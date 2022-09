Passa a WindTre da Vodafone, TIM e Iliad: le offerte di Settembre 2022

Passa a WindTre da Iliad e altri operatori per avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G . Scopri le offerte per i clienti di altri gestori

WindTre anche questo mese si conferma tra i primi operatori di telefonia mobile grazie a un’ampia scelta di tariffe e una rete veloce diffusa sul territorio in modo capillare. Chi passa a WindTre da Iliad può trovare un’alternativa economica al suo attuale piano ma senza rinunciare ai servizi inclusi. In più con Winday si possono ottenere sconti, vantaggi e Gigabyte aggiuntivi ogni settimana.

Passa a WindTre da Iliad a settembre 2022

Offerte per chi arriva da Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Go 50 Star+ Digital minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 4G 7,99 euro Go 101 Star+ Digital Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 101 GB in 4G 7,99 euro Go 150 Flash+ Digital Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 4G 8,99 euro Go 100 Special+ Digital minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 4G 9,99 euro

Chi passa a WindTre da Iliad può scegliere tra ben quattro differenti offerte che permettono di avere fino a 150 GB per navigare in 4G. Queste tariffe possono però essere attivate solo online con portabilità del numero. WindTre trasferisce gratuitamente il contatto sulla nuova SIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Scegliendo Easy Pay come metodo di pagamento si evita di dover acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo grazie all’addebito automatico su conto corrente o carta di credito ma soprattutto si ottiene il doppio del traffico dati incluso rispetto al pagamento su credito residuo. Una volta esauriti i Gigabyte si potrà continuare a navigare avendo un Gigabyte al giorno al costo di 99 cent, solo in caso di effettivo utilizzo.

Go 50 Star+ Digital e Go 100 Special+ Digital prevedono l’attivazione gratuita mentre per Go 101 Star+ Digital Easy Pay e Go 150 Flash+ Digital Easy Pay è di 49,99 euro una tantum, che si possono suddividere in 24 rate da 2,08 euro al mese.

Passa a WindTre da TIM, Vodafone e qualsiasi altro operatore a settembre 2022

Offerte per i clienti di tutti gli operatori Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) e 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 50 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 12,99 euro

I clienti di qualsiasi operatore che vogliono passare a WindTre anche senza portabilità del numero possono accedere a tante altre offerte con inclusa la navigazione 5G. Grazie al Priority Pass il gestore garantisce il massimo delle prestazioni anche in condizioni di traffico congestionato. La copertura per le reti di ultima generazione è superiore al 95% del territorio italiano.

Le offerte Di Più al prezzo di partenza di 12,99 euro al mese permettono di avere anche minuti, SMS e Giga illimitati. Tutte le tariffe includono anche il blocco dei servizi a sovraprezzo e la possibilità di richiedere assistenza al 159 tutti i giorni e 24 ore su 24. Con Please Don’t Call si attiva gratuitamente il blocco delle chiamate indesiderate.

Non solo, se scegliete Di Più Lite 5G o Di Più Full 5G con attivazione in negozio potete provarle gratuitamente per 31 giorni. Dopo questo lasso di tempo potete recedere dall’offerta senza costi o penali o continuare pagando il costo mensile e di attivazione previsti. Nel caso delle tariffe Di Più l’attivazione è di 49,99 euro, che si possono rateizzare in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online o 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM costa 10 euro. Di Più Full 5G include anche lo smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB.

Confronta le offerte di WindTre »

Passa a WindTre: le offerte per Under 30 di settembre 2022

Offerte per Under 30 Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti e 200 SMS 60 GB 6,99 euro Junior+ 5G con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati e 200 SMS 100 GB 9,99 euro Junior Crew (solo under 18) minuti illimitati e 200 SMS 120 GB 9,99 euro Young 5G (solo under 30) illimitati 100 GB 9,99 euro Young 5G+ (solo under 30) illimitati 200 GB 12,99 euro

Chi passa a WindTre può trovare anche tante tariffe pensate appositamente per i giovani, che utilizzano lo smartphone per diverse ore al giorno. Per loro l’operatore ha predisposto offerte con tanti Gigabyte per navigare in Rete, utilizzare i social network, chattare con gli amici e utilizzare piattaforme di streaming per video e musica o altre app popolari. I più piccoli sono poi protetti grazie ad apposite piattaforme di sicurezza incluse nelle promozioni. Con il Parental Control, ad esempio, si può regolare l’utilizzo del telefono per non influire negativamente su sonno e studio.

E’ possibile provare gratis per 30 giorni anche Young 5G. Alla fine del mese potete decidere se continuare, pagando il costo mensile e attivazione previsti, o disattivare il piano gratuitamente. L’attivazione per questa tariffa è di 49,99 euro, che possono essere suddivisi in 24 rate da 2,80 euro al mese con acquisto online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM costa 10 euro.

