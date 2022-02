Il rincaro registrato dalle bollette di luce e gas è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi mesi, infatti, il costo dell'energia ha fatto segnare una crescita sostanziale, raggiungendo quotazioni record e costringendo il Governo ad adottare una serie di provvedimenti per ridurre, il più possibile, i costi per gli utenti finali. ARERA , l'Autorità italiana per l'energia, ha fornito i numeri della stangata sulle bollette. Ecco i dettagli:

Bollette luce e gas: i numeri della stangata, aumenti per oltre 1.700 euro in un anno

Nel corso di un’audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori delle ultime ore, Stefano Besseghini, Presidente di ARERA, ha confermato i dati relativi alla crescita della spesa per le bollette di luce e gas nel corso del 2021. Lo scorso anno, in particolare a partire dal secondo semestre, si è registrato un rapido incremento dei costi di luce e gas con una netta crescita della spesa. Vediamo i numeri:

Rincari luce e gas: aumenti per oltre 1.700 euro nel 2021

Stando ai dati forniti da ARERA, per una famiglia tipo (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica, con potenza impegnata di 3 kW, e di 1400 Smc di gas naturale) è stata registrata una spesa annuale di 631 euro per l’energia elettrica e di 1.130 euro per il gas naturale. Complessivamente si registra un rincaro del +30% sulla luce e del +15% sul gas nel confronto tra il 2021 e il 2020.

Bisogna sottolineare, evidenzia ARERA, che i dati del 2020 sono stati condizionati dal lockdown dovuto alla pandemia che ha fatto crollare per alcuni mesi i prezzi dell’energia. Contestualmente, però, nel corso del secondo semestre del 2022 gli aumenti sarebbero stati maggiori se non ci fossero stati gli interventi del Governo per tenere sotto controllo le bollette evitando rincari eccessivi.

Con i vari decreti, infatti, sono stati ridotti e poi azzerati gli oneri di sistema ed è stata anche tagliata l’IVA sul gas, ridotta al 5%, per andare a compensare l’aumento del costo unitario dell’energia. Questo dato è cresciuto in modo particolare per i clienti del mercato tutelato nel passaggio dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022. Per quanto riguarda l’energia elettrica, infatti, la tariffazione monoraria è passata da 0,07325 €/kWh a 0,35485 €/kWh.

Per il gas, invece, il prezzo è passato da 0,173305 €/Smc di gennaio 2021 a 0,879436 €/Smc di gennaio 2022. In entrambi i casi si tratta di valori record che hanno spinto la crescita delle bollette, aumentate in modo sostanziale in questi mesi per effetto proprio dell’aumento del costo dell’energia. In quest’ottica, quindi, le famiglie e le imprese con consumi maggiori hanno dovuto fare i conti con rincari elevatissimi, solo in parte compensati dagli interventi del Governo.

Annunci Google

Nuovi aumenti all’orizzonte: come difendersi e risparmiare sulle bollette di luce e gas

Anche per via della crisi in Ucraina, all’orizzonte c’è il concreto rischio di nuovi aumenti per luce e gas. I prezzi, di certo, non torneranno ai livelli del 2021 e potrebbero registrare un ulteriore ritocco verso l’alto nel corso del secondo trimestre del 2022. A fine marzo, ARERA comunicherà i nuovi prezzi di luce e gas per i clienti in tutela. Tale aggiornamento entrerà in vigore il 1° aprile e sarà valido fino alla fine del mese di giugno.

Al momento, per ridurre al minimo le bollette, diventa fondamentale ridurre al minimo il costo dell’energia. Quest’obiettivo può essere raggiunto esclusivamente affidandosi alle migliori offerte del Mercato Libero che consentono agli utenti di dare un taglio netto al costo della componente energia (quella legata al consumo effettivo) delle bollette andando a massimizzare il risparmio, anche grazie all’azzeramento degli oneri di sistema e al taglio dell’IVA sul gas introdotto dal nuovo Decreto Energia per il secondo trimestre del 2022.

La scelta delle tariffe migliori può avvenire tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS. Attualmente, come confermano i dati del comparatore, è possibile attivare tariffe con un prezzo dell’energia elettrica a partire da circa 0,17 €/kWh e con un prezzo del gas naturale a partire da circa 0,55 €/Smc. In entrambi i casi si tratta di valori nettamente inferiori rispetto a quelli applicati nel mercato tutelato citati nel paragrafo precedente.

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Per la scelta delle tariffe da attivare è possibile indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è disponibile in bolletta). Sarà il comparatore ad effettuare delle stime di spesa e a indicare quali sono le offerte migliori da attivare per poter risparmiare.

L’attivazione delle tariffe potrà poi avvenire direttamente online, raggiungendo il sito del fornitore (è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario della fornitura e i codici POD, per la luce, e PDR, per il gas, riportati nelle bollette). Per assistenza gratuita nella scelta delle tariffe è possibile chiamare al numero 02 5005 222 e parlare con il team di consulenti di SOStariffe.it.