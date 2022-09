Passa a Iliad da Vodafone, TIM e WindTre: le offerte di Settembre 2022

Iliad in questi giorni ha annunciato di aver superato la soglia dei 9 milioni di utenti di telefonia mobile, con una crescita costante delle attivazioni da 17 semestri consecutivi. La sua quota di mercato è quindi superiore all’11,3%. Chi passa a Iliad da TIM e tutti gli altri gestori può contare su offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo ma soprattutto trasparenti e senza sorprese. In più, si ottiene anche uno sconto per la rete fissa.

Passa a Iliad da TIM, Vodafone, WindTre e qualsiasi altro operatore: le offerte di settembre 2022

Offerte per chi passa a Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Giga 40 illimitati 40 GB in G/4G+ 6,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 120 illimitati 120 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro Dati 300 chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Iliad al contrario di altri suoi diretti concorrenti ha aperto le sue offerte a tutti e non pone vincoli di attivazione sulla base dell’operatore di provenienza. Chi passa a Iliad da TIM, Vodafone, WindTre o qualsiasi altro operatore troverà quindi le stesse tariffe senza vincoli o costi nascosti. Ciò significa che l’operatore include nelle promozioni tutti i servizi di base e se non siete soddisfatti del piano potete recedere dal contratto quando volete senza penali o costi di disattivazione della linea. Iliad inoltre non applica rimodulazioni e fissa per sempre il costo delle sue offerte. Da ieri 15 settembre non è più possibile attivare Flash 150 ma ci sono comunque tariffe altrettanto interessanti:

1. Giga 120 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 120 GB in 5G fino a 855 Mbps in download in tutte le principali città a 9,99 euro al mese per sempre. È possibile utilizzare fino a 9 GB in roaming in Europa. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro.

2. Giga 80 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 80 GB in 4G/4G+ con una copertura del 99% del territorio italiano a 7,99 euro al mese per sempre. È possibile utilizzare fino a 7 GB in roaming in Europa. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

3. Giga 40 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 40 GB in 4G/4G+ a 6,99 euro al mese per sempre. È possibile utilizzare fino a 6 GB in roaming in Europa. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

4. Voce con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 40 MB in 4G/4G+ utilizzabili anche in roaming in Europa a 4,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

5. Dati 300 con chiamate e SMS a consumo (20 cent al minuto – 28 cent per SMS) e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. È possibile utilizzare fino a 12 GB in roaming in Europa. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

Una volta esaurito il traffico dati è possibile continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB. Per gestire l’offerta potete accedere con le vostre credenziali all’Area Personale da mobile o web. Da qui si può controllare il credito residuo, monitorare i consumi di traffico voce e dati, effettuare una ricarica online nel taglio che si preferisce, gestire le deviazioni di chiamata e i messaggi in segreteria, passare a Giga 120 e modificare i propri dati personali e tante altre funzioni.

Se necessitate di assistenza potete chiamare gratuitamente dal vostro numero Iliad il servizio clienti al 177. Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00. Da quello di un altro operatore il costo dipende dall’offerta mobile attiva sulla SIM.

A tutte le offerte è poi possibile abbinare l’acquisto in un’unica soluzione o rate di uno smartphone. Iliad permette di scegliere tra i migliori prodotti Apple, compreso il nuovissimo iPhone 14. Le offerte telefono incluso sono però riservate ai clienti da almeno 3 mesi che hanno attivato l’addebito automatico su carta di pagamento. Abbinando uno smartphone è previsto un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. La consegna è gratuita e avviene tramite corriere in circa 5 giorni lavorativi.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore si dovranno comunque corrispondere le rate residue in un’unica soluzione senza penali o continuando con la rateizzazione. Se invece non siete soddisfatti dell’acquisto potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione del telefono facendone richiesta dall’Area Personale.

Passa a Iliad da TIM: come fare

Come attivare le offerte Iliad Scegliere l’offerta sul sito Selezionare l’operatore di provenienza per la richiesta di portabilità e mantenere il proprio numero Inserire i dati personali, codice fiscale e documento d’identità per la registrazione Completare la videoidentificazione Consegna della SIM in 2-5 giorni lavorativi via posta o corriere Attivazione della SIM dall’Area Personale

Chi passa a Iliad da TIM può tranquillamente attivare la sua offerta direttamente sul sito dell’operatore low cost. Dopo aver cliccato su Registrati in corrispondenza della tariffa desiderata vi verrà richiesto di inserire alcuni dati personali e se volete effettuare la portabilità del numero, procedura che l’operatore esegue gratuitamente in massimo tre giorni lavorativi. Il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa o Mastercard.

