato per 12 mesi e l’offerta è riservata solo ai clienti web.

In casa c’è sempre qualcuno e attivate gli elettrodomestici a qualsiasi ora, allora potrebbe essere più conveniente per te attivare la versione bioraria di questa offerta. Le condizioni di questa tipologia di promozioni ti propongono dei costi della materia prima differenti in base alla fascia oraria di consumo:

F1 dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 0,163 euro per kWh

F2/F3 dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 7, sabato e domenica intera giornata 0,144 euro per kWh

Puoi ricevere maggiori informazioni sulla promozione Click Luce o attivare l’offerta cliccando su questo link.

Attiva Click Luce »

Energia Prezzo fisso 12 mesi

L’ultima proposta che analizziamo insieme è il piano a costo fisso di wekiwi. Passando a questo gestore e con questa offerta a prezzo bloccato pagherai la materia prima 0,1815 euro per kWh, ma avrai anche uno sconto in bolletta di 20 euro come nuovo cliente (40 euro se attivi luce e gas).

La particolarità delle soluzioni di questo operatore è il metodo di pagamento, non pagherai i bollettini in base al consumo ma stimando in anticipo quello che sarà l’utilizzo delle materie prime. Dovrai quindi avanzare la tua ipotesi, anche sulla base delle bollette precedenti, e scegliere una Taglia di ricarica. Se al termine del periodo di fatturazione rientrerai nella stima inizialmente comunicata riceverai sconti e premi.

Scopri di più su Prezzo fisso 12 mesi »