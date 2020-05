Internet illimitato mobile: le 9 migliori offerte di maggio 2020

I canoni e le condizioni dei nuovi piani senza limiti dei maggiori operatori mobile, il range dei costi per queste offerte vanno dai 27 ai 40 euro. Ecco quali sono le caratteristiche delle promozioni internet illimitato per gli navigare con i vostri smartphone

La nuova tendenza degli operatori mobile è quella di proporre offerte mobile con internet illimitato. I costi dei canoni di queste promozioni sono molto alti, si avvicinano a quelli delle offerte internet casa e garantiscono una velocità doppia anche rispetto alle migliori reti in fibra ottica.

Le caratteristiche delle offerte sono abbastanza simili e le promozioni Giga illimitati sono per il momento una prerogativa degli operatori tradizionali. Le opzioni proposte dai diversi gestori mobili con internet senza limiti sono offerte 5G.

Nei pacchetti di Vodafone, TIM e WindTre si abbina un bundle dati senza limiti a pacchetti voce e sms illimitati, ma non solo. Le offerte includono anche servizi digitali e dei piani per chiamare e navigare anche al di fuori dell’Ue.

Come trovare le migliori offerte mobile

Per conoscere le migliori offerte con internet senza limiti per il mobile utilizzate il comparatore di SosTariffe.it. Impostate i vostri parametri di ricerca e lo strumento confronterà le promozioni del momento indicandovi quelle che si adattano alle vostre richieste.

Nei risultati non saranno indicati solo i costi del canone ma anche degli schemi che riassumono le condizioni delle offerte, eventuali cambiamenti delle spese. Cliccando sulla voce Maggiori informazioni si potranno consultare le principali condizioni del piano. Con il comparatore potrete anche attivare il piano preferito con l’aiuto di un consulente di SosTariffe.it o in totale autonomia.

Scopri le migliori tariffe internet mobile senza limiti

Quanti Giga si consumano in media

In uno studio di SosTariffe.it sono stati stimati i profili di consumo di Giga degli utenti mobile. Quanti GB servono realmente agli utenti per le proprie operazioni online? Ognuno di noi ha la propria routine di consumo, anche se in questo periodo di isolamento casalingo probabilmente sono cambiate. A grandi linee però è possibile tracciare dei prototipi.

Nella ricerca condotta da SosTariffe.it era emerso come il 55% dei clienti non terminasse mai il pacchetto di dati internet fornito dal proprio operatore. Era stato appena il 6% a dichiarare di non riuscire a far durare per un mese intero il bundle dati.

Vediamo i due profili che si trovano agli estremi, quello di un utente che consuma appena 4 GB in un mese e quelli che arrivano a 25 GB. Il primo è il profilo di un cliente che utilizzi internet da mobile in modo sporadico e solo per operazioni che non necessitano di molti dati.

In un mese un utente Light usa 4 GB per navigare per 180 ore, vedere 20 video, ascoltare 60 brani e scaricare 60 foto. Si può anche effettuare il download di 250 documenti e di 1 film e si potranno leggere 2500 email.

Il profilo di un cliente mobile che usi in modo molto intenso i dati internet si stima arrivi intorno ai 25GB. In media però gli utenti che rientrano in questa ipotesi di consumo passavano 720 ore a navigare in rete da smartphone, vedevano 100 video e ascoltavano 150 canzoni. Nel mese poi scaricavano fino a 40 foto, 1000 documenti e 15 film (anche in HD). Infine ricevevano 10000 mail.

Le promozioni con internet senza limiti

Queste ipotesi sono precedenti al questo periodo di lockdown in cui si sono intensificate le videochat e il tempo libero che gli utenti possono trascorrere online. Gli smartphone sono diventati strumenti di lavoro ma anche di studio per molti utenti. Le offerte mobile con Giga illimitati potrebbero rappresentare quindi una nuova possibilità sopratutto per chi non abbia una connessione di rete fissa.