Fatto questo dovrete scegliere la modalità di spedizione della SIM. Iliad la consegna gratuitamente tramite posta ordinaria in 2-5 giorni lavorativi direttamente nella cassetta delle lettere e quindi senza obbligo di firma. In alternativa potete scegliere la spedizione via corriere. Per il ritiro vi servirà un documento d’identità, la cui copia fronte/retro andrà consegnata al corriere. È quindi obbligatorio essere presenti personalmente alla consegna.

Per attivare la SIM dovrete poi procedere alla videoidentificazione. Questa procedura consiste nel realizzare un video selfie con l’aiuto dell’operatore ed è necessaria per verificare l’identità dell’intestatario della SIM. Per completarla servono meno di 3 minuti.

Passa a Iliad da TIM per la rete fissa

Offerta fibra ottica di Iliad Navigazione Chiamate Costo mensile Iliad Box illimitata fino a 5 Gbps su rete FTTH illimitati 15,99 euro per i già cliente mobile

A gennaio Iliad ha lanciato la sua prima offerta fibra ottica che ha scelto di chiamare Iliad Box. Chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile ha uno sconto di 8 euro al mese per tutto il tempo in cui mantiene attiva la SIM. La copertura in FTTH (Fiber to the Home) è garantita da Open Fiber e nel corso del tempo verrà ulteriormente estesa con il supporto di FiberCop. Potete verificarla gratis con l’apposito strumento di SOStariffe.it. La tariffa prevede:

Navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi e 700 Mbps in upload su rete FTTH

Chiamate illimitate da fisso in Italia e verso 60 destinazioni all’estero

Attivazione e modem IliadBox inclusi

App IliadBox Connect per la gestione della linea e dei dispositivi connessi

Il costo è di 15,99 euro al mese per sempre con addebito automatico per chi è già cliente mobile di Iliad, altrimenti 23,99 euro al mese. È previsto un costo di installazione di 39,99 euro una tantum. Un tecnico di Open Fiber si recherà a domicilio, solo su appuntamento, per la configurazione del modem e l’attivazione della linea.

Al momento della registrazione e in tutte le fasi successive è possibile aggiungere all’offerta fino a quattro Wi-Fi Extender per potenziare il segnale Wi-Fi e renderlo omogeno in ogni angolo della casa. Ogni dispositivo costa 1,99 euro al mese. È inoltre disponibile la suite di sicurezza McAfee Multi Access al costo di 2,99 euro al mese.

Passa a Iliad con codice di migrazione

Se avete già una linea fissa con un altro operatore ma volete passare a Iliad potete farlo più velocemente utilizzando il codice di migrazione. Questa sequenza di lettere e numeri, che solitamente si compone da 15 a 19 caratteri, indentifica il gestore di provenienza e se comunicato in fase di sottoscrizione di Iliad Box consente di trasferire il numero di telefono fisso e ridurre i tempi per l’attivazione della nuova linea. Il codice di migrazione si trova nell’ultima fattura del vostro attuale operatore ma se non lo trovate potete sempre ottenerlo chiamando il servizio clienti, nell’area personale sul sito o app o richiedendolo per email e fax. SOStariffe.it vi permette gratuitamente di verificare che il codice di migrazione sia corretto.

Passa a Iliad: tempistiche per l’attivazione della linea fissa

Iliad non chiarisce i tempi per l’attivazione della sua offerta fibra ottica ma scorrendo sul sito, alla voce Carta dei servizi, si legge che per avere il servizio Internet a banda larga siano necessari circa 80 giorni. L’operatore comunque garantisce che il 95% delle richieste viene esaurito entro questo termine di tempo e il 99% entro 90 giorni. Per ogni giorno superiore al 90esimo è previsto un indennizzo automatico di 2,5 euro al giorno fino a un massimo di 100 euro. In ogni caso il tempo medio indicato da Iliad è di 60 giorni.