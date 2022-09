Bonifico istantaneo: le banche che lo propongono a Settembre 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

L’utilizzo del bonifico istantaneo è in continua ascesa. La possibilità di ricevere del denaro sul proprio conto corrente in tempo reale, senza attendere i due-tre giorni previsti per il bonifico ordinario, è una soluzione sempre più ricercata dai correntisti. Il successo del bonifico istantaneo, introdotto nel 2017 dalla BCE in area SEPA, è ormai noto anche alle banche, le quali hanno adeguato la loro offerta di mercato: hanno quasi tutte detto sì al cosiddetto servizio di instant payment, di pagamento immediato; hanno abbassato le commissioni applicate rispetto a qualche anno fa; hanno azzerato le commissioni sul bonifico ordinario se eseguito online pur di garantirgli una “sopravvivenza” di fronte al dilagare del bonifico istantaneo.

Ma come trovare le banche che offrono un conto corrente con bonifico istantaneo gratuito o con costi molto bassi?

Per rispondere a questa domanda c’è il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche nella versione App di SOStariffe.it per Android e iOS) mette a confronto le offerte degli istituti di credito che a Settembre 2022.

Che cos’è e come funziona il bonifico istantaneo

BONIFICO ISTANTANEO: TRE VANTAGGI 1 La transazione avviene in pochi secondi 2 ll beneficiario ha la disponibilità immediata della somma inviata, anziché attendere 2-3 giorni come per il bonifico ordinario 3 È un servizio disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Eseguibile sia allo sportello sia online, il bonifico istantaneo è un servizio offerto dalle banche per effettuare un pagamento immediato: una somma di denaro è trasferita dal conto del mittente a quello del beneficiario in media nel giro di 10 secondi. Di fatto, con questo servizio si abbattono i tempi di attesa di un bonifico ordinario: in media 2-3 giorni.

Il bonifico istantaneo, che ha un tetto massimo di importo pari a 100 mila euro, è utilizzabile anche per pagamenti all’estero. € valido in tutti quei Paesi rientranti nella cosiddetta area SEPA (Single Euro Payments Area), cioè i 36 Paesi d’Europa nei quali sono accettati i pagamenti in euro, anche se hanno una moneta corrente differente.

Ricordiamo infine che la procedura per eseguire un bonifico istantaneo è uguale a quella del bonifico ordinario:

nome e IBAN del beneficiario;

importo e causale;

autorizzazione dell’operazione con un PIN, o riconoscimento facciale o digitale.

Fatto salvo che, siccome la transazione è immediata, una volta confermata l’operazione non è più possibile modificarla.

Bonifico istantaneo: le offerte delle banche a Settembre 2022

CONTO CORRENTE ONLINE BONIFICO ORDINARIO BONIFICO ISTANTANEO 1 Conto BBVA gratuito importo massimo 6.000 euro gratuito importo massimo 1.000 euro 2 Conto Widiba Start gratuito 1,50 euro di commissione 3 Conto My Genius Green gratuito 2,50 euro di commissione

Con il comparatore di SOStariffe.it vediamo quali sono le banche che offrono un bonifico istantaneo a canone zero oppure con commissioni molto basse. Le proposte più convenienti sono abbinate a un conto corrente online che ricordiamo può essere gestito sia tramite Internet che App, mentre per la sua apertura online occorrono un documento di identità, una webcam o una fotocamera e, di solito, sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Conto BBVA

Gratuito. Il bonifico istantaneo con BBVA è a costo zero. È sufficiente aprire un conto corrente online con la banca multinazionale spagnola per beneficiare di questo servizio senza commissioni. Queste le sue caratteristiche

importo minimo per operazione di 0,01 euro;

importo massimo di 1.000 euro per ogni transazione;

per ogni transazione; importo massimo giornaliero di 3.000 euro ;

; importo massimo mensile di 15.000 euro al mese;

al mese; massimo 30 transazioni al giorno;

massimo 100 transazioni al mese.

Ma anche il bonifico ordinario con BBVA è gratuito e la somma limite ammonta a 6.000 euro.