Scopriamo quali sono le 9 migliori offerte mobile con internet illimitato a Maggio 2020:

Infinito

Infinito Gold Edition

Infinito Black Edition

TIM Advance Unlimited

TIM Advance 4.5 G

TIM Advance 5G

WindTre Unlimited con Easy Pay

Ricarica Special 5 euro

Ricarica Special 10 euro

1. Infinito di Vodafone da 26.99 euro

I piani di Vodafone con Giga illimitati sono le offerte Infinito, si tratta di pacchetti abilitati per la connessione in 5G e hanno costi che vanno dai 27 euro ai 40 euro al mese. Sono dei piani complessi che includono anche diversi servizi extra.

Il pacchetto più economico è Infinito a 26.99 euro al mese, in offerta rispetto al costo di 36.99 euro che avrebbe senza promozioni. Il canone di questa offerta include:

Giga illimitati

minuti e sms senza limiti

chiamate e sms senza limiti anche in Ue

1000 minuti per le chiamate all’estero

1 GB in paesi extra UE

Smart Passport+

Con Infinito si può anche attivare l’abbonamento a Tidal, una piattaforma di streaming tv, i primi 12 mesi saranno inclusi nel costo mensile dell’offerta. Al termine del primo anno per proseguire nell’utilizzo della tv si dovrà sottoscrivere l’abbonamento da 8.99 euro al mese.

La velocità massima di connessione con la rete Vodafone garantita con questa offerta è di 2 Mbit/s, una prestazione che rende questo pacchetto non adatto per coloro che vogliano usare la rete mobile per lo streaming o il gaming.

Attiva le migliori tariffe Vodafone con Giga illimitati

2. Infinito Gold Edition a 29.99 euro

La versione Gold della proposta Infinito porta la velocità massima di downalod fino a 10 Mbit/s, questa soluzione quindi è adatta anche per gli utenti che vogliano connettersi per guardare film in HD e Ultra HD o giocare online dallo smartphone.

Il costo del pacchetto è in promozione a 29.99 euro al mese, anziché 39.99 euro. Nel canone sono compresi:

Giga illimitati

minuti e sms senza limiti

minuti verso UE

Minuti extra Ue 1000

2 GB in roaming extra Ue + 300 minuti

Smart Passport +

A questa offerta è possibile abbinare la sottoscrizione di un piano NOW TV Intrattenimento e serie tv, i primi 12 mesi saranno gratis e poi si pagherà il canone di 4.99 euro al mese.

3. Infinito Black Edition a 39.99 euro

La Infinito Back Edition è la soluzione più completa e anche più costosa tra quelle con Giga illimitati offerte da Vodafone. In questo caso non sarà posto alcun limite di velocità alla vostra navigazione, per i clienti con uno smartphone 5 G sarà possibile raggiungere i 2 Gigabit/s.

Nel canone da 39.99 euro (fuori promozione costerebbe 59.99 euro) sono inclusi:

Minuti e sms senza limiti

minuti verso UE illimitati

1000 minuti verso extra UE

Roaming extra UE 5 GB + 500 minuti

Combinazione di 12 mesi gratis di TIDAL e NOW TV

4. TIM Advance Unlimited da 39.99 euro

L’offerta 5G di TIM con Giga illimitati ha un canone di 39.99 euro al mese, questo piano è la risposta dell’operatore a Infinito Black Edition. Nel pacchetto Advance Unlimited sono compresi:

internet illimitato in 5G velocità massima 2 Gigabit/s

minuti e sms senza limiti

possibilità di vedere video in HD e Ultra HD

Assistenza dedicata

TIMGames incluso per 3 mesi

Roaming UE incluso

in paesi extra UE 3 GB

250 minuti verso l’estero

Giga First Class

Giga First Class è un sistema che permette ai clienti Advance di TIM di avere accesso privilegiato alla rete per non subire rallentamenti della navigazione e avere una rete sempre alla massima efficienza. Sono anche inclusi i servizi Lo sai e chiama ora gratis per i clienti che attivino i piani 5 G Unlimited.

