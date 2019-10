Aumenti Wind, nuove rimodulazioni da gennaio 2020: cosa c’è da sapere

A partire dal 2020 gli utenti Internet casa di Wind Tre dovranno pagare 2 euro in più per connettersi al web da casa. Inoltre, il conto telefonico passerà da bimestrale a mensile. Scopri le tariffe che subiranno le rimodulazioni e come farvi fronte

Anche gli utenti Wind Tre loro malgrado non sono esenti dalle tanto temute rimodulazioni, ovvero modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte dell’operatore di rete fissa. Detto in parole povere, l’azienda aumenta il costo mensile per la connessione ad Internet. Ad essere colpiti dai rincari saranno il prossimo anno gli utenti Internet casa. I clienti di telefonia mobile, invece, avevano già affrontato gli aumenti dell’addebito mensile per il traffico voce e Internet alla fine di agosto. Non solo, nel 2020 Wind Tre invierà il conto telefonico in formato mensile, sostituendo quindi quello su base bimestrale attualmente in uso.

Anche in questo caso Wind Tre ha motivato le rimodulazioni affermando di dover far fronte all’esigenza di far fronte ai cambiamenti occorsi al mercato di rete fissa migliorando costantemente la qualità del servizio.

Aumenti Wind: rimodulazioni per le offerte Internet casa

Wind Tre prevede un aumento del canone mensile di 2 euro, a cui si aggiunge anche l’IVA per le offerte Affari. I rincari riguarderanno tutte le tecnologie: ADSL, FTTC (Fiber to the Cabinet) e FTTH (Fiber to the Home). Le tariffe Internet casa che subiranno gli aumenti sono le seguenti:

3 Internet

3ADSL

3FIBER

Absolute

Absolute ADSL 20 Mega

Absolute ADSL Affari

Absolute ADSL Affari 20 Mega

3ADSL

3FIBER

Absolute ADSL Mega

Absolute Affari

Absolute VoIP MB

Absolute+

All Inclusive

All Inclusive 120

All Inclusive 120 Affari

All Inclusive Affari

All Inclusive Unlimited

All Inclusive Unlimited Affari

INFOSTRADA TUTTO INCLUSO

TuttoIncluso

TuttoIncluso 20 MEGA

TuttoIncluso 20 Mega Affari

TuttoIncluso Affari

TuttoIncluso Gold Affari

TuttoIncluso Gold ISDN Affari

TuttoIncluso ISDN Affari

TuttoIncluso Mega

WIND Internet

Nella lista non è quindi compresa Fibra 1000, ovvero la tariffa Internet casa di punta di Wind.

Non bisogna comunque dimenticare non è necessario subire le rimodulazioni in quanto è possibile esercitare gratuitamente il proprio diritto di recesso in caso di modifica unilaterale del contratto. La richiesta può essere effettuata inviando una raccomandata A/R a Wind Tre S.p.A. Casella Postale 14155- Ufficio Postale Milano 65 20152 Milano o tramite posta elettronica certificata PEC. La stessa richiesta si può fare presso un qualsiasi punto vendita abilitato di Wind o Tre, dall’Area Clienti 3 o MyWind o chiamando il numero gratuito 155 per i clienti Wind e 133 per quelli Tre.

Aumenti Wind: arriva il conto telefonico mensile

C’è un altro cambiamento importante per gli utenti Wind Tre che diventerà effettivo dal 12 gennaio 2020. Il provider invierà il conto telefonico per la rete fissa ogni mese e non più in modalità bimestrale. L’azienda sottolinea come, per ragioni tecniche, gli utenti riceveranno a partire dall’addebito del 22 dicembre un conto di raccordo di durata ridotta e un importo inferiore rispetto all’attuale conto bimestrale.

