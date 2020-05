Tariffe telefono fisso: le migliori offerte di maggio 2020

Il lockdown forzato e lo smartworking hanno portato ad un’impennata nell’uso del telefono fisso per le proprie conversazioni. Per chi non avesse ancora un piano internet casa con traffico voce incluso, ecco quali sono le migliori offerte attivabili a Maggio 2020

In questi mesi di lockdown per contrastare il coronavirus sono cambiate molte abitudini. Niente caffè al bar, molto tempo in casa da dedicare a hobby casalinghi e per cucinare. Una delle novità di questo periodo è stata anche la riscoperta del telefono fisso.

Un trend che nessuno si sarebbe atteso prima di questo isolamento, anzi si parlava già da tempo della morte di questo apparecchio. Le offerte mobile con i minuti illimitati e la comodità di poter telefonare da qualunque posto avevano reso la vita difficile al telefono fisso.

Eppure nei due mesi di chiusura totale è successo qualcosa e in tanti in questa settimana hanno parlato di una resurrezione dell’apparecchio fisso. A rendere evidente come sia cambiato il rapporto tra gli italiani e il telefono domestico è stata la pubblicazione da parte dell’AGCOM dei dati sul volume delle telefonate degli italiani tra il 10 Febbraio e il 12 Aprile 2020.

Gli italiani riscoprono il telefono fisso

Se lo aveste chiesto a qualcuno ad inizio 2020 probabilmente vi avrebbe detto che la cornetta era ormai poco più di un soprammobile in casa. Poi la pandemia. L’AGCOM ha monitorato i dati sulle chiamate effettuate nella settimana tra il 10 e il 16 Febbraio 2020 e nelle successive 8 settimane.

Il volume del traffico voce nel periodo è cresciuto del 63%, con un incremento anche dell’80% nelle ore di punta per l’uso del telefono fisso. Il monitoraggio è stato condotto considerando i dati di 23 compagnie, tra le quali le maggiori società del settore nel nostro Paese, per un copertura del 99% del servizio.

Gli esperti hanno spiegato questi incrementi con due ragioni: lo smart working e il costo delle chiamate. Se il primo è un elemento temporaneo, il secondo è un punto fisso delle offerte di telefonia domestica. Negli anni infatti ai piani internet casa è stato incluso anche il traffico voce illimitato.

Le offerte voce convengono?

I contratti delle compagnie per il solo traffico telefono non sono molto convenienti e vengono proposti da poche società, il prezzo per avere il servizio voce senza limiti è molto alto rispetto a quello delle promozione internet casa e telefono.

Ad esempio con TIM è possibile attivare Tutto Voce Superspecial a 18.50 euro al mese, in questa offerta da volantino è compreso il traffico voce illimitato. Sottoscrivendo questo piano però non si avrebbe accesso alla rete internet di TIM e non sono compresi altri servizi.

Anche Vodafone ha un’offerta solo fisso a 18.90 euro (per chi ha anche un numero mobile dell’operatore sarà applicato uno sconto di 4 euro). Con questo operatore si pagheranno 29 euro di attivazione e saranno inclusi nel canone mensile:

traffico voce senza limiti verso fissi e mobili nazionali

segreteria telefonica

telefono Vodafone

Le migliori promozioni con telefono fisso

In generale è più economico e vantaggioso sottoscrivere gli abbonamenti internet casa e telefono, in questi piani infatti sono compresi sia il traffico voce che la connessione domestica e vengono offerti anche servizi extra: Giga per il telefono cellulare, sim dati o abbonamenti pay tv.

Per conoscere le condizioni dei piani internet casa e scoprire quali offrono le migliori tariffe per il telefono fisso abbiamo utilizzato il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento permette di personalizzare la ricerca impostando i parametri preferiti per traffico voce, caratteristiche della rete (fibra, Adsl o FTTC) e i servizi aggiuntivi (tv o sim dati).

In media il costo per aggiungere all’abbonamento internet casa anche il servizi di telefono fisso senza limiti è di circa 5 euro al mese. Più spesso però le chiamate sono già un plus offerto gratuitamente per incentivare gli utenti a sottoscrivere la promozione. Ecco quali sono le migliori offerte internet casa e quali sono le condizioni per il telefono fisso delle tariffe dei maggiori operatori.

A Maggio 2020 queste sono le migliori promozioni internet e telefono:

1. Fiberevolution 1000 a 25.90 euro

In questo piano di Beactive, società milanese, sono compresi sia internet senza limiti che il servizio di telefonia fissa. L’offerta di Maggio di questo operatore include:

Attivazione gratuita

Modem in comodato d’uso gratuito

FTTH per navigare fino a 1 Gigabit/s, ma l’offerta è attivabile anche con FTTC a 100 Mega o fibra a 30 Mega

Per quel che riguarda la parte telefono della promozione la tariffa applicata per le chiamate verso fissi e cellulari sarà con scatto alla risposta di 0.073 euro.

Il costo dell’abbonamento per i clienti FTTH sarà di 25.90 euro al mese, per chi attivi una linea FTTC o Adsl i prezzi del canone mensili scenderanno a 22.90 euro o 19.90 euro.

2. Ultrainternet Fibra a 25.95 euro

Nel pacchetto dell’offerta Tiscali a 25.95 euro al mese sono comprese sia internet casa che una serie di servizi, ma il traffico da telefono fisso sarà a pagamento. L’offerta Ultrafibra include:

connessione in fibra ottica FTTH sino a 1 Gigabit/s, ma verificate la copertura del servizio nella vostra zona

modem Wi-Fi

attivazione in 5 giorni

2 mesi di abbonamento ad Infinity

60 minuti di chiamate internazionali al mese

Le chiamate effettuate con questo operatore vi costeranno 0.05 euro al minuto e 0.23 euro di scatto alla risposta sia verso i fissi che verso i numeri mobili.