Si tratta, in sostanza, di un duplice vantaggio. E se ne potranno avvantaggiare i clienti del conto BBVA, che offre anche:

zero spese (canone annuo gratuito) per sempre per la tenuta del conto;

(canone annuo gratuito) per sempre per la tenuta del conto; carta di debito internazionale gratuita (fisica o digitale, circuito Mastercard) senza costi con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; anticipo dell’accredito dello stipendio;

rateizzazione delle spese pagate con la carta di debito;

attivazione della domiciliazione bancaria delle utenze;

addebitato di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

cashback del 20% di BBVA, fino a 100 euro per il primo mese, aprendo il conto prima del 31 Ottobre;

di BBVA, fino a 100 euro per il primo mese, aprendo il conto prima del 31 Ottobre; cashback del 1% di BBVA, fino a 30 euro per i successivi 12 mesi, con apertura del conto entro il 31 Ottobre;

di BBVA, fino a 30 euro per i successivi 12 mesi, con apertura del conto entro il 31 Ottobre; promozione “Passaparola”: fino a 100 euro invitando 5 amici in BBVA, aprendo il conto entro il 31 Ottobre;

operazioni illimitate per il prelievo di contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro;

agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro; nessuna commissione per prelievi di importi pari o superiori a 100 euro;

per prelievi di importi inferiori a 100 euro si applica una commissione di 2 euro.

Per avere una panoramica dell’offerta di BBVA segui il ink qui sotto:

Scopri il conto BBVA »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Una commissione di 1,50 euro è applicata per il bonifico istantaneo. Mentre è a zero commissioni il bonifico ordinario. Per i titolari del conto corrente online Widiba Start, l’utilizzo del bonifico è in entrambi i casi vantaggioso. Ma il conto stesso è conveniente: canone gratuito il primo anno se lo si are entro il 21 Settembre 2022, poi dal secondo anno si pagherà un canone di mantenimento di 3 euro al mese. Ma la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi permette ai titolari di questo conto online di azzerarne i costi fissi di gestione con una serie di soluzioni:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni;

se si hanno meno di 30 anni; 1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

con l’accredito dello stipendio (o pensione); 1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa);

se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa); 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio, dei titoli obbligazionari).

Il conto di Banca Widiba, che si apre nell’arco di una manciata di minuti tramite SPID o webcam, include anche i seguenti servizi gratuiti:

carta di debito collegata a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

collegata a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay; estratto conto online;

password vocale per accedere al conto da App;

per accedere al conto da App; prelievi bancomat pari oppure oltre i 100 euro gratuiti;

possibilità di prelevare fino a 1.550 da sportelli ATM del Gruppo MPS;

PEC da 1 Giga e la firma digitale fino a quando si è clienti della banca;

possibilità di effettuare trading online;

servizio di portabilità WidiExpress, che permette di trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni a esso collegate: stipendio, utenze, bonifici.

Per conoscere la promozione proposta da Banca Widiba, vai al link di seguito:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius Green UniCredit

Con il conto online My Genius Green di UniCredit si paga una commissione di 2,50 euro per i bonifici istantanei a differenza dei bonifici ordinari che sono sempre gratuiti. Allo sportello invece i bonifici hanno un costo di 7,25 euro.

I clienti di My Genius Green hanno a disposizione un conto corrente a costo zero per sempre, con anche i giroconti online senza spese e una carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa o MasterCard) a zero spese, con collegamenti a Samsung Pay, Google Pay ed Apple Pay per effettuare pagamenti online sicuri, mentre la versione fisica della carta è realizzata su supporto BIO PLA, un materiale biologico compostabile ottenuto dal mais.

Il conto My Genius Green di Unicredit può anche essere cointestato, semplicemente compilando un modulo online. Così com’è possibile anche indicare una filiale di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità o urgenza.

Questo conto, che è possibile aprirlo online in pochi minuti, include gratuitamente anche il servizio Banca Multicanale che consente di gestire il contro tramite:

Internet;

App;

telefono.

Per una panoramica dell’offerta My Genius Green di UniCredit:

Scopri conto My Genius UniCredit »