Scopri come avere TIM Advance Unlimited

5. TIM Advance 5G a 29.99 euro

La versione dell’offerta Advance 5G può essere attivata anche con un canone mensile di 29.99 euro, in questo piano in realtà sarebbero compresi solo 50 GB c’è però un sistema per ottenere l’espansione del budle.

TIM propone Giga senza limiti per gli utenti che attivino sia un piano Advance mobile che un’offerta internet casa TIM. Nel canone di 29.99 euro sono inoltre compresi:

minuti e sms senza limiti

Video HD e Ultra HD

UE roaming incluso

6. TIM Advance 4.5G a 19.99 euro

La soluzione più economica di TIM per avere un’offerta mobile con Giga illimitati è la TIM Adavnce 4.5G. In questo caso la velocità massima di navigazione sarà inferiore e non si potrà utilizzare la rete 5G di TIM, ma il canone sarà di soli 19.99 euro.

La condizione per avere Giga senza limiti è di avere attivo anche un piano casa di TIM. Nel canone per tutti i nuovi clienti sono inclusi:

40 GB veloci (per chi ha TIM anche a casa giga illimitati)

minuti e sms senza limiti

roaming Ue

7. WindTre Unlimited con Easy Pay

E siamo alle offerte senza limiti di WindTre. Con il nuovo operatore è possibile avere Unlimited con Easy Pay a 29.99 euro, in questo piano sono compresi:

Minuti e sms illimitati

Giga senza limiti

Per attivare questa offerta gli utenti dovranno scegliere come metodo di pagamento il sistema Easy Pay. Questo strumento non è altro che un addebito automatico su conto corrente o carta di credito delle ricariche mensili. Il sistema Easy Pay provvede a ricaricare la vostra sim prima del rinnovo dell’offerta in modo da non restare mai senza credito sufficiente nel giorno della riattivazione del piano.

Attiva i piani internet senza limiti di WindTre

8. Ricarica Special 5 euro

Con WindTre è possibile anche sfruttare altre due offerte per ampliare l’offerta di Giga delle tradizionali promozioni mobile. Si può usare Ricarica Special da 5 euro. In questo modo l’utente potrà avere per 24 ore Giga e minuti senza limiti.

Anche se il piano prevede una ricarica di 5 euro in realtà il servizio avrà il costo di 1 euro e 4 euro vi saranno accreditati come traffico prepagato. Il bundle dati potrà essere utilizzato in Italia e nei paesi dell’Ue.

Prima di iniziare a navigare e chiamare senza limiti attendete di ricevere l’sms di conferma da parte parte di WindTre. Attivando Ricarica special sull’app e sulla pagina personale del vostro profilo potrete controllare quante ore di offerta vi restano da sfruttare prima dello scadere delle 24 ore.

9. Ricarica Special 10 euro

La stessa offerta è disponibile anche con Ricarica Special da 10 euro, in questo caso il costo per Giga e chiamate senza limiti resterà sempre di 1 euro e 9 euro saranno versati come credito sulla sim.

Le ricariche Special possono essere acquistate sia online sia nei tradizionali punti vendita (bar, tabacchi, sportelli ATM). Queste offerte possono esser attivate sia con ricarica da terminale che acquistando le apposite Card da grattare specificando che si desidera una ricarica Special.

I vincoli delle offerte senza limiti

Anche se nelle brochure e nei messaggi promozionali le offerte sono descritte come senza limiti in realtà gli utenti privati devono rispettare dei vincoli per quanto riguarda chiamate, sms e Giga compresi nelle promozioni.

Ogni operatore nel contratto specifica le proprie condizioni di corretto uso delle tariffe illimitate. Sono dei bundle molto ampi ed è molto improbabile che un utente li superi, però è bene sapere che nel caso non si rispettino queste condizioni il gestore potrà sospendere la vostra offerta.