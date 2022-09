Tariffe telefono fisso: le migliori offerte di Settembre 2022

Telefono fisso per chiamare e Internet a casa per navigare grazie alla fibra ottica, avendo una connessione veloce: due vantaggi in uno. Ma quali sono le tariffe più economiche disponibili a Settembre 2022 sul mercato? Il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato le 3 offerte più convenienti.

Chiamate illimitate o a consumo con telefono fisso. Più Internet casa per essere sempre connessi per lavoro, studio o divertimento. Con la fibra ottica tutto questo è possibile. Ma quali sono le tariffe più convenienti attualmente disponibili? Quali sono le migliori offerte in base al rapporto qualità/prezzo?

Grazie al comparatore per internet casa di SOStariffe.it (consultabile anche per mezzo dell’App di SOStariffe.it per le versioni Android e iOS), vediamo quali siano le 3 soluzioni più vantaggiose per Settembre 2022 per un utente che volesse avere il telefono fisso e Internet casa con performance di navigazione che gli permettano di avere una connessione veloce alla Rete. Ma al minor costo possibile. Gli esperti di SOStariffe.it, però, consigliano agli utenti di verificare sempre la copertura di rete rispetto alla propria abitazione, prima di sottoscrivere un nuovo contratto.

Telefono fisso e Internet casa: le proposte migliori di Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA 1 Fastweb NexxT Casa + Plenitude da 18,95 euro al mese per 2 anni, poi 25,95 euro al mese

velocità di navigazione: fino a 2.5 Gbps in download

chiamate illimitate dal telefono di casa 2 Sky Wifi Fibra 100% per già clienti TV 22,90 euro al mese per 18 mesi, poi 30 euro al mese

velocità di navigazione: fino a 1 Gbps in download 3 WindTre Super Fibr 22,99 euro al mese per già clienti WINDTRE mobile oppure 26,99 euro al mese

velocità di navigazione: fino a 1 Gbps in download

chiamate illimitate dal telefono di casa (solo per la versione da 26,99 euro)

Prima di passare a illustrare nel dettaglio le singole offerte, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it permette di personalizzare la ricerca di una nuova promozione per avere telefonia fissa e Internet casa con elevata velocità di connessione allo scopo di effettuare sia chiamate che di navigare comodamente dalla propria abitazione.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Chiamate illimitate e fibra ultraveloce. Più l’offerta energia di Plenitude in promozione. A cui aggiungere Internet Box e attivazione inclusi: un pacchetto offerto a partire da 18,95 euro al mese per 24 mesi. In seguito, la tariffa sarà di 25,95 euro al mese. La proposta di Fastweb Nexxt Casa + Plenitude è una delle più vantaggiose di Settembre 2022.

Integrando Internet ed energia, si pagherà meno. Come? Abbinando l’offerta della fibra di Fastweb a Plenitude, risparmiando 6 euro al mese per 24 mesi (in totale 144 euro) con gas e luce, 3 euro al mese per due anni (72 euro in totale) solo con il gas, 3 euro al mese per due anni (in totale 72 euro) solo con la luce.

Altre caratteristiche dell’offerta di Fastweb Nexxt Casa + Plenitude sono:

stabilità e copertura in ogni angolo della propria abitazione con il Wi-Fi 6;

velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratuito con Alexa integrata, per gestire la connessione anche con la voce e ascoltare la musica;

navigazione sicura con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware;

funzione di Parental Control.

Per una panoramica completa dell’offerta di Fastweb Nexxt Casa + Plenitude clicca il link qui sotto:

Sky Wifi Fibra 100% per già clienti TV

Chiamate a consumo, velocità di navigazione fino 1 Gbps, grazie alla fibra 100% ultraveloce, e model gratuito. Sky Wifi Fibra 100% per già clienti TV – con un abbonamento Sky TV (via satellite e via Internet) – avrà un costo di 22,90 euro al mese per 18 mesi (poi 30 euro al mese) se la si attiva solo online entro il 25 Settembre 2022.

Questa soluzione, inoltre, offre:

Sky Wifi Hub in comodato gratuito incluso;

nessun vincolo di durata minima contrattuale;

costo di attivazione incluso (anziché 49 euro).

È possibile trovare ulteriori informazioni sull’offerta cliccando al link di seguito:

Coloro che non ha un abbonamento Sky TV possono attivare invece Sky WiFi al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Maggiori dettagli su quest’offerta sono disponibili qui di seguito:

Super fibra di WINDTRE

Super Fibra di WINDTRE è una delle offerte più interessanti per abbinare Internet illimitato e telefono fisso, con chiamate incluse. L’offerta presenta un costo di 26,99 euro al mese ed include:

connessione illimitata tramite fibra FTTC o fibra mista FTTC

linea telefonica con chiamate illimitate

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Con il prezzo fisso di 22,99 euro al mese si hanno le chiamate a consumo e Internet a casa con una velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download. L’offerta Super fibra per già clienti Wind Mobile si configura come una delle più appetibili attualmente sul mercato. Altre sue caratteristiche tecniche sono:

modem Wi-Fi 6 incluso con assistenza Kasko e controllo con l’App WindTre;

attivazione gratuita;

12 mesi di Amazon Prime inclusi;

inclusi; possibilità di attivare fino a 3 SIM fra le offerte mobile con giga illimitati gratis ogni mese.

