Prelievo massimo bancomat: le carte con il limite più alto di Settembre 2022

Prelievi elevati giornalieri e mensili che però vadano a braccetto con canoni annui gratuiti della carta di debito, con aggiunta zero e basse commissioni per prelievi e pagamenti. Ecco in estrema sintesi che cosa cercano i risparmiatori quando si rivolgono a una banca chiedendo di aprire un conto corrente con relativa carta per effettuare prelievi di contanti da uno sportello ATM.

Ma quali sono le migliori offerte presenti attualmente sul mercato bancario? Per fare la scelta più vantaggiosa in base ai propri bisogni di prelievo e di pagamento, il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it, consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it, ha analizzato le proposte di Settembre 2022, individuando quelle più economiche per i risparmiatori.

Prelievo bancomat più elevati con i conti correnti di Settembre 2022

CONTO CORRENTE LIMITI DI PRELIEVO BANCOMAT COSTO DELLA CARTA 1 Conto Widiba Start 1.550 euro al giorno

al giorno 10.000 euro al mese canone annuo gratuito 2 My Genius UniCredit 2.000 euro al giorno

al giorno 4.000 euro al mese canone annuale gratuito 3 Conto BBVA 2.000 euro al giorno o al mese canone annuo gratuito

I conti correnti online sono i più vantaggiosi anche per le carte di debito: sia perché sono quasi sempre a canone gratuito, sia perché hanno limiti di prelievo alti. Tramite il comparatore di SOStariffe.it, ecco quali sono le migliori offerte di Settembre 2022.

Carta e conto Widiba Start di Banca Widiba

L’Oscar del limite di prelievo più elevato va al conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba. Ecco le cifre “maxi” di questa soluzione proposta dalla banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi:

fino 10.000 euro al mese;

al mese; fino 1.550 euro al giorno.

Entrambi sono eseguibili da sportelli ATM del Gruppo MPS. Dotata di tecnologia contactless e appartenente al circuito MasterCard, la carta bancomat di Banca Widiba è gratuita: non ha canone annuo né costi di emissione o spedizione. È disponibile sia in formato fisica che virtuale collegata a Apple Pay e Google Pay per pagamenti online. Gratis sono i prelievi pari o superiori a 100 euro, mentre per quelli inferiori si paga una commissione di 1 euro.

Una carta di debito che sposa la convenienza esattamente come lo fa il conto Widiba Start: zero canone per i primi 12 mesi per i nuovi clienti, poi una spesa mensile di 3 euro, ma con possibilità di abbattere i costi in questo modo:

con meno di 30 anni, 3 euro in meno;

in meno; con l’accredito di stipendio e pensione, 1 euro in meno;

in meno; con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, 1 euro in meno;

in meno; con 10.000 euro investiti in risparmio fondi, Sicav, polizze assicurative, 2 euro in meno;

in meno; con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC), 1 euro in meno.

Altre caratteristiche che contrassegnano il conto corrente di Banca Widiba sono:

apertura tramite SPID e webcam per il riconoscimento;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

servizio WidiExpress per il trasferimento delle utenze e accrediti dal vecchio al nuovo conto;

per il trasferimento delle utenze e accrediti dal vecchio al nuovo conto; password vocale per accedere al conto da App;

per accedere al conto da App; estratto online conto gratuito;

nessuna commissione per i bonifici ordinari online SEPA;

bonifico istantaneo con commissione di 1.50 euro;

deposito titoli incluso;

PEC di 1 Giga e firma digitale;

facoltative la carta prepagata (10 euro) e la carta di credito (20 euro, fido di 1.500 euro al mese).

Per scoprire la convenienza della promozione di Banca Widiba vai al link:

Scopri conto Widiba »

Carta MyOne e conto My Genius Green di UniCredit

Sul fronte della convenienza spicca anche la carta di debito internazionale MyOne proposta da UniCredit. Questa carta, a canone gratuito (circuiti Visa/MasterCard), prevede la possibilità di prelevare fino a 2.000 euro al giorno da sportello bancomat, una somma che sale fino a 4.000 euro al mese. Importi che fanno di MyOne una delle proposte più vantaggiose di Settembre 2022.