Nei fatti le bollette raddoppiano, passando da 6 a 12 all’anno, ma la cifra finale per la telefonia fissa non cambierà. Bisogna però considerare che il metodo di pagamento e consultazione prescelto può portare ad un esborso ulteriore. Chi riceve il conto telefonico in formato cartaceo o tramite bollettino postale, il cui costo dal 20 settembre scorso è diventato di 2 euro ad invio, dovrebbe considerare un rincaro del servizio su base annua. Dagli attuali 12 euro si passerebbe a 24 euro l’anno.

Wind Tre comunque consente di ricevere la bolletta anche per e-mail tramite il servizio e-conto. Tale modalità non solo è a costo zero ma permette di consultare il conto telefonico anche su PC, smartphone e tablet. Per ulteriori informazioni sulla questione si consiglia di consultare il servizio clienti di Wind Tre.

Altre offerte interessanti

Se siete stanchi delle rimodulazioni di Wind o Tre, forse è arrivato il momento di cambiare provider Internet casa. Sul mercato esistono infatti alternative altrettanto interessanti ed economiche. Grazie al comparatore di SosTariffe.it potete confrontare le proposte dei diversi operatori e trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze in termini di navigazione su PC.

1. Fastweb Casa

L’offerta per navigare su rete FTTH ha un costo in promozione di 24,95 euro al mese invece di 34,95 euro se l’attivazione avviene online entro il 31/10/19. Fastweb nelle aree coperte dalla fibra ottica mista rame o FTTN (Fiber to the Node) con tecnologie VULA e BS-NGA permette di navigare fino a 100-200 Megabit al secondo in download e fino a 20 Megabit al secondo in upload. L’ADSL di Fastweb consente invece di navigare ad una velocità fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download.

La tariffa non prevede costi di attivazione e offre:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit/s senza telefono in download e 200 Megabit/s in upload (FTTH – Fiber to the Home)

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

incluso WOW Fi : servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Assistenza MyFastweb

All’offerta è possibile aggiungere:

WOW Space : cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese.

: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese. 1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

a 5 euro al mese Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

2. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH . In alternativa sono disponibili anche FTTC e ADSL .

sulla di con . In alternativa sono disponibili anche e . SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

dati per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le chiamate incluse basta aggiungere 5 euro al mese .

+ di scatto alla risposta. a al minuto + di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le basta aggiungere . Vodafone TV Intrattenimento (solo con FTTH)

(solo con FTTH) Modem Vodafone Station incluso

incluso Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 33,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

3. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa). La massima velocità è gratuita se si arriva da un altro operatore

con (fibra fino a casa). La se si arriva da un altro operatore Incluso il Modem Fritz! Box 7590 con configurazione automatica, garanzia per 5 anni ed entry ticket di 29 euro o Tim Hub con configurazione automatica e garanzia illimitata

L’offerta ha una durata di 24 mesi e un costo di 30 euro al mese per il primo anno, poi 35 euro al mese. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile è di 35 euro per sempre. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo se si sottoscrive la tariffa online entro il 28/11/19.

4. Tim Super Mega

Navigazione illimitata fino a 200/100 Mega in FTTC/E (fiber to the cabinet). La massima velocità è gratuita per un anno se si arriva da un altro operatore

in (fiber to the cabinet). La se si arriva da un altro operatore Incluso il Modem Fritz! Box 7590 con configurazione automatica, garanzia per 5 anni ed entry ticket di 29 euro o Tim Hub con configurazione automatica e garanzia illimitata

L’offerta ha una durata di 24 mesi per i nuovi clienti ha un costo di 30 euro al mese per il primo anno. La spesa sale a 35 euro dal secondo anno in poi. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile è di 35 euro al mese. Il costo per l’attivazione è incluso nel prezzo se si sottoscrive la tariffa online entro il 28/11/19.

Tutte le offerte Internet casa di Tim prevedono un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso Voce : chiamate senza limiti nazionali

: chiamate senza limiti nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

L’offerta TIMVISION e NOW TV prevede:

NOW TV Ticket Sport con 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, SBK e i grandi tornei di tennis

con 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, SBK e i grandi tornei di tennis decoder Tim Box a 3 euro al mese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese e i primi 4 mesi sono offerti dall’operatore.