Passa a WindTre con smartphone incluso

Offerte smartphone a rate con servizi inclusi Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro

WindTre è anche famoso per le sue offerte smartphone incluso. Queste tariffe permettono di acquistare un telefono a rate senza anticipo. WindTre con le sue promozioni Smart Pack ha la particolarità di aggiungere anche un’assicurazione contro il furto con la collaborazione di Europ Assistance. Si può scegliere di vincolarsi per 24 o 30 mesi. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima della scadenza si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento.

Le offerte Smart Pack prevedono un costo di attivazione di 49,99 euro per il piano mobile, rateizzabili in 24 rate da 2,80 euro al mese. Per il telefono l’attivazione è invece di 4,99 euro. Le tariffe si possono sottoscrivere solo in negozio, dove avverrà anche il ritiro del cellulare.

Con Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay è possibile avere:

OPPO Find X5 a 30 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 23,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Nothing Phone (1) a 10,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition è possibile avere:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 14,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB a 36 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Passa a WindTre per la rete fissa a settembre 2022

Offerte fisso di WindTre Navigazione Chiamate Costo mensile Super Fibra per i già clienti mobile fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 22,99 euro Super Internet Casa fino a 100 Mbps in FWA non incluse 22,99 euro per i già clienti WindTre Super Fibra fino a 1 Gbps in FTTH illimitate 26,99 euro Super Fibra Top Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 28,99 euro Super Fibra & Unlimited fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 32,98 per i già clienti WindTre Super Fibra & Netflix fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 33,99 per i già clienti WindTre

Chi passa a WindTre da Iliad per il mobile può scegliere di diventare cliente del primo operatore anche per la rete fissa. WindTre infatti è tra i più importanti provider in Italia come conferma il rapporto di nPerf per il 2022 che lo pone al primo posto per velocità di navigazione. Sono quindi disponibili diverse offerte Internet Casa. In base alla copertura è possibile connettersi a differenti tipologie di reti. Con le offerte fibra ottica in FTTH (Fiber to the Home) si può raggiungere la massima velocità con una latenza minima. Per verificare la copertura potete utilizzare lo strumento gratuito di SOStariffe.it. Nelle Aree Bianche è previsto un costo di primo allaccio di 99,99 euro oltre che un prezzo mensile superiore rispetto alle aree coperte da WindTre. Le tariffe oggi disponibili sono:

1. Super Fibra con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate da fisso, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Gigabyte illimitati per le SIM con attive le offerte mobile di WindTre a 26,99 euro al mese solo online. L’attivazione è di 9,99 euro.

Attiva Super Fibra di WindTre »

2. Super Fibra per i già clienti mobile con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Gigabyte illimitati per le SIM con attive le offerte mobile di WindTre a 22,99 euro al mese solo online. L’attivazione è di 9,99 euro.

Attiva Super Fibra di WindTre per i già clienti mobile »

3. Super Fibra & Netflix con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, piano standard di Netflix (visione in HD in contemporanea su due dispositivi) e Gigabyte illimitati per le SIM con attive le offerte mobile di WindTre a 33,99 euro al mese per i clienti dell’operatore. L’attivazione è di 9,99 euro.

4. Super Fibra & Unlimited con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati a 32,98 euro al mese per i clienti WindTre. L’attivazione è di 9,99 euro.

5. Super Fibra Top Wi-Fi con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, Wi-Fi Extender a 28,99 euro al mese per i clienti WindTre. L’attivazione è di 9,99 euro.

6. Super Internet Casa con navigazione senza limiti fino a 100 Mbps in FWA, modem Wi-Fi 6 e antenna, 12 mesi di Amazon Prime e Gigabyte illimitati per le SIM con attive le offerte mobile di WindTre a 22,99 euro al mese per i clienti dell’operatore. Il costo di attivazione è installazione è di 69,99 euro.

Passa a WindTre con codice di migrazione

Per passare a WindTre per la rete fissa potete accelerare il trasferimento utilizzando il codice di migrazione. Questa sequenza di numeri e lettere che solitamente si compone di 15-19 caratteri contiene informazioni importanti come il numero di telefono e l’operatore di provenienza e destinazione. Il codice di migrazione, che nel caso di altri operatori potrebbe chiamarsi codice segreto, è presente nell’ultima bolletta del vostro attuale gestore di rete fissa. Se non lo trovate potete recuperarlo chiamando il servizio clienti. Per avere la certezza che il codice di migrazione sia corretto potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Passa a WindTre: quanto tempo per avere la rete fissa

Chi sceglie di attivare la fibra ottica di WindTre per una connessione in rete FTTH viene contattato da un tecnico per fissare un appuntamento per la consegna del modem e l’attivazione della linea. Chi preferisce la spedizione a domicilio verrà invece contattato dal corriere per concordare il ritiro del router. Solo successivamente verrete chiamati dal tecnico per fissare l’appuntamento per l’attivazione della linea fissa. Per iniziare a navigare con la nuova offerta dovrete attendere circa 20 giorni. In ogni caso si riceverà un SMS quando la connessione sarà attiva.