Altre caratteristiche della carta MyOne sono le seguenti:

appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard;

versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile;

versione digitale per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone;

prelievo gratuito in Italia presso gli sportelli automatici UniCredit, commissione di 2 euro per prelievi presso sportelli automatici di altre banche.

La carta dei debito MyOne è uno strumento di pagamento disponibile per i risparmiatori insieme all’apertura del conto corrente online a zero spese per sempre My Genius Green, che si contraddistingue principalmente per la salvaguardia del Pianeta essendo un conto 100% paperless. Infatti non prevede l’emissione di alcun documento cartaceo (nemmeno il carnet degli assegni) per difendere l’ambiente, offre alcuni servizi gratuiti. Per esempio:

bonifici ordinari SEPA senza il pagamento di nessuna commissioni;

SEPA senza il pagamento di nessuna commissioni; giroconti online senza costi aggiuntivi;

servizio Banca Multicanale per gestire il conto tramite Internet, telefono e App.

Per saperne di più dell’offerta proposta da Unicredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Carta di debito e conto BBVA

Con un importo 600 euro di limite massimo al giorno di prelievo, che sale 2.000 euro al mese, senza canone annuale, né costi di spedizione né di attivazione, la carta di debito “targata” BBVA e inclusa nel conto corrente online della banca multinazionale spagnola è un’offerta appetibile per i risparmiatori. Anche perché il conto è a zero spese per sempre, totalmente trasparente, senza commissioni nascoste.

La carta di debito (fisica in PVC riciclato, in versione digitale con collegamento ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay) appartiene al circuito Mastercard e ha queste ulteriori caratteristiche:

CVV Dinamico (disponibile tramite l’app) per una maggiore sicurezza delle transazioni, nessun numero stampato sulla carta stessa

(disponibile tramite l’app) per una maggiore sicurezza delle transazioni, nessun numero stampato sulla carta stessa operazioni illimitate di prelievo contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro;

zero commissioni per importi pari o superiori a 100 euro; per importi inferiori si applica una commissione di 2 euro;

servizio Pay&Plan per suddividere le proprie spese degli acquisti in rate mensili;

per suddividere le proprie spese degli acquisti in rate mensili; servizio On/Off per accendere o spegnere la carta tutte le volte che se ne ha bisogno, con l’operazione è eseguibile direttamente dallo smartphone;

per accendere o spegnere la carta tutte le volte che se ne ha bisogno, con l’operazione è eseguibile direttamente dallo smartphone; nessuna commissione per gli acquisti in valuta straniera;

possibilità di modificare i limiti di prelievo in autonomia direttamente dall’App;

assicurazione antifurto agli sportelli ATM.

Inoltre, il conto online BBVA, provvisto di IBAN italiano, è un’offerta proficua in quanto consente:

l’accredito dello stipendio;

nessuna commissione per i bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro e per i bonifici istantanei fino a un massimo di 1.000 euro;

per i bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro e per i bonifici istantanei fino a un massimo di 1.000 euro; il rimborso del cashback del 20% di BBVA , fino a 100 euro su tutti gli acquisti, valido sui primi 500 euro del mese;

, fino a 100 euro su tutti gli acquisti, valido sui primi 500 euro del mese; di beneficiare del cashback del 1% di BBVA , fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

, fino a 30 euro nei successivi 12 mesi; l’attivazione della domiciliazione bancaria delle utenze;

la promozione “Passaparola”: 100 euro massimo di bonus per 5 nuovi clienti (20 euro ciascuno) portati alla banca;

l’addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti.

Per scoprire tutti i dettagli della promozione proposta da BBVA:

Scopri il conto BBVA »