3. Super Fibra di WindTre a 25.98 euro

Da questa offerta di WindTre in poi troviamo solo promozioni che comprendono nel canone anche il servizio di telefonia fissa con chiamate illimitate gratuite. La Super Fibra di WindTre ha un costo di 25.98 euro al mese e in questo canone sono inclusi:

Connessione illimitata tramite fibra FTTH con velocità massima di 1 Gigabit/s in download e 100 Mbit/s in upload

Chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e i fissi internazionali.

promozione speciale per avere una Sim con Giga e minuti illimitati a 9.99 euro al mese

Anche se con nomi diversi lo stesso pacchetto è proposto da WindTre anche in FTTC e ADSL (fino a 20 Mbit/s).

Come plus per i nuovi utenti che abbiano anche WindTre come operatore mobile sarà possibile attivare Giga illimitati su 2 sim WindTre della famiglia. Il servizio non avrà costi ulteriori e la promozione potrà essere richiesta da chi abbia dei piani attivi al momento della sottoscrizione.

4. Internet Unlimited di Vodafone a 27,90 €

Vodafone è l’unico tra gli operatori a proporre un piano internet casa e telefono che subirà una riduzione del canone in automatico dopo i primi 4 anni di contratto. Nei primi 48 mesi sono inclusi nel costo mensile proposto dall’operatore britannico le spese per Vodafone Ready e la Vodafone Station e l’attivazione.

Il gestore quindi porterà il canone da 27.90 euro al mese a 20.90 euro al mese dal 5° anno di abbonamento a Internet Unlimited. Per chi scelga questa offerta sono compresi nel canone:

Chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali

Connessione in FTTH fino a 1 Gigabit/s, FTTC fino a 200 Mbit/s o Adsl a 20 Mbit/s

SIM dati con 15 GB al giorno fino all’avvenuta attivazione del servizio, poi la stessa SIM vi garantirà 30 GB al mese senza costi aggiuntivi

per clienti FTTH 3 mesi di Vodafone TV in prova

Il pacchetto Ready di Vodafone è un sistema di assistenza dedicata che include la Vodafone Power Station, il modem dell’operatore.

A questa offerta base Vodafone permette di aggiungere anche i servizi della propria streaming tv, la Vodafone TV che con il pagamento di un’extra rispetto al canone dà accesso ai pacchetti intrattenimento o sport di NOW TV. I costi della Vodafone TV sono:

Intrattenimento e Serie TV 10 euro al mese

Sport 20 euro al mese per i clienti FTTH, 30 euro per gli altri

Intrattenimento, Serie Tv e Sport 30 euro per utenti che attivino la fibra e 40 per gli altri

5. Fastweb Casa a 27.95 €

Con Fastweb Casa torniamo ad un’offerta internet più telefono fisso senza altri extra. Non ci sono streaming tv o sim dati come incentivo per gli utenti e il costo del canone arriva a 27.95 euro. La rete di Fastweb è però stata considerata la migliore del 2019 da nPerf, società specializzata nel monitoraggio dei servizi di banda larga e ultra larga.

Il dato migliore in assoluto della rete Fastweb è quello legato alla latenza, si tratta cioè del ritardo tra l’invio e la ricezione del pacchetto dati dal modem al dispositivo e ritorno. Il risultato di questo parametro è quello che determina una migliore o peggiore velocità di buffering dei programmi live e quel fastidioso effetto di visione ritardata.

L’offerta Internet casa di questo gestore a 27.95 euro, prezzo fisso, include:

il modem FASTgate

l’attivazione e il servizio Ultra Fibra o della fibra FTTC fino a 200 Mega

traffico voce illimitato verso fissi e mobili nazionali

Tutte le promozioni Fastweb consentono di accedere possibilità di accedere a WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb che vi permette, con più un milione di punti di accesso in Italia, di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa.

Con questo operatore è anche disponibile un abbonamento scontato per attivare Fastweb Casa + DAZN, la streaming tv di eventi sportivi live. Per gli appassionati di calcio il costo del canone combinato proposto dal gestore è di 23.96 euro al mese, questa offerta è valida solo per chi attivi la promozione online.

6. TIM Super Fibra a 29,90 €

Infine troviamo la proposta base di TIM, il canone di questo operatore resta il più elevato per un’offerta internet casa e telefono, 29.90 euro al mese. TIM però può contare su due elementi importanti per rimanere competitivo rispetto alle offerte più economiche degli altri gestori:

velocità di download migliore

servizio di assistenza e copertura servizio

Essere l’ex monopolista e avere una propria rete infrastrutturale molto capillare permette a TIM di essere presente in praticamente in tutta Italia. Per quanto riguarda poi le performance di rete, in media nPerf ha registrato una velocità di download pari a 300.23 Mbit/s, superiore a WindTre, Vodafone e Fastweb.

Con Super Fibra di TIM (anche questa offerta ha delle gemelle per i collegamenti in FTTC, Super Mega, e ADSL, Super Adsl) sono compresi nel canone:

chiamate da rete fissa senza scatto alla risposta e gratis per 4 anni (solo per attivazioni online)

connessione fino a 1 Gigabit/s

TIMVision, streaming tv on demand

TIM Super Fibra presenta un canone mensile di 29.90 euro che include il contributo di attivazione e il modem Wi-Fi (a 5 euro al mese per 48 mesi). Il pacchetto del traffico telefonico è gratuito per 2 anni, se l’offerta viene rinnovata sarà riattivata anche l’opzione voce gratis. Al termine dei primi quattro anni però questa promozione rispetto al servizio voce terminerà e per avere chiamate gratis dovrete pagare 5 euro in più al